СК начал проверку по делу о водной блокаде Крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн – РИА Новости. Глава рабочей группы по оценке ущерба от водной блокады Крыма, первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс заявил, что по материалам об оценке ущерба следователи СК РФ начали проверку, назначены эксперты, а в Крым поступили запросы о проведении дополнительных экспертиз.
Рабочая группа по оценке ущерба при крымском парламенте в конце апреля обратилась в правоохранительные органы с просьбой возбудить уголовное дело в отношении 12 граждан Украины, являющихся организаторами или оправдывающих блокады Крыма. Речь идет о водной, энергетической, продовольственной и транспортной блокадах. Определена также предварительная сумма ущерба них, на сегодня она составляет 1,47 триллиона рублей.
"Мы направили обращения в СК РФ, уже назначены следователи, которые занимаются этим делом, уже поручения для проведения экспертиз... СК начал проверку, определены эксперты, в том числе из РАН, пришли четыре запроса в Крым, в том числе по линии министерства экологии. Процесс этот не быстрый, но важен результат", – сказал Фикс журналистам.
Он добавил, что после принятия решения российским судом возможно обращение по поводу совершенных действий в международный суд.
"Впоследствии, если потребуется, мы будем обращаться в международный суд по правам человек за геноцид в отношении и крымчан", - сказал Фикс.
Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет добычи воды из подземных источников и водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков. Из-за дефицита воды в ряде районов Крыма введена режимная подача воды в дома, водоснабжение Симферополя в основном переориентировано на артезианские источники. Правительство РФ подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова.