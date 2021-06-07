https://ria.ru/20210607/koronavirus-1736052747.html

ВОЗ предупредила об опасности новых штаммов коронавируса для непривитых

ВОЗ предупредила об опасности новых штаммов коронавируса для непривитых - РИА Новости, 07.06.2021

ВОЗ предупредила об опасности новых штаммов коронавируса для непривитых

Быстрое снятие ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса, может иметь катастрофические последствия для непривитых из-за распространения новых... РИА Новости, 07.06.2021

2021-06-07T19:18

2021-06-07T19:18

2021-06-07T19:18

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

тедрос адханом гебрейесус

коронавирусы

здоровье - общество

воз

вакцинация

в мире

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ЖЕНЕВА, 7 июн - РИА Новости. Быстрое снятие ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса, может иметь катастрофические последствия для непривитых из-за распространения новых штаммов COVID-19, заявил в понедельник глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус."При возросшей глобальной передаче вариантов (коронавируса - ред.), которые вызывают обеспокоенность, включая вариант "Дельта", слишком быстрое снятие ограничений может иметь катастрофические последствия для тех, кто еще не вакцинировался", - сказал глава ВОЗ на брифинге в понедельник.Он также добавил, что неравномерное распределение вакцин от COVID-19 позволяет вирусу распространяться, увеличивая вероятность появления варианта коронавируса, который снижает эффективность вакцин.

https://ria.ru/20210527/koronavirus-1734348401.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, тедрос адханом гебрейесус, коронавирусы, здоровье - общество, воз, вакцинация, в мире