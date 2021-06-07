https://ria.ru/20210607/finlyandiya-1735931162.html

Финляндия настроена на диалог с Россией по высокоскоростному сообщению

Финляндия настроена на диалог с Россией по высокоскоростному сообщению - РИА Новости, 07.06.2021

Финляндия настроена на диалог с Россией по высокоскоростному сообщению

Финляндия заинтересована в диалоге с российской стороной по развитию железнодорожного высокоскоростного сообщения, в том числе по проекту ВСМ Хельсинки -... РИА Новости, 07.06.2021

2021-06-07T05:39

2021-06-07T05:39

2021-06-07T05:39

петербургский международный экономический форум

россия

петербургский международный экономический форум (фонд)

финляндия

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Финляндия заинтересована в диалоге с российской стороной по развитию железнодорожного высокоскоростного сообщения, в том числе по проекту ВСМ Хельсинки - Москва, но в данном вопросе мяч на стороне РФ, заявил в интервью РИА Новости финский министр по развитию сотрудничества и внешней торговли Вилле Скиннари."Эта тема поднималась российской стороной (в 2020 году – ред.), и хорошо, что озвучивались какие-то планы, что они развиваются. Считаю положительной перспективу того, что в будущем сообщение между Москвой и Хельсинки будет занимать шесть часов. Но, как я понимаю здесь мяч и инициатива российской стороны, пока что речь о планах", - сказал министр в кулуарах ПМЭФ-2021.Скиннари отметил, что в рамках форума встречался с российскими коллегами и обсуждал как имеющиеся проекты, так и перспективы новых."В том числе я поблагодарил своих российских коллег и российские компании за отличное сотрудничество в области железнодорожного сообщения. Мы уже работаем в рамках маршрута Финляндия - Россия - Казахстан в Китай. Этот маршрут обеспечивает очень эффективную, а также безопасную для климата логистику",- сказал министр.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходил 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.

https://ria.ru/20210605/pmef-1735788186.html

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россия, петербургский международный экономический форум (фонд), финляндия