https://ria.ru/20210607/lesvostok-1735945950.html

Хабаровский край присоединился к сервису "Лесвосток"

Хабаровский край присоединился к сервису "Лесвосток" - РИА Новости, 07.06.2021

Хабаровский край присоединился к сервису "Лесвосток"

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев подписал соглашение между правительством Хабаровского края и АО "ВЭБ.ДВ" о предоставлении доступа к цифровому РИА Новости, 07.06.2021

2021-06-07T09:47

2021-06-07T09:47

2021-06-07T10:27

хабаровский край

александр мажуга

россия

петербургский международный экономический форум (фонд)

михаил дегтярев

ростех

комсомольск-на-амуре

санкт-петербург

экономика

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ХАБАРОВСК, 7 июн — РИА Новости. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев подписал соглашение между правительством Хабаровского края и АО "ВЭБ.ДВ" о предоставлении доступа к цифровому сервису "Лесвосток"."Хабаровский край получит доступ к цифровому сервису "Лесвосток". Соответствующее соглашение подписали с АО "ВЭБ.ДВ"... Нам очень нужна автоматизированная информсистема для обеспечения работы онлайн-сервиса по распределению лесных участков и совершению сделок с древесиной. Это позволит обеспечить публичный доступ к актуальной информации о лесных ресурсах и упростит подготовку инвестором необходимой документации", – написал Дегтярев в Telegram.Основа сервиса "Лесвосток" – электронная интерактивная карта, на которой в оцифрованном виде представлена вся актуальная экономически-значимая информация о лесе. Для выявления нарушений лесопользования, рубок, гарей, болезней леса используются космоснимки и искусственный интеллект, который распознает, анализирует и классифицирует даже минимальные лесоизменения. На интерактивной лесной карте территория разделена на зоны "можно" (свободные, доступные для аренды кварталы) и зоны "нельзя" (арендованные участки, ООПТ, земли других категорий и прочее). За несколько кликов пользователи – инвесторы и лесопользователи – смогут получить исчерпывающие данные о лесе, выбрать участок, создать заявку на аукцион, арендовать лесной участок, реализовать лес на бирже.По данным зампредседателя ВЭБ.РФ, члена правления Артема Довлатова, все процессы в сервисе полностью автоматизированы, от выбора участка, подачи заявления, оформления и проверки документации, до заключения договора аренды. Внедрение автоматизированного электронного документооборота и автоматизации обмена данными существенно упростит и ускорит административные процедуры для бизнеса, позволит перевести взаимодействие государства и предпринимателей в лесной сфере в электронный формат. "Благодаря применению цифровых технологий и автоматизации документооборота сроки получения лесных участков сократятся в девять раз, с 270 до 30 дней", – отметил Довлатов.Ранее врио главы региона обозначил, что Хабаровский край должен извлечь максимум выгоды от проведения ПМЭФ, воспользовавшись его площадкой как для презентации перспективных инвестиционных проектов, так и наладить сотрудничество с представленным в рамках форума крупным бизнесом, госкорпорациями и ведомствами. ПМЭФ проходил в Санкт-Петербурге со 2 по 5 июня.На форуме подписан меморандум о сотрудничестве между правительством Хабаровского края и государственной корпорацией "Ростех". В регионе заинтересованы в привлечении госкорпорации к реализации в крае проектов по достройке детского больничного комплекса и онкологического диспансера в Комсомольске-на-Амуре и строительстве центра медицинской реабилитации на базе санатория "Уссури". Госкорпорации предложено принять участие в проекте в качестве Концессионера.Кроме того, с ректором Российского химико-технологического университета имени Д.И. Менделеева Александром Мажугой подписано соглашение о партнерстве региона и вуза по реализации совместных проектов в сфере образовательной, научно-практической, исследовательской и экспериментальной деятельности. Университет примет участие в создании Инновационного научно-технологического центра в крае.

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александр мажуга, россия, петербургский международный экономический форум (фонд), михаил дегтярев, ростех, комсомольск-на-амуре, санкт-петербург, экономика