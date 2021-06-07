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В Москве выявили 3266 новых случаев заражения коронавирусом
В Москве выявили 3266 новых случаев заражения коронавирусом - РИА Новости, 07.06.2021
В Москве выявили 3266 новых случаев заражения коронавирусом
Наибольшее число новых случаев COVID-19 за последние сутки - 3 266 - зафиксировано в Москве, далее идут Санкт-Петербург и Московская область - там отмечено 854... РИА Новости, 07.06.2021
2021-06-07T11:34
2021-06-07T11:34
2021-06-07T11:34
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 за последние сутки - 3 266 - зафиксировано в Москве, далее идут Санкт-Петербург и Московская область - там отмечено 854 и 787 случаев соответственно, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Распределение (суточных показателей заболеваемости) по субъектам: Москва - 3266, Санкт-Петербург - 854, Московская область - 787", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев заражения зафиксировано в Туве, Магаданской области и Еврейской автономной области - пять три и два соответственно, отмечается в документе.
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