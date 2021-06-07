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В России выявили 9429 новых случаев заражения коронавирусом
В России выявили 9429 новых случаев заражения коронавирусом - РИА Новости, 07.06.2021
В России выявили 9429 новых случаев заражения коронавирусом
Число случаев COVID-19 в России за минувшие сутки выросло на 9429, рассказали в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 07.06.2021
2021-06-07T11:32
2021-06-07T11:32
2021-06-07T12:02
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Число случаев COVID-19 в России за минувшие сутки выросло на 9429, рассказали в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Накануне сообщалось о 9163 инфицированных. Темп прироста — 0,18%. Симптомов не было у 1294 пациентов (13,7%). Умерли 330 человек, выписали после лечения — 6756.Больше всего заболевших выявили в Москве (3266), Санкт-Петербурге (854), Подмосковье (787), Нижегородской (158), Ростовской (156) и Воронежской (141) областях. Меньше всего — в Туве (пять), Магаданской области (три) и Еврейской автономной области (два).Ни одного случая нет в Чукотском и Ненецком автономных округах.Всего в России с начала пандемии выявили 5 135 866 заразившихся, из них не удалось спасти 124 117. Выздоровели 4 743 202 человека.По данным ВОЗ, всего в мире коронавирус перенесли 172,6 миллиона человек. Согласно статистике Университета Джонса Хопкинса, их число превысило 173,3 миллиона. Скончались более 3,7 миллиона заболевших.Наиболее подверженными распространению инфекции оказались США, Индия, Бразилия, Франция и Турция. Россия находится на шестой строчке списка и опережает Британию, Италию, Аргентину и Германию.
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