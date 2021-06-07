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В России за сутки выписали 6756 человек, переболевших COVID-19
В России за сутки выписали 6756 человек, переболевших COVID-19 - РИА Новости, 07.06.2021
В России за сутки выписали 6756 человек, переболевших COVID-19
За сутки в России выписаны 6 756 человек после COVID-19, за все время выздоровели 4 743 202 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 07.06.2021
2021-06-07T11:34
2021-06-07T11:34
2021-06-07T11:34
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. За сутки в России выписаны 6 756 человек после COVID-19, за все время выздоровели 4 743 202 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 6 756 человек... За весь период выписано по выздоровлении по России – 4 743 202", - говорится в сообщении.В частности, в Москве выписано 1 568 человек, в Санкт-Петербурге - 889, в Подмосковье - 636.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество