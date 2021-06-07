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Россия внесла в черный список девять канадцев
Россия внесла в черный список девять канадцев - РИА Новости, 08.06.2021
Россия внесла в черный список девять канадцев
Россия бессрочно закрыла въезд для девяти канадцев, причастных "к формированию и проведению антироссийского курса", сообщила официальный представитель МИД Мария РИА Новости, 08.06.2021
2021-06-07T20:06
2021-06-08T05:44
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
игорь краснов
сергей меняйло
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
александр бортников
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
россия
москва
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Россия бессрочно закрыла въезд для девяти канадцев, причастных "к формированию и проведению антироссийского курса", сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.Такой шаг стал ответом на ограничения, введенные Оттавой 24 марта.В черный список вошли:Как отметили в МИД, официальная Оттава продолжает поддерживать антироссийские инициативы: выступает за "ультранационалистический режим в Киеве и русофобские силы в Прибалтике", присоединяется к безосновательным обвинениям России в "агрессии" против Украины и попыткам вмешиваться во внутрироссийские дела."Подобные действия канадской стороны, способствовавшие деградации двусторонних отношений, негативно сказываются на перспективах восстановления полноценного межгосударственного диалога и налаживания взаимодействия между Россией и Канадой как соседей через Северный полюс", — указала Захарова.При этом дипломат подчеркнула, что Москва остается открытой к развитию отношений с Оттавой на основе взаимного уважения "с упором на сотрудничество в таких областях объективно совпадающих интересов, как Арктика, региональные и бизнес-связи".Санкции КанадыКанада 24 марта ввела санкции против девяти российских чиновников из-за "ухудшения ситуации с правами человека". Тогда под ограничения попали глава ФСБ Александр Бортников, руководитель ФСИН Александр Калашников, генпрокурор Игорь Краснов, замглавы Минобороны Павел Попов и Алексей Криворучко, первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко, глава управления президента по внутренней политике Андрей Ярин, руководитель Росгвардии Виктор Золотов и полпред главы государства в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло.Кроме того, в конце марта Канада расширила ограничительные меры из-за ситуации с Крымом. Санкции ввели против двух физлиц и четырех компаний из России и Украины.Как отмечали в российском МИД, Оттава довела двусторонние отношения до исторического минимума.
https://ria.ru/20210324/sanktsii-1602700143.html
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федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), игорь краснов, сергей меняйло, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), александр бортников, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, москва, канада

Россия внесла в черный список девять канадцев

20:06 07.06.2021 (обновлено: 05:44 08.06.2021)
 
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкЗдание МИД России в Москве
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 07.06.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Россия бессрочно закрыла въезд для девяти канадцев, причастных "к формированию и проведению антироссийского курса", сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Такой шаг стал ответом на ограничения, введенные Оттавой 24 марта.
В черный список вошли:
  • министр юстиции и генеральный прокурор Канады Дэвид Ламетти;
  • руководитель федеральной тюремной службы Энн Келли;
  • комиссар Королевской канадской конной полиции Бренда Лаки;
  • руководитель управления по внутренней политике аппарата премьер-министра Марси Суркес;
  • министр по взаимодействию с регионами Доминик Леблан;
  • замминистра национальной обороны Джоди Томас;
  • замначальника штаба национальной обороны Майк Руло;
  • заместитель комиссара Королевской канадской конной полиции Брайан Бреннан;
  • контр-адмирал, начальник разведывательного управления вооруженных сил Скотт Бишоп.
Как отметили в МИД, официальная Оттава продолжает поддерживать антироссийские инициативы: выступает за "ультранационалистический режим в Киеве и русофобские силы в Прибалтике", присоединяется к безосновательным обвинениям России в "агрессии" против Украины и попыткам вмешиваться во внутрироссийские дела.
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"Подобные действия канадской стороны, способствовавшие деградации двусторонних отношений, негативно сказываются на перспективах восстановления полноценного межгосударственного диалога и налаживания взаимодействия между Россией и Канадой как соседей через Северный полюс", — указала Захарова.
При этом дипломат подчеркнула, что Москва остается открытой к развитию отношений с Оттавой на основе взаимного уважения "с упором на сотрудничество в таких областях объективно совпадающих интересов, как Арктика, региональные и бизнес-связи".

"В России неизменно тепло и с симпатией относятся к народу Канады, несмотря на культивируемые частью ее политического класса и некоторыми "группами влияния" русофобские настроения", — говорится в комментарии Захаровой на сайте МИД.

Санкции Канады

Канада 24 марта ввела санкции против девяти российских чиновников из-за "ухудшения ситуации с правами человека". Тогда под ограничения попали глава ФСБ Александр Бортников, руководитель ФСИН Александр Калашников, генпрокурор Игорь Краснов, замглавы Минобороны Павел Попов и Алексей Криворучко, первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко, глава управления президента по внутренней политике Андрей Ярин, руководитель Росгвардии Виктор Золотов и полпред главы государства в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло.
Кроме того, в конце марта Канада расширила ограничительные меры из-за ситуации с Крымом. Санкции ввели против двух физлиц и четырех компаний из России и Украины.
Как отмечали в российском МИД, Оттава довела двусторонние отношения до исторического минимума.
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Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Игорь КрасновСергей МеняйлоФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Александр БортниковМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)РоссияМоскваКанада
 
 
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