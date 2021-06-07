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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210607/koronavirus-1735964481.html
В Москве выявили 3266 новых случаев заражения коронавирусом
В Москве выявили 3266 новых случаев заражения коронавирусом - РИА Новости, 07.06.2021
В Москве выявили 3266 новых случаев заражения коронавирусом
Наибольшее число новых случаев COVID-19 за последние сутки - 3 266 - зафиксировано в Москве, далее идут Санкт-Петербург и Московская область - там отмечено 854... РИА Новости, 07.06.2021
2021-06-07T11:34
2021-06-07T11:34
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
москва
московская область (подмосковье)
магаданская область
общество
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 за последние сутки - 3 266 - зафиксировано в Москве, далее идут Санкт-Петербург и Московская область - там отмечено 854 и 787 случаев соответственно, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Распределение (суточных показателей заболеваемости) по субъектам: Москва - 3266, Санкт-Петербург - 854, Московская область - 787", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев заражения зафиксировано в Туве, Магаданской области и Еврейской автономной области - пять три и два соответственно, отмечается в документе.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, москва, московская область (подмосковье), магаданская область, общество

В Москве выявили 3266 новых случаев заражения коронавирусом

11:34 07.06.2021
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМедицинский работник во временном госпитале COVID-19 на ВДНХ в Москве
Медицинский работник во временном госпитале COVID-19 на ВДНХ в Москве - РИА Новости, 1920, 07.06.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 за последние сутки - 3 266 - зафиксировано в Москве, далее идут Санкт-Петербург и Московская область - там отмечено 854 и 787 случаев соответственно, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
"Распределение (суточных показателей заболеваемости) по субъектам: Москва - 3266, Санкт-Петербург - 854, Московская область - 787", - говорится в сообщении.
Наименьшее число новых случаев заражения зафиксировано в Туве, Магаданской области и Еврейской автономной области - пять три и два соответственно, отмечается в документе.
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Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоМоскваМосковская область (Подмосковье)Магаданская областьОбщество
 
 
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