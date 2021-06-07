Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210607/gaz-1735919442.html
Украина оказалась аутсайдером по доступности газа для населения
Украина оказалась аутсайдером по доступности газа для населения - РИА Новости, 07.06.2021
Украина оказалась аутсайдером по доступности газа для населения
Люксембург, Казахстан и Россия лидируют в рейтинге стран Европы по доступности природного газа для населения, в аутсайдерах - Украина, Молдавия и Босния и... РИА Новости, 07.06.2021
2021-06-07T00:08
2021-06-07T00:28
риа рейтинг
природный газ
россия
евростат
оэср
португалия
италия
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/03/1569522415_0:120:3213:1927_1920x0_80_0_0_196320acfc812f8a2e941b1840a5ffd9.jpg
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Люксембург, Казахстан и Россия лидируют в рейтинге стран Европы по доступности природного газа для населения, в аутсайдерах - Украина, Молдавия и Босния и Герцеговина, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости*.Россия в тройке лидеровВ 2020 году динамика цен на газ на европейском рынке была неравномерной.Так, на голландской биржевой площадке TTF цена в среднем за 2020 год сократилась по сравнению с 2019-м на 28,9 процента, до 113 долларов за тысячу кубометров.Однако, уточняют эксперты, доступность газа для конечного потребителя определяется не только его ценой, но и уровнем дохода граждан. В исследовании указан объем газа, который могли приобрести на свои средние зарплаты жители различных стран.Первое место в рейтинге занял Люксембург, среднестатистический житель которого на свою среднемесячную зарплату может приобрести в месяц 9,1 тысячи кубометров газа. "В этой стране относительно невысокие цены на газ, и при этом средняя зарплата одна из самых высоких в Европе", - говорится в исследовании.На втором месте — Казахстан (7,5 тысячи кубометров), где невысокие зарплаты, но и стоимость газа самая низкая из всех стран рейтинга. На третьем месте находится Россия, жители которой могут приобрести около 6,8 тысячи кубометров газа.Четвертое и пятое места рейтинга занимают Великобритания и Бельгия.АутсайдерыМеньше всего природного газа могут приобрести украинцы. "На средний заработок здесь можно купить немногим больше тысячи кубометров, то есть почти в девять раз меньше, чем в Люксембурге. Цены на газ на Украине по европейским меркам не самые высокие, однако при этом в стране очень низкий уровень зарплат", - отмечается в исследовании.На втором и третьем местах с конца находятся Молдавия и Босния и Герцеговина, в этих странах жители могу приобрести менее 1,4 тысячи кубометров газа в месяц.Четвертое и пятое места с конца занимают Сербия и Португалия.Самый дешевый и самый дорогойЭксперты также проанализировали цены на голубое топливо в пересчете на рубли. Самый дешевый газ - в Казахстане (4,3 рубля за кубометр), на втором месте находится Россия (6,5 рубля за кубометр).Третье место занимает Белоруссия, где газ дороже, чем в России на 4,3 рубля. В первую пятерку по дешевизне газа также входят Турция и Молдавия.Самый дорогой газ - в Швеции (101,3 рубля за кубометр). "Однако Швеция стремится к максимальному использованию возобновляемой энергии, поэтому потребление природного газа в этой стране незначительно", - отмечают эксперты.Также дорогой газ в Нидерландах, Италии и Испании — более 80 рублей за кубометр.Говоря о динамике цен на газ, следует заметить, что в большинстве — 24 — странах Европы они снизились. Наиболее значительно газ подешевел в Литве (-27,2 процента), Болгарии (-23,3 процента) и Латвии (-20,2%). Рост цен отмечен в девяти странах, из них наиболее существенно топливо подорожало на Украине (более чем в два раза), Казахстане (+34,2 процента), Белоруссии (+14,5 процента). В России этот показатель составил три процента, что не выше инфляции.Цены вырастутЭксперты предполагают, что в 2021 году биржевые цены на газ вырастут. "Это обусловлено той ситуацией, которая складывается на рынке. Холодная зима и весна истощили европейские хранилища, их заполняемость к концу марта составила всего 30 процентов, а пополнение началось значительно позже, чем в прошлом году. Соответственно, тот рост цен, который начался в прошлом году, скорее всего, продолжится и в текущем", - говорится в исследовании.В России, где цена на газ регулируются правительством, рост, по мнению экспертов, не превысит пяти процентов.Исследование подготовлено на основе данных Центробанка, ОЭСР, Евростата, статкомитетов и регулирующих органов стран. Показатели по Украине, Казахстану, России и Белоруссии приведены по состоянию на май 2021 года, по остальным странам - на конец 2020 года.*Рейтинг подготовлен по заказу агентства РИА Новости специалистами РИА Рейтинг.
https://ria.ru/20210607/gaz-1735680188.html
https://ria.ru/20210606/potok-1735869433.html
https://ria.ru/20210601/gaz-1735072705.html
https://ria.ru/20210531/gaz-1734882416.html
россия
португалия
италия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/03/1569522415_242:0:2973:2048_1920x0_80_0_0_74bca0d4617104492d40738dc90abb96.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
риа рейтинг, природный газ, россия, евростат, оэср, португалия, италия, экономика

Украина оказалась аутсайдером по доступности газа для населения

00:08 07.06.2021 (обновлено: 00:28 07.06.2021)
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкКонфорка газовой плиты
Конфорка газовой плиты - РИА Новости, 1920, 07.06.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Люксембург, Казахстан и Россия лидируют в рейтинге стран Европы по доступности природного газа для населения, в аутсайдерах - Украина, Молдавия и Босния и Герцеговина, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости*.

Россия в тройке лидеров

В 2020 году динамика цен на газ на европейском рынке была неравномерной.

"В первой половине года произошел беспрецедентный спад в связи с теплой зимой и высокой загруженностью газохранилищ, однако во второй половине ситуация изменилась, цены стали расти. Тем не менее среднегодовая цена была существенно ниже уровня 2019 года", - говорится в исследовании.

Так, на голландской биржевой площадке TTF цена в среднем за 2020 год сократилась по сравнению с 2019-м на 28,9 процента, до 113 долларов за тысячу кубометров.
Однако, уточняют эксперты, доступность газа для конечного потребителя определяется не только его ценой, но и уровнем дохода граждан. В исследовании указан объем газа, который могли приобрести на свои средние зарплаты жители различных стран.
Первое место в рейтинге занял Люксембург, среднестатистический житель которого на свою среднемесячную зарплату может приобрести в месяц 9,1 тысячи кубометров газа. "В этой стране относительно невысокие цены на газ, и при этом средняя зарплата одна из самых высоких в Европе", - говорится в исследовании.
На втором месте — Казахстан (7,5 тысячи кубометров), где невысокие зарплаты, но и стоимость газа самая низкая из всех стран рейтинга. На третьем месте находится Россия, жители которой могут приобрести около 6,8 тысячи кубометров газа.
Четвертое и пятое места рейтинга занимают Великобритания и Бельгия.
Рейтинг стран Европы по доступности природного газа для населения
00:00Инфографика
Рейтинг стран Европы по доступности природного газа для населения

Аутсайдеры

Меньше всего природного газа могут приобрести украинцы. "На средний заработок здесь можно купить немногим больше тысячи кубометров, то есть почти в девять раз меньше, чем в Люксембурге. Цены на газ на Украине по европейским меркам не самые высокие, однако при этом в стране очень низкий уровень зарплат", - отмечается в исследовании.
На втором и третьем местах с конца находятся Молдавия и Босния и Герцеговина, в этих странах жители могу приобрести менее 1,4 тысячи кубометров газа в месяц.
Четвертое и пятое места с конца занимают Сербия и Португалия.
Береговые объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода Северный поток-2 в городе Любмин в Германии - РИА Новости, 1920, 06.06.2021
Вчера, 13:49
Постпред в ЕС заявил о готовности России к новым проблемам с "Северным потоком — 2"

Самый дешевый и самый дорогой

Эксперты также проанализировали цены на голубое топливо в пересчете на рубли. Самый дешевый газ - в Казахстане (4,3 рубля за кубометр), на втором месте находится Россия (6,5 рубля за кубометр).
Третье место занимает Белоруссия, где газ дороже, чем в России на 4,3 рубля. В первую пятерку по дешевизне газа также входят Турция и Молдавия.
Самый дорогой газ - в Швеции (101,3 рубля за кубометр). "Однако Швеция стремится к максимальному использованию возобновляемой энергии, поэтому потребление природного газа в этой стране незначительно", - отмечают эксперты.
Также дорогой газ в Нидерландах, Италии и Испании — более 80 рублей за кубометр.
Говоря о динамике цен на газ, следует заметить, что в большинстве — 24 — странах Европы они снизились. Наиболее значительно газ подешевел в Литве (-27,2 процента), Болгарии (-23,3 процента) и Латвии (-20,2%). Рост цен отмечен в девяти странах, из них наиболее существенно топливо подорожало на Украине (более чем в два раза), Казахстане (+34,2 процента), Белоруссии (+14,5 процента). В России этот показатель составил три процента, что не выше инфляции.
Мозырское газохранилище в Гомельской области - РИА Новости, 1920, 01.06.2021
1 июня, 12:31
Лукашенко заявил, что обсуждал с Путиным цену на газ

Цены вырастут

Эксперты предполагают, что в 2021 году биржевые цены на газ вырастут. "Это обусловлено той ситуацией, которая складывается на рынке. Холодная зима и весна истощили европейские хранилища, их заполняемость к концу марта составила всего 30 процентов, а пополнение началось значительно позже, чем в прошлом году. Соответственно, тот рост цен, который начался в прошлом году, скорее всего, продолжится и в текущем", - говорится в исследовании.
В России, где цена на газ регулируются правительством, рост, по мнению экспертов, не превысит пяти процентов.

"Учитывая динамику заработной платы, можно предположить, что доступность газа для россиян как минимум останется на уровне прошлого года", - отмечается в исследовании.

Исследование подготовлено на основе данных Центробанка, ОЭСР, Евростата, статкомитетов и регулирующих органов стран. Показатели по Украине, Казахстану, России и Белоруссии приведены по состоянию на май 2021 года, по остальным странам - на конец 2020 года.
Газодобывающее предприятие - РИА Новости, 1920, 31.05.2021
31 мая, 10:58
В МИД рассказали о судьбе транзита газа через Украину
*Рейтинг подготовлен по заказу агентства РИА Новости специалистами РИА Рейтинг.
 
РИА РейтингПриродный газРоссияЕвростатОЭСРПортугалияИталияЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
19:37Пресс-секретарь Лукашенко анонсировала много "интересного" о Nexta
19:36В Еврокомиссии рассказали о ходе вакцинации от COVID-19
19:30Росстат сообщил о росте цен на продукты питания
19:20США предложили Германии возместить Украине утрату транзита газа
19:18ВОЗ предупредила об опасности новых штаммов коронавируса для непривитых
19:17Суд оправдал сына дагестанского политика по делу об убийстве студентки
19:11США пригрозили ввести санкции против оператора "Северного потока — 2"
19:11Портрет Павла I был продан на торгах в Лондоне за 1,3 миллиона долларов
19:05Кипр готов принимать вакцинированных туристов из России
18:54В Нидерландах отреагировали на денонсацию налогового соглашения с Россией
18:44МВД утвердило правила доставки пьяных в вытрезвители
18:44Альпинист сорвался в расщелину на Эльбрусе
18:41Украинский только на картинках: болгары высказались о принадлежности Крыма
18:40В КПРФ сообщили, когда пройдет предвыборный съезд партии
18:37США работают над созданием коалиции по борьбе с хакерами
18:35Под Волгоградом подбросившие наркотики экс-полицейские получили срок
18:28Генсек НАТО объяснил, почему организация все больше интересуется Арктикой
18:18В США оценили численность выведенных из Афганистана войск
18:16В Индии при пожаре на химзаводе погибли 14 человек
18:12В Киеве заявили о решающем моменте для остановки "Северного потока — 2"
Лента новостейМолния