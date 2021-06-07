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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20210607/kursy-1736111436.html
Работники поликлиник Подмосковья прошли курсы бесконфликтного общения
Работники поликлиник Подмосковья прошли курсы бесконфликтного общения - РИА Новости, 08.06.2021
Работники поликлиник Подмосковья прошли курсы бесконфликтного общения
В пяти городских округах Подмосковья запустили пилотный проект по Единому стандарту поликлиник, в рамках которого администраторы прошли курсы бесконфликтного... РИА Новости, 08.06.2021
2021-06-07T18:15
2021-06-08T11:56
новости подмосковья
светлана стригункова
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. В пяти городских округах Подмосковья запустили пилотный проект по Единому стандарту поликлиник, в рамках которого администраторы прошли курсы бесконфликтного общения, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона."Единый стандарт поликлиник – это новый формат работы амбулаторного звена. Особый акцент мы делаем на пациентоориентированности. Для этого администраторы прошли курсы бесконфликтного общения", - рассказала министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова, слова которой приводятся в сообщении.Отмечается, что в пилотный проект вошли пять поликлиник в Балашихе, Одинцово, Люберцах, Химках и Ступино. Проект также включает в себя современную навигацию, создание в поликлинике зоны комфортного ожидания, а также введение униформы сотрудников."Поэтапно проект планируется растиражировать на другие поликлиники Подмосковья", - отметили в пресс-службе.
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светлана стригункова , московская область (подмосковье)

Работники поликлиник Подмосковья прошли курсы бесконфликтного общения

18:15 07.06.2021 (обновлено: 11:56 08.06.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПосетители у регистратуры поликлиники
Посетители у регистратуры поликлиники - РИА Новости, 1920, 07.06.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. В пяти городских округах Подмосковья запустили пилотный проект по Единому стандарту поликлиник, в рамках которого администраторы прошли курсы бесконфликтного общения, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.
"Единый стандарт поликлиник – это новый формат работы амбулаторного звена. Особый акцент мы делаем на пациентоориентированности. Для этого администраторы прошли курсы бесконфликтного общения", - рассказала министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова, слова которой приводятся в сообщении.
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Отмечается, что в пилотный проект вошли пять поликлиник в Балашихе, Одинцово, Люберцах, Химках и Ступино. Проект также включает в себя современную навигацию, создание в поликлинике зоны комфортного ожидания, а также введение униформы сотрудников.
"Поэтапно проект планируется растиражировать на другие поликлиники Подмосковья", - отметили в пресс-службе.
 
Новости ПодмосковьяСветлана СтригунковаМосковская область (Подмосковье)
 
 
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