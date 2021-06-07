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Флаги с символикой Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 13.05.2019
Петербургский международный экономический форум
https://ria.ru/20210607/katar-1735979977.html
В Кремле объяснили, почему эмир Катара не приехал на ПМЭФ
В Кремле объяснили, почему эмир Катара не приехал на ПМЭФ - РИА Новости, 07.06.2021
В Кремле объяснили, почему эмир Катара не приехал на ПМЭФ
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию, что эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани отказался приехать на ПМЭФ из-за отсутствия... РИА Новости, 07.06.2021
2021-06-07T12:46
2021-06-07T12:55
петербургский международный экономический форум
россия
тамим бен хамад аль тани
петербургский международный экономический форум (фонд)
дмитрий песков
катар
санкт-петербург
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию, что эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани отказался приехать на ПМЭФ из-за отсутствия личной встречи с президентом России Владимиром Путиным,"Нет, конечно. Вы знаете, что продолжают действовать определенные ограничения в самых разных странах мира, в том числе и у нас. Эти ограничения просто не позволяли провести полноценный рабочий визит руководителя Катара в Российскую Федерацию. Как только условия позволят, этот визит обязательно состоится", - сообщил Песков журналистам, отвечая на вопрос, соответствуют ли действительности сообщения, что эмир Катара не приехал на ПМЭФ в Петербург, потому что не удалось согласовать личную встречу с президентом России.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходил 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступало информационным партнером ПМЭФ.
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россия, тамим бен хамад аль тани, петербургский международный экономический форум (фонд), дмитрий песков, катар, санкт-петербург

В Кремле объяснили, почему эмир Катара не приехал на ПМЭФ

12:46 07.06.2021 (обновлено: 12:55 07.06.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкЭмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани на полях саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии в Душанбе. 15 июня 2019
Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани на полях саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии в Душанбе. 15 июня 2019 - РИА Новости, 1920, 07.06.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию, что эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани отказался приехать на ПМЭФ из-за отсутствия личной встречи с президентом России Владимиром Путиным,
"Нет, конечно. Вы знаете, что продолжают действовать определенные ограничения в самых разных странах мира, в том числе и у нас. Эти ограничения просто не позволяли провести полноценный рабочий визит руководителя Катара в Российскую Федерацию. Как только условия позволят, этот визит обязательно состоится", - сообщил Песков журналистам, отвечая на вопрос, соответствуют ли действительности сообщения, что эмир Катара не приехал на ПМЭФ в Петербург, потому что не удалось согласовать личную встречу с президентом России.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходил 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступало информационным партнером ПМЭФ.
Трансляция выступления президента РФ Владимира Путина на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума - 2021 - РИА Новости, 1920, 07.06.2021
4 июня, 16:34
Эмир Катара заявил, что уверен в инвестициях в российскую экономику
 
Петербургский международный экономический форумРоссияТамим бен Хамад Аль ТаниПетербургский международный экономический форум (фонд)Дмитрий ПесковКатарСанкт-Петербург
 
 
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