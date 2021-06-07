https://ria.ru/20210607/katar-1735979977.html

В Кремле объяснили, почему эмир Катара не приехал на ПМЭФ

В Кремле объяснили, почему эмир Катара не приехал на ПМЭФ - РИА Новости, 07.06.2021

В Кремле объяснили, почему эмир Катара не приехал на ПМЭФ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию, что эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани отказался приехать на ПМЭФ из-за отсутствия... РИА Новости, 07.06.2021

2021-06-07T12:46

2021-06-07T12:46

2021-06-07T12:55

петербургский международный экономический форум

россия

тамим бен хамад аль тани

петербургский международный экономический форум (фонд)

дмитрий песков

катар

санкт-петербург

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/155559/76/1555597631_0:256:2731:1792_1920x0_80_0_0_d95a3ce2bfcf946ec80d306a0cfda862.jpg

МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию, что эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани отказался приехать на ПМЭФ из-за отсутствия личной встречи с президентом России Владимиром Путиным,"Нет, конечно. Вы знаете, что продолжают действовать определенные ограничения в самых разных странах мира, в том числе и у нас. Эти ограничения просто не позволяли провести полноценный рабочий визит руководителя Катара в Российскую Федерацию. Как только условия позволят, этот визит обязательно состоится", - сообщил Песков журналистам, отвечая на вопрос, соответствуют ли действительности сообщения, что эмир Катара не приехал на ПМЭФ в Петербург, потому что не удалось согласовать личную встречу с президентом России.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходил 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступало информационным партнером ПМЭФ.

https://ria.ru/20210604/katar-1735668431.html

россия

катар

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, тамим бен хамад аль тани, петербургский международный экономический форум (фонд), дмитрий песков, катар, санкт-петербург