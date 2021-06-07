https://ria.ru/20210607/gaz-1735919442.html

Украина оказалась аутсайдером по доступности газа для населения

Украина оказалась аутсайдером по доступности газа для населения - РИА Новости, 07.06.2021

Украина оказалась аутсайдером по доступности газа для населения

Люксембург, Казахстан и Россия лидируют в рейтинге стран Европы по доступности природного газа для населения, в аутсайдерах - Украина, Молдавия и Босния и... РИА Новости, 07.06.2021

2021-06-07T00:08

2021-06-07T00:08

2021-06-07T00:28

риа рейтинг

природный газ

россия

евростат

оэср

португалия

италия

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/03/1569522415_0:120:3213:1927_1920x0_80_0_0_196320acfc812f8a2e941b1840a5ffd9.jpg

МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Люксембург, Казахстан и Россия лидируют в рейтинге стран Европы по доступности природного газа для населения, в аутсайдерах - Украина, Молдавия и Босния и Герцеговина, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости*.Россия в тройке лидеровВ 2020 году динамика цен на газ на европейском рынке была неравномерной.Так, на голландской биржевой площадке TTF цена в среднем за 2020 год сократилась по сравнению с 2019-м на 28,9 процента, до 113 долларов за тысячу кубометров.Однако, уточняют эксперты, доступность газа для конечного потребителя определяется не только его ценой, но и уровнем дохода граждан. В исследовании указан объем газа, который могли приобрести на свои средние зарплаты жители различных стран.Первое место в рейтинге занял Люксембург, среднестатистический житель которого на свою среднемесячную зарплату может приобрести в месяц 9,1 тысячи кубометров газа. "В этой стране относительно невысокие цены на газ, и при этом средняя зарплата одна из самых высоких в Европе", - говорится в исследовании.На втором месте — Казахстан (7,5 тысячи кубометров), где невысокие зарплаты, но и стоимость газа самая низкая из всех стран рейтинга. На третьем месте находится Россия, жители которой могут приобрести около 6,8 тысячи кубометров газа.Четвертое и пятое места рейтинга занимают Великобритания и Бельгия.АутсайдерыМеньше всего природного газа могут приобрести украинцы. "На средний заработок здесь можно купить немногим больше тысячи кубометров, то есть почти в девять раз меньше, чем в Люксембурге. Цены на газ на Украине по европейским меркам не самые высокие, однако при этом в стране очень низкий уровень зарплат", - отмечается в исследовании.На втором и третьем местах с конца находятся Молдавия и Босния и Герцеговина, в этих странах жители могу приобрести менее 1,4 тысячи кубометров газа в месяц.Четвертое и пятое места с конца занимают Сербия и Португалия.Самый дешевый и самый дорогойЭксперты также проанализировали цены на голубое топливо в пересчете на рубли. Самый дешевый газ - в Казахстане (4,3 рубля за кубометр), на втором месте находится Россия (6,5 рубля за кубометр).Третье место занимает Белоруссия, где газ дороже, чем в России на 4,3 рубля. В первую пятерку по дешевизне газа также входят Турция и Молдавия.Самый дорогой газ - в Швеции (101,3 рубля за кубометр). "Однако Швеция стремится к максимальному использованию возобновляемой энергии, поэтому потребление природного газа в этой стране незначительно", - отмечают эксперты.Также дорогой газ в Нидерландах, Италии и Испании — более 80 рублей за кубометр.Говоря о динамике цен на газ, следует заметить, что в большинстве — 24 — странах Европы они снизились. Наиболее значительно газ подешевел в Литве (-27,2 процента), Болгарии (-23,3 процента) и Латвии (-20,2%). Рост цен отмечен в девяти странах, из них наиболее существенно топливо подорожало на Украине (более чем в два раза), Казахстане (+34,2 процента), Белоруссии (+14,5 процента). В России этот показатель составил три процента, что не выше инфляции.Цены вырастутЭксперты предполагают, что в 2021 году биржевые цены на газ вырастут. "Это обусловлено той ситуацией, которая складывается на рынке. Холодная зима и весна истощили европейские хранилища, их заполняемость к концу марта составила всего 30 процентов, а пополнение началось значительно позже, чем в прошлом году. Соответственно, тот рост цен, который начался в прошлом году, скорее всего, продолжится и в текущем", - говорится в исследовании.В России, где цена на газ регулируются правительством, рост, по мнению экспертов, не превысит пяти процентов.Исследование подготовлено на основе данных Центробанка, ОЭСР, Евростата, статкомитетов и регулирующих органов стран. Показатели по Украине, Казахстану, России и Белоруссии приведены по состоянию на май 2021 года, по остальным странам - на конец 2020 года.*Рейтинг подготовлен по заказу агентства РИА Новости специалистами РИА Рейтинг.

https://ria.ru/20210607/gaz-1735680188.html

https://ria.ru/20210606/potok-1735869433.html

https://ria.ru/20210601/gaz-1735072705.html

https://ria.ru/20210531/gaz-1734882416.html

россия

португалия

италия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

риа рейтинг, природный газ, россия, евростат, оэср, португалия, италия, экономика