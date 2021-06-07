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Хабаровский край
Хабаровский край
https://ria.ru/20210607/lesvostok-1735945950.html
Хабаровский край присоединился к сервису "Лесвосток"
Хабаровский край присоединился к сервису "Лесвосток" - РИА Новости, 07.06.2021
Хабаровский край присоединился к сервису "Лесвосток"
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев подписал соглашение между правительством Хабаровского края и АО "ВЭБ.ДВ" о предоставлении доступа к цифровому РИА Новости, 07.06.2021
2021-06-07T09:47
2021-06-07T10:27
хабаровский край
александр мажуга
россия
петербургский международный экономический форум (фонд)
михаил дегтярев
ростех
комсомольск-на-амуре
санкт-петербург
экономика
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ХАБАРОВСК, 7 июн — РИА Новости. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев подписал соглашение между правительством Хабаровского края и АО "ВЭБ.ДВ" о предоставлении доступа к цифровому сервису "Лесвосток"."Хабаровский край получит доступ к цифровому сервису "Лесвосток". Соответствующее соглашение подписали с АО "ВЭБ.ДВ"... Нам очень нужна автоматизированная информсистема для обеспечения работы онлайн-сервиса по распределению лесных участков и совершению сделок с древесиной. Это позволит обеспечить публичный доступ к актуальной информации о лесных ресурсах и упростит подготовку инвестором необходимой документации", – написал Дегтярев в Telegram.Основа сервиса "Лесвосток" – электронная интерактивная карта, на которой в оцифрованном виде представлена вся актуальная экономически-значимая информация о лесе. Для выявления нарушений лесопользования, рубок, гарей, болезней леса используются космоснимки и искусственный интеллект, который распознает, анализирует и классифицирует даже минимальные лесоизменения. На интерактивной лесной карте территория разделена на зоны "можно" (свободные, доступные для аренды кварталы) и зоны "нельзя" (арендованные участки, ООПТ, земли других категорий и прочее). За несколько кликов пользователи – инвесторы и лесопользователи – смогут получить исчерпывающие данные о лесе, выбрать участок, создать заявку на аукцион, арендовать лесной участок, реализовать лес на бирже.По данным зампредседателя ВЭБ.РФ, члена правления Артема Довлатова, все процессы в сервисе полностью автоматизированы, от выбора участка, подачи заявления, оформления и проверки документации, до заключения договора аренды. Внедрение автоматизированного электронного документооборота и автоматизации обмена данными существенно упростит и ускорит административные процедуры для бизнеса, позволит перевести взаимодействие государства и предпринимателей в лесной сфере в электронный формат. "Благодаря применению цифровых технологий и автоматизации документооборота сроки получения лесных участков сократятся в девять раз, с 270 до 30 дней", – отметил Довлатов.Ранее врио главы региона обозначил, что Хабаровский край должен извлечь максимум выгоды от проведения ПМЭФ, воспользовавшись его площадкой как для презентации перспективных инвестиционных проектов, так и наладить сотрудничество с представленным в рамках форума крупным бизнесом, госкорпорациями и ведомствами. ПМЭФ проходил в Санкт-Петербурге со 2 по 5 июня.На форуме подписан меморандум о сотрудничестве между правительством Хабаровского края и государственной корпорацией "Ростех". В регионе заинтересованы в привлечении госкорпорации к реализации в крае проектов по достройке детского больничного комплекса и онкологического диспансера в Комсомольске-на-Амуре и строительстве центра медицинской реабилитации на базе санатория "Уссури". Госкорпорации предложено принять участие в проекте в качестве Концессионера.Кроме того, с ректором Российского химико-технологического университета имени Д.И. Менделеева Александром Мажугой подписано соглашение о партнерстве региона и вуза по реализации совместных проектов в сфере образовательной, научно-практической, исследовательской и экспериментальной деятельности. Университет примет участие в создании Инновационного научно-технологического центра в крае.
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александр мажуга, россия, петербургский международный экономический форум (фонд), михаил дегтярев, ростех, комсомольск-на-амуре, санкт-петербург, экономика

Хабаровский край присоединился к сервису "Лесвосток"

09:47 07.06.2021 (обновлено: 10:27 07.06.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкВременно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев у стенда МИА "Россия сегодня" на Петербургском международном экономическом форуме - 2021
Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев у стенда МИА Россия сегодня на Петербургском международном экономическом форуме - 2021 - РИА Новости, 1920, 07.06.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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ХАБАРОВСК, 7 июн — РИА Новости. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев подписал соглашение между правительством Хабаровского края и АО "ВЭБ.ДВ" о предоставлении доступа к цифровому сервису "Лесвосток".
"Хабаровский край получит доступ к цифровому сервису "Лесвосток". Соответствующее соглашение подписали с АО "ВЭБ.ДВ"... Нам очень нужна автоматизированная информсистема для обеспечения работы онлайн-сервиса по распределению лесных участков и совершению сделок с древесиной. Это позволит обеспечить публичный доступ к актуальной информации о лесных ресурсах и упростит подготовку инвестором необходимой документации", – написал Дегтярев в Telegram.
Основа сервиса "Лесвосток" – электронная интерактивная карта, на которой в оцифрованном виде представлена вся актуальная экономически-значимая информация о лесе. Для выявления нарушений лесопользования, рубок, гарей, болезней леса используются космоснимки и искусственный интеллект, который распознает, анализирует и классифицирует даже минимальные лесоизменения. На интерактивной лесной карте территория разделена на зоны "можно" (свободные, доступные для аренды кварталы) и зоны "нельзя" (арендованные участки, ООПТ, земли других категорий и прочее). За несколько кликов пользователи – инвесторы и лесопользователи – смогут получить исчерпывающие данные о лесе, выбрать участок, создать заявку на аукцион, арендовать лесной участок, реализовать лес на бирже.
По данным зампредседателя ВЭБ.РФ, члена правления Артема Довлатова, все процессы в сервисе полностью автоматизированы, от выбора участка, подачи заявления, оформления и проверки документации, до заключения договора аренды. Внедрение автоматизированного электронного документооборота и автоматизации обмена данными существенно упростит и ускорит административные процедуры для бизнеса, позволит перевести взаимодействие государства и предпринимателей в лесной сфере в электронный формат. "Благодаря применению цифровых технологий и автоматизации документооборота сроки получения лесных участков сократятся в девять раз, с 270 до 30 дней", – отметил Довлатов.
Участники Петербургского международного экономического форума - 2021 - РИА Новости, 1920, 05.06.2021
5 июня, 14:31Петербургский международный экономический форум
На ПМЭФ заключили более 800 соглашений на 3,860 триллиона рублей
Ранее врио главы региона обозначил, что Хабаровский край должен извлечь максимум выгоды от проведения ПМЭФ, воспользовавшись его площадкой как для презентации перспективных инвестиционных проектов, так и наладить сотрудничество с представленным в рамках форума крупным бизнесом, госкорпорациями и ведомствами. ПМЭФ проходил в Санкт-Петербурге со 2 по 5 июня.
На форуме подписан меморандум о сотрудничестве между правительством Хабаровского края и государственной корпорацией "Ростех". В регионе заинтересованы в привлечении госкорпорации к реализации в крае проектов по достройке детского больничного комплекса и онкологического диспансера в Комсомольске-на-Амуре и строительстве центра медицинской реабилитации на базе санатория "Уссури". Госкорпорации предложено принять участие в проекте в качестве Концессионера.
Кроме того, с ректором Российского химико-технологического университета имени Д.И. Менделеева Александром Мажугой подписано соглашение о партнерстве региона и вуза по реализации совместных проектов в сфере образовательной, научно-практической, исследовательской и экспериментальной деятельности. Университет примет участие в создании Инновационного научно-технологического центра в крае.
 
Хабаровский крайАлександр МажугаРоссияПетербургский международный экономический форум (фонд)Михаил ДегтяревРостехКомсомольск-на-АмуреСанкт-ПетербургЭкономика
 
 
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