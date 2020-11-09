https://ria.ru/20201109/kamchatka-1583506188.html

На Камчатке сняли историю необычной лисьей семьи

На Камчатке сняли историю необычной лисьей семьи

В Кроноцком заповеднике завершился первый сезон съемок фильма "Камчатка. Рассказ в лисах", сообщает в соцсети пресс-служба природоохранного проекта. РИА Новости, 09.11.2020

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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. В Кроноцком заповеднике завершился первый сезон съемок фильма "Камчатка. Рассказ в лисах", сообщает в соцсети пресс-служба природоохранного проекта. Съемочная команда провела семь месяцев в дикой природе, наблюдая за лисьей семьей в Кроноцко-Богачевской тундре."За это время удалось запечатлеть историю одной необычной лисьей пары, где самка старше и опытнее самца и доминирует в семье, — рассказывают в заповеднике. — Задача второго сезона, который планируется начать зимой 2021 года, – провести параллельные съемки двух семей лисиц, показать разнообразие ландшафтов в районе их обитания".Предыдущий проект, фильм "Нерка. Рыба красная" завоевал десятки наград на кинофестивалях в разных странах, а 3 декабря он выйдет в кинотеатрах. Все средства, вырученные с проката ленты, будут вложены в съемки лисиц. В итоге он завоевал десятки наград на кинофестивалях в разных странах, а 3 декабря фильм выйдет в кинотеатрах. Все средства, вырученные с проката киноленты будут вложены в съёмки лисиц. По словам экспертов, это достаточно скрытные звери, они мирятся с присутствием оператора, находящегося на большой дистанции, но нельзя сказать, что ведут себя абсолютно естественно, чувствуя присутствие человека. В этом году во время съемок для того, чтобы не причинять животным беспокойства, использовалась аппаратура с длиннофокусной оптикой и практически бесшумный квадрокоптер.В следующем сезоне команда фильма будет использовать другую тактику: увидеть настоящее поведение лисиц помогут специальные убежища для ведения съемок – скрадки.Выход картины "Камчатка. Рассказ в лисах" в прокат запланирован на 2022 год.

https://ria.ru/20200904/kamchatka-1576523256.html

https://ria.ru/20200519/1571634276.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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