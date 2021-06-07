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В Москве выявили 3266 новых случаев заражения коронавирусом

В Москве выявили 3266 новых случаев заражения коронавирусом - РИА Новости, 07.06.2021

В Москве выявили 3266 новых случаев заражения коронавирусом

Наибольшее число новых случаев COVID-19 за последние сутки - 3 266 - зафиксировано в Москве, далее идут Санкт-Петербург и Московская область - там отмечено 854... РИА Новости, 07.06.2021

2021-06-07T11:34

2021-06-07T11:34

2021-06-07T11:34

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

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здоровье - общество

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магаданская область

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 за последние сутки - 3 266 - зафиксировано в Москве, далее идут Санкт-Петербург и Московская область - там отмечено 854 и 787 случаев соответственно, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Распределение (суточных показателей заболеваемости) по субъектам: Москва - 3266, Санкт-Петербург - 854, Московская область - 787", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев заражения зафиксировано в Туве, Магаданской области и Еврейской автономной области - пять три и два соответственно, отмечается в документе.

москва

московская область (подмосковье)

магаданская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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