Россия внесла в черный список девять канадцев
20:06 07.06.2021 (обновлено: 05:44 08.06.2021)
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Россия бессрочно закрыла въезд для девяти канадцев, причастных "к формированию и проведению антироссийского курса", сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Такой шаг стал ответом на ограничения, введенные Оттавой 24 марта.
В черный список вошли:
- —министр юстиции и генеральный прокурор Канады Дэвид Ламетти;
- —руководитель федеральной тюремной службы Энн Келли;
- —комиссар Королевской канадской конной полиции Бренда Лаки;
- —руководитель управления по внутренней политике аппарата премьер-министра Марси Суркес;
- —министр по взаимодействию с регионами Доминик Леблан;
- —замминистра национальной обороны Джоди Томас;
- —замначальника штаба национальной обороны Майк Руло;
- —заместитель комиссара Королевской канадской конной полиции Брайан Бреннан;
- —контр-адмирал, начальник разведывательного управления вооруженных сил Скотт Бишоп.
Как отметили в МИД, официальная Оттава продолжает поддерживать антироссийские инициативы: выступает за "ультранационалистический режим в Киеве и русофобские силы в Прибалтике", присоединяется к безосновательным обвинениям России в "агрессии" против Украины и попыткам вмешиваться во внутрироссийские дела.
24 марта, 18:39Песков назвал санкции Канады против России незаконными
"Подобные действия канадской стороны, способствовавшие деградации двусторонних отношений, негативно сказываются на перспективах восстановления полноценного межгосударственного диалога и налаживания взаимодействия между Россией и Канадой как соседей через Северный полюс", — указала Захарова.
При этом дипломат подчеркнула, что Москва остается открытой к развитию отношений с Оттавой на основе взаимного уважения "с упором на сотрудничество в таких областях объективно совпадающих интересов, как Арктика, региональные и бизнес-связи".
"В России неизменно тепло и с симпатией относятся к народу Канады, несмотря на культивируемые частью ее политического класса и некоторыми "группами влияния" русофобские настроения", — говорится в комментарии Захаровой на сайте МИД.
Санкции Канады
Канада 24 марта ввела санкции против девяти российских чиновников из-за "ухудшения ситуации с правами человека". Тогда под ограничения попали глава ФСБ Александр Бортников, руководитель ФСИН Александр Калашников, генпрокурор Игорь Краснов, замглавы Минобороны Павел Попов и Алексей Криворучко, первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко, глава управления президента по внутренней политике Андрей Ярин, руководитель Росгвардии Виктор Золотов и полпред главы государства в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло.
Кроме того, в конце марта Канада расширила ограничительные меры из-за ситуации с Крымом. Санкции ввели против двух физлиц и четырех компаний из России и Украины.
Как отмечали в российском МИД, Оттава довела двусторонние отношения до исторического минимума.