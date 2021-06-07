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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210607/koronavirus-1736052747.html
ВОЗ предупредила об опасности новых штаммов коронавируса для непривитых
ВОЗ предупредила об опасности новых штаммов коронавируса для непривитых - РИА Новости, 07.06.2021
ВОЗ предупредила об опасности новых штаммов коронавируса для непривитых
Быстрое снятие ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса, может иметь катастрофические последствия для непривитых из-за распространения новых... РИА Новости, 07.06.2021
2021-06-07T19:18
2021-06-07T19:18
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
тедрос адханом гебрейесус
коронавирусы
здоровье - общество
воз
вакцинация
в мире
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ЖЕНЕВА, 7 июн - РИА Новости. Быстрое снятие ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса, может иметь катастрофические последствия для непривитых из-за распространения новых штаммов COVID-19, заявил в понедельник глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус."При возросшей глобальной передаче вариантов (коронавируса - ред.), которые вызывают обеспокоенность, включая вариант "Дельта", слишком быстрое снятие ограничений может иметь катастрофические последствия для тех, кто еще не вакцинировался", - сказал глава ВОЗ на брифинге в понедельник.Он также добавил, что неравномерное распределение вакцин от COVID-19 позволяет вирусу распространяться, увеличивая вероятность появления варианта коронавируса, который снижает эффективность вакцин.
https://ria.ru/20210527/koronavirus-1734348401.html
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коронавирус covid-19, тедрос адханом гебрейесус, коронавирусы, здоровье - общество, воз, вакцинация, в мире

ВОЗ предупредила об опасности новых штаммов коронавируса для непривитых

19:18 07.06.2021
 
© AP Photo / CDCКоронавирус 2019-nCoV
Коронавирус 2019-nCoV - РИА Новости, 1920, 07.06.2021
© AP Photo / CDC
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ЖЕНЕВА, 7 июн - РИА Новости. Быстрое снятие ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса, может иметь катастрофические последствия для непривитых из-за распространения новых штаммов COVID-19, заявил в понедельник глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.
"При возросшей глобальной передаче вариантов (коронавируса - ред.), которые вызывают обеспокоенность, включая вариант "Дельта", слишком быстрое снятие ограничений может иметь катастрофические последствия для тех, кто еще не вакцинировался", - сказал глава ВОЗ на брифинге в понедельник.
Он также добавил, что неравномерное распределение вакцин от COVID-19 позволяет вирусу распространяться, увеличивая вероятность появления варианта коронавируса, который снижает эффективность вакцин.
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Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19Тедрос Адханом ГебрейесусКоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗВакцинацияВ мире
 
 
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