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Наука
https://ria.ru/20210607/kraken-1735977634.html
Океанолог рассказал, где на самом деле живут кракены
Океанолог рассказал, где на самом деле живут кракены - РИА Новости, 07.06.2021
Океанолог рассказал, где на самом деле живут кракены
Гигантские кальмары, известные в мифологии и массовой культуре как чудовище Кракен, действительно существуют – они обитают на глубине до 2 тысяч метров в... РИА Новости, 07.06.2021
2021-06-07T12:40
2021-06-07T12:40
наука
россия
российская академия наук
наука
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Гигантские кальмары, известные в мифологии и массовой культуре как чудовище Кракен, действительно существуют – они обитают на глубине до 2 тысяч метров в Антарктике и северных морях, заявил директор Института океанологии имени Ширшова РАН доктор географических наук Алексея Соков."Я думаю, что речь идет о гигантских кальмарах, которые реально зарегистрированы. Сразу скажу, что это очень малоизученное, редкое животное, они живут либо в антарктических водах, либо в северных морях – это либо антарктические кальмары, либо просто гигантские кальмары. Глубина их обитания от 200 до 2000 метров, в некоторых случаях я слышал, что и до 4000 метров", - сказал он на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".Соков подчеркнул, что "кракены" крайне редко всплывают на поверхность. По словам учёного, его японские коллеги ранее потратили два года, чтобы выследить этих редких глубоководных животных.Кракен — морское чудовище, впервые появившееся в исландских мифах, огромный головоногий моллюск, топящий корабли. Среди наиболее ярких его появлений в массовой культуре – фильмы "Пираты Карибского моря", название "Кракен" получил новый клуб НХЛ из Сиэтла, который начнет выступления в лиге в 2021 году.
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россия, российская академия наук, наука

Океанолог рассказал, где на самом деле живут кракены

12:40 07.06.2021
 
© Depositphotos / estebandeНападение кракена на корабль
Нападение кракена на корабль - РИА Новости, 1920, 07.06.2021
© Depositphotos / estebande
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Гигантские кальмары, известные в мифологии и массовой культуре как чудовище Кракен, действительно существуют – они обитают на глубине до 2 тысяч метров в Антарктике и северных морях, заявил директор Института океанологии имени Ширшова РАН доктор географических наук Алексея Соков.
"Я думаю, что речь идет о гигантских кальмарах, которые реально зарегистрированы. Сразу скажу, что это очень малоизученное, редкое животное, они живут либо в антарктических водах, либо в северных морях – это либо антарктические кальмары, либо просто гигантские кальмары. Глубина их обитания от 200 до 2000 метров, в некоторых случаях я слышал, что и до 4000 метров", - сказал он на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
Соков подчеркнул, что "кракены" крайне редко всплывают на поверхность. По словам учёного, его японские коллеги ранее потратили два года, чтобы выследить этих редких глубоководных животных.
Кракен — морское чудовище, впервые появившееся в исландских мифах, огромный головоногий моллюск, топящий корабли. Среди наиболее ярких его появлений в массовой культуре – фильмы "Пираты Карибского моря", название "Кракен" получил новый клуб НХЛ из Сиэтла, который начнет выступления в лиге в 2021 году.
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