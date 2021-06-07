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В Кирове с крыши дома сняли неудачно приземлившегося парашютиста
В Кирове с крыши дома сняли неудачно приземлившегося парашютиста - РИА Новости, 07.06.2021
В Кирове с крыши дома сняли неудачно приземлившегося парашютиста
Парашютиста, повредившего ногу при неудачном приземлении, сняли с крыши дома в Кирове сотрудники спасательной службы, сообщает городская администрация. РИА Новости, 07.06.2021
2021-06-07T12:30
2021-06-07T12:30
киров
происшествия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 июн — РИА Новости. Парашютиста, повредившего ногу при неудачном приземлении, сняли с крыши дома в Кирове сотрудники спасательной службы, сообщает городская администрация.Сообщение о том, что на крышу частного жилого дома в Кирове приземлился парашютист, поступило в Единую дежурную диспетчерскую службу в выходные."На место незамедлительно выехал городской отряд спасателей. Информация подтвердилась. При неудачном приземлении мужчина получил травму ноги, и самостоятельно спуститься на землю пострадавший не мог. Спасатели поднялись на крышу, оказали пострадавшему первую помощь и буквально на руках перенесли его к машине скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении.Предположительно, во время прыжка группу парашютистов сбили с курса порывы ветра. Один из них не смог избежать приземления на крышу дома, остальные завершили полет без последствий.
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киров, происшествия

В Кирове с крыши дома сняли неудачно приземлившегося парашютиста

12:30 07.06.2021
 
© Фото : предоставлено пресс-службой ЦВОПарашютист
Парашютист - РИА Новости, 1920, 07.06.2021
© Фото : предоставлено пресс-службой ЦВО
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 июн — РИА Новости. Парашютиста, повредившего ногу при неудачном приземлении, сняли с крыши дома в Кирове сотрудники спасательной службы, сообщает городская администрация.
Сообщение о том, что на крышу частного жилого дома в Кирове приземлился парашютист, поступило в Единую дежурную диспетчерскую службу в выходные.
"На место незамедлительно выехал городской отряд спасателей. Информация подтвердилась. При неудачном приземлении мужчина получил травму ноги, и самостоятельно спуститься на землю пострадавший не мог. Спасатели поднялись на крышу, оказали пострадавшему первую помощь и буквально на руках перенесли его к машине скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении.
Предположительно, во время прыжка группу парашютистов сбили с курса порывы ветра. Один из них не смог избежать приземления на крышу дома, остальные завершили полет без последствий.
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