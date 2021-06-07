https://ria.ru/20210607/iran-1735993568.html

Иран не объяснил следы урана на ряде объектов, заявили в МАГАТЭ

Иран не объяснил следы урана на ряде объектов, заявили в МАГАТЭ - РИА Новости, 07.06.2021

Иран не объяснил следы урана на ряде объектов, заявили в МАГАТЭ

Иран вновь не предоставил новой информации о нескольких незаявленных объектах, где были обнаружены следы частиц урана, заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. РИА Новости, 07.06.2021

2021-06-07T13:45

2021-06-07T13:45

2021-06-07T13:45

рафаэль гросси

совместный всеобъемлющий план действий (свпд)

магатэ

иран

в мире

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ВЕНА, 7 июн - РИА Новости. Иран вновь не предоставил новой информации о нескольких незаявленных объектах, где были обнаружены следы частиц урана, заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. "После моего последнего доклада Иран не предоставил никакой новой информации в отношении одного объекта, не ответил ни на один из вопросов агентства и не предоставил никакой информации относительно двух других мест, предоставил письменное заявление по четвертому объекту без какой-либо подтверждающей документации", - заявил Гросси, выступая перед советом управляющих МАГАТЭ.Гросси отметил, что присутствие множества частиц урана антропогенного происхождения на трех объектах в Иране, не заявленных агентству, а также наличие частиц с измененным изотопным составом на одном из объектов "является четким указанием на то, что ядерный материал и/или оборудование, загрязненное ядерным материалом, присутствовали на этих объектах".Иран за последние шесть недель произвел 2,4 килограмма урана, обогащенного до уровня 60%, сообщило ранее агентство Блумберг со ссылкой на доклад МАГАТЭ. Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) предполагает обогащение на уровне 3,67%. Иран ранее отказался от этого обязательства. В МАГАТЭ выразили обеспокоенность в связи с тем, что Иран не смог объяснить присутствие следов частиц урана на нескольких незаявленных объектах.

https://radiosputnik.ria.ru/20210524/iran-1733679866.html

иран

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рафаэль гросси, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), магатэ, иран, в мире