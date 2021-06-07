https://ria.ru/20210607/festival-1735960311.html

Пушистый заплыв: фестиваль домашних животных в Санкт-Петербурге

Пушистый заплыв: фестиваль домашних животных в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 07.06.2021

Пушистый заплыв: фестиваль домашних животных в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге провели спортивные игры для домашних животных и их хозяев. Фестиваль Petshop Days — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 07.06.2021

2021-06-07T14:12

2021-06-07T14:12

2021-06-07T18:27

домашние животные

собаки

санкт-петербург

фото

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В Санкт-Петербурге провели спортивные игры для домашних животных и их хозяев. Фестиваль Petshop Days — в фотоленте Ria.ru.

санкт-петербург

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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