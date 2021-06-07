https://ria.ru/20210607/ege-1736029689.html

В Рособрнадзоре рассказали, как прошел ЕГЭ по профильной математике

В Рособрнадзоре рассказали, как прошел ЕГЭ по профильной математике - РИА Новости, 07.06.2021

В Рособрнадзоре рассказали, как прошел ЕГЭ по профильной математике

Единый государственный экзамен по математике профильного уровня прошел в штатном режиме, серьёзных сбоев и нарушений не зафиксировано, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 07.06.2021

2021-06-07T16:52

2021-06-07T16:52

2021-06-07T17:02

социальный навигатор

сн_образование

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

единый государственный экзамен (егэ)

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)

общество

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Единый государственный экзамен по математике профильного уровня прошел в штатном режиме, серьёзных сбоев и нарушений не зафиксировано, сообщает пресс-служба Рособрнадзора."Экзамен по математике профильного уровня прошел 7 июня в штатном режиме, серьезных сбоев и нарушений в ходе экзаменов зарегистрировано не было", - говорится в сообщении.Уточняется, что на участие в ЕГЭ по профильной математике было зарегистрировано почти 393 тысячи человек, в том числе 360 тысяч выпускников текущего года.Для организации экзамена в этот день было задействовано около 5,1 тысячи пунктов проведения экзаменов. Мониторинг хода проведения экзамена вели более 13 тысяч общественных наблюдателей, в том числе более 1,5 тысячи федеральных общественных наблюдателей.При проведении экзамена были соблюдены все меры эпидемиологической безопасности, рекомендованные Роспотребнадзором. Все пункты проведения ЕГЭ и прилегающие к ним территории охранялись сотрудниками МВД и Росгвардии.Установленный минимальный балл по математике профильного уровня составляет 27 баллов. Свои результаты участники экзамена узнают не позднее 23 июня.Пропустившие экзамен по болезни или иной уважительной причине участники смогут сдать его в резервные дни – 29 июня и 2 июля, либо в дополнительный период в июле.Основной период ЕГЭ проходит в 2021 году с 31 мая по 2 июля. Следующие экзамены - по истории и физике - пройдут 11 июня.

https://ria.ru/20210606/ekzamen-1735859887.html

https://ria.ru/20210602/ege-1734919516.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

социальный навигатор, сн_образование, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), единый государственный экзамен (егэ), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), общество