Пушистый заплыв: фестиваль домашних животных в Санкт-Петербурге
В первые выходные лета на Крестовский остров потянулись владельцы домашних животных.
В первые выходные лета на Крестовский остров потянулись владельцы домашних животных.
Все потому, что в местном парке организовали веселый фестиваль Petshop Days.
Все потому, что в местном парке организовали веселый фестиваль Petshop Days.
Темой праздника стала Олимпиада.
В парке вырос настоящий олимпийский городок с Вуфштадтом, Мяусбургом и Хамстервилем.
В парке вырос настоящий олимпийский городок с Вуфштадтом, Мяусбургом и Хамстервилем.
Для каждого пушистого участника нашлась своя команда.
Для каждого пушистого участника нашлась своя команда.
Самой активной и стремительной стала собачья сборная.
Самой активной и стремительной стала собачья сборная.
Каких только увлекательных состязаний здесь не было!
Каких только увлекательных состязаний здесь не было!
Одной из самых захватывающих дисциплин оказалось катание на sup-бордах.
Одной из самых захватывающих дисциплин оказалось катание на sup-бордах.
А еще док-дайвинг, аджилити, курсинг.
Гости фестиваля Petshop Days 2021 в Санкт-Петербурге.
Гости фестиваля Petshop Days 2021 в Санкт-Петербурге.