Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210607/festival-1735960311.html
Пушистый заплыв: фестиваль домашних животных в Санкт-Петербурге
Пушистый заплыв: фестиваль домашних животных в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 07.06.2021
Пушистый заплыв: фестиваль домашних животных в Санкт-Петербурге
В Санкт-Петербурге провели спортивные игры для домашних животных и их хозяев. Фестиваль Petshop Days — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 07.06.2021
2021-06-07T14:12
2021-06-07T18:27
домашние животные
собаки
санкт-петербург
фото
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/07/1735958756_0:327:2975:2001_1920x0_80_0_0_ab9de02864a0f663e1d014d6066cfc4a.jpg
В Санкт-Петербурге провели спортивные игры для домашних животных и их хозяев. Фестиваль Petshop Days — в фотоленте Ria.ru.
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/06/07/1735958756_244:0:2975:2048_1920x0_80_0_0_b9dfeeb559b6fd089956a998c2bbcd81.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
домашние животные, собаки, санкт-петербург, фото, фото

Пушистый заплыв: фестиваль домашних животных в Санкт-Петербурге

14:12 07.06.2021 (обновлено: 18:27 07.06.2021)
 
Читать ria.ru в
В Санкт-Петербурге провели спортивные игры для домашних животных и их хозяев. Фестиваль Petshop Days — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

В первые выходные лета на Крестовский остров потянулись владельцы домашних животных.

Собака породы американский питбультерьер на фестивале Petshop Days 2021 в Приморском парке Победы на Крестовском острове в Санкт-Петербурге
1 из 10

В первые выходные лета на Крестовский остров потянулись владельцы домашних животных.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Все потому, что в местном парке организовали веселый фестиваль Petshop Days.

Девушка на sup-борде со своим питомцем на фестивале Petshop Days 2021 в Приморском парке Победы на Крестовском острове в Санкт-Петербурге
2 из 10

Все потому, что в местном парке организовали веселый фестиваль Petshop Days.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Темой праздника стала Олимпиада.

Собака породы лабрадор ретривер на фестивале Petshop Days 2021 в Приморском парке Победы на Крестовском острове в Санкт-Петербурге
3 из 10

Темой праздника стала Олимпиада.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

В парке вырос настоящий олимпийский городок с Вуфштадтом, Мяусбургом и Хамстервилем.

Хозяева со своими питомцами породы джек-рассел-терьер на фестивале Petshop Days 2021 в Приморском парке Победы на Крестовском острове в Санкт-Петербурге
4 из 10

В парке вырос настоящий олимпийский городок с Вуфштадтом, Мяусбургом и Хамстервилем.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Для каждого пушистого участника нашлась своя команда.

Собака породы австралийская овчарка на фестивале Petshop Days 2021 в Приморском парке Победы на Крестовском острове в Санкт-Петербурге
5 из 10

Для каждого пушистого участника нашлась своя команда.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Самой активной и стремительной стала собачья сборная.

Собака на фестивале Petshop Days 2021 в Приморском парке Победы на Крестовском острове в Санкт-Петербурге
6 из 10

Самой активной и стремительной стала собачья сборная.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Каких только увлекательных состязаний здесь не было!

Собака породы лабрадор ретривер на фестивале Petshop Days 2021 в Приморском парке Победы на Крестовском острове в Санкт-Петербурге
7 из 10

Каких только увлекательных состязаний здесь не было!

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Одной из самых захватывающих дисциплин оказалось катание на sup-бордах.

Девушка на sup-борде со своим питомцем породы вельш-корги на фестивале Petshop Days 2021 в Приморском парке Победы на Крестовском острове в Санкт-Петербурге
8 из 10

Одной из самых захватывающих дисциплин оказалось катание на sup-бордах.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

А еще док-дайвинг, аджилити, курсинг.

Собака породы джек-рассел-терьер на фестивале Petshop Days 2021 в Приморском парке Победы на Крестовском острове в Санкт-Петербурге
9 из 10

А еще док-дайвинг, аджилити, курсинг.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Гости фестиваля Petshop Days 2021 в Санкт-Петербурге.

Гости фестиваля Petshop Days 2021 в Приморском парке Победы на Крестовском острове в Санкт-Петербурге
10 из 10

Гости фестиваля Petshop Days 2021 в Санкт-Петербурге.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
 
домашние животныесобакиСанкт-ПетербургФото
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
19:37Пресс-секретарь Лукашенко анонсировала много "интересного" о Nexta
19:36В Еврокомиссии рассказали о ходе вакцинации от COVID-19
19:30Росстат сообщил о росте цен на продукты питания
19:20США предложили Германии возместить Украине утрату транзита газа
19:18ВОЗ предупредила об опасности новых штаммов коронавируса для непривитых
19:17Суд оправдал сына дагестанского политика по делу об убийстве студентки
19:11США пригрозили ввести санкции против оператора "Северного потока — 2"
19:11Портрет Павла I был продан на торгах в Лондоне за 1,3 миллиона долларов
19:05Кипр готов принимать вакцинированных туристов из России
18:54В Нидерландах отреагировали на денонсацию налогового соглашения с Россией
18:44МВД утвердило правила доставки пьяных в вытрезвители
18:44Альпинист сорвался в расщелину на Эльбрусе
18:41Украинский только на картинках: болгары высказались о принадлежности Крыма
18:40В КПРФ сообщили, когда пройдет предвыборный съезд партии
18:37США работают над созданием коалиции по борьбе с хакерами
18:35Под Волгоградом подбросившие наркотики экс-полицейские получили срок
18:28Генсек НАТО объяснил, почему организация все больше интересуется Арктикой
18:18В США оценили численность выведенных из Афганистана войск
18:16В Индии при пожаре на химзаводе погибли 14 человек
18:12В Киеве заявили о решающем моменте для остановки "Северного потока — 2"
Лента новостейМолния