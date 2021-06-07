https://ria.ru/20210607/kirov-1735975243.html

В Кирове с крыши дома сняли неудачно приземлившегося парашютиста

В Кирове с крыши дома сняли неудачно приземлившегося парашютиста - РИА Новости, 07.06.2021

В Кирове с крыши дома сняли неудачно приземлившегося парашютиста

Парашютиста, повредившего ногу при неудачном приземлении, сняли с крыши дома в Кирове сотрудники спасательной службы, сообщает городская администрация. РИА Новости, 07.06.2021

2021-06-07T12:30

2021-06-07T12:30

2021-06-07T12:30

киров

происшествия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 июн — РИА Новости. Парашютиста, повредившего ногу при неудачном приземлении, сняли с крыши дома в Кирове сотрудники спасательной службы, сообщает городская администрация.Сообщение о том, что на крышу частного жилого дома в Кирове приземлился парашютист, поступило в Единую дежурную диспетчерскую службу в выходные."На место незамедлительно выехал городской отряд спасателей. Информация подтвердилась. При неудачном приземлении мужчина получил травму ноги, и самостоятельно спуститься на землю пострадавший не мог. Спасатели поднялись на крышу, оказали пострадавшему первую помощь и буквально на руках перенесли его к машине скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении.Предположительно, во время прыжка группу парашютистов сбили с курса порывы ветра. Один из них не смог избежать приземления на крышу дома, остальные завершили полет без последствий.

https://ria.ru/20190821/1557755573.html

киров

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

киров, происшествия