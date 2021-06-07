https://ria.ru/20210607/katar-1735979977.html
В Кремле объяснили, почему эмир Катара не приехал на ПМЭФ
В Кремле объяснили, почему эмир Катара не приехал на ПМЭФ - РИА Новости, 07.06.2021
В Кремле объяснили, почему эмир Катара не приехал на ПМЭФ
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию, что эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани отказался приехать на ПМЭФ из-за отсутствия... РИА Новости, 07.06.2021
2021-06-07T12:46
2021-06-07T12:46
2021-06-07T12:55
петербургский международный экономический форум
россия
тамим бен хамад аль тани
петербургский международный экономический форум (фонд)
дмитрий песков
катар
санкт-петербург
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/155559/76/1555597631_0:256:2731:1792_1920x0_80_0_0_d95a3ce2bfcf946ec80d306a0cfda862.jpg
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию, что эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани отказался приехать на ПМЭФ из-за отсутствия личной встречи с президентом России Владимиром Путиным,"Нет, конечно. Вы знаете, что продолжают действовать определенные ограничения в самых разных странах мира, в том числе и у нас. Эти ограничения просто не позволяли провести полноценный рабочий визит руководителя Катара в Российскую Федерацию. Как только условия позволят, этот визит обязательно состоится", - сообщил Песков журналистам, отвечая на вопрос, соответствуют ли действительности сообщения, что эмир Катара не приехал на ПМЭФ в Петербург, потому что не удалось согласовать личную встречу с президентом России.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходил 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступало информационным партнером ПМЭФ.
https://ria.ru/20210604/katar-1735668431.html
россия
катар
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/155559/76/1555597631_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_51295e3f8e9b3a410090c7b1aa2daddb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, тамим бен хамад аль тани, петербургский международный экономический форум (фонд), дмитрий песков, катар, санкт-петербург