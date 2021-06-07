https://ria.ru/20210607/koronavirus-1735964306.html

В России за сутки выписали 6756 человек, переболевших COVID-19

В России за сутки выписали 6756 человек, переболевших COVID-19 - РИА Новости, 07.06.2021

В России за сутки выписали 6756 человек, переболевших COVID-19

За сутки в России выписаны 6 756 человек после COVID-19, за все время выздоровели 4 743 202 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 07.06.2021

2021-06-07T11:34

2021-06-07T11:34

2021-06-07T11:34

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. За сутки в России выписаны 6 756 человек после COVID-19, за все время выздоровели 4 743 202 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 6 756 человек... За весь период выписано по выздоровлении по России – 4 743 202", - говорится в сообщении.В частности, в Москве выписано 1 568 человек, в Санкт-Петербурге - 889, в Подмосковье - 636.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество