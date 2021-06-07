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В Рособрнадзоре рассказали, как прошел ЕГЭ по профильной математике
В Рособрнадзоре рассказали, как прошел ЕГЭ по профильной математике - РИА Новости, 07.06.2021
В Рособрнадзоре рассказали, как прошел ЕГЭ по профильной математике
Единый государственный экзамен по математике профильного уровня прошел в штатном режиме, серьёзных сбоев и нарушений не зафиксировано, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 07.06.2021
2021-06-07T16:52
2021-06-07T17:02
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сн_образование
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Единый государственный экзамен по математике профильного уровня прошел в штатном режиме, серьёзных сбоев и нарушений не зафиксировано, сообщает пресс-служба Рособрнадзора."Экзамен по математике профильного уровня прошел 7 июня в штатном режиме, серьезных сбоев и нарушений в ходе экзаменов зарегистрировано не было", - говорится в сообщении.Уточняется, что на участие в ЕГЭ по профильной математике было зарегистрировано почти 393 тысячи человек, в том числе 360 тысяч выпускников текущего года.Для организации экзамена в этот день было задействовано около 5,1 тысячи пунктов проведения экзаменов. Мониторинг хода проведения экзамена вели более 13 тысяч общественных наблюдателей, в том числе более 1,5 тысячи федеральных общественных наблюдателей.При проведении экзамена были соблюдены все меры эпидемиологической безопасности, рекомендованные Роспотребнадзором. Все пункты проведения ЕГЭ и прилегающие к ним территории охранялись сотрудниками МВД и Росгвардии.Установленный минимальный балл по математике профильного уровня составляет 27 баллов. Свои результаты участники экзамена узнают не позднее 23 июня.Пропустившие экзамен по болезни или иной уважительной причине участники смогут сдать его в резервные дни – 29 июня и 2 июля, либо в дополнительный период в июле.Основной период ЕГЭ проходит в 2021 году с 31 мая по 2 июля. Следующие экзамены - по истории и физике - пройдут 11 июня.
https://ria.ru/20210606/ekzamen-1735859887.html
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социальный навигатор, сн_образование, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), единый государственный экзамен (егэ), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), общество

В Рособрнадзоре рассказали, как прошел ЕГЭ по профильной математике

16:52 07.06.2021 (обновлено: 17:02 07.06.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкНачало сдачи ЕГЭ-2021 в регионах России
Начало сдачи ЕГЭ-2021 в регионах России - РИА Новости, 1920, 07.06.2021
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Единый государственный экзамен по математике профильного уровня прошел в штатном режиме, серьёзных сбоев и нарушений не зафиксировано, сообщает пресс-служба Рособрнадзора.
"Экзамен по математике профильного уровня прошел 7 июня в штатном режиме, серьезных сбоев и нарушений в ходе экзаменов зарегистрировано не было", - говорится в сообщении.
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Эксперт рассказал об альтернативах ЕГЭ
Уточняется, что на участие в ЕГЭ по профильной математике было зарегистрировано почти 393 тысячи человек, в том числе 360 тысяч выпускников текущего года.
Для организации экзамена в этот день было задействовано около 5,1 тысячи пунктов проведения экзаменов. Мониторинг хода проведения экзамена вели более 13 тысяч общественных наблюдателей, в том числе более 1,5 тысячи федеральных общественных наблюдателей.
При проведении экзамена были соблюдены все меры эпидемиологической безопасности, рекомендованные Роспотребнадзором. Все пункты проведения ЕГЭ и прилегающие к ним территории охранялись сотрудниками МВД и Росгвардии.
Установленный минимальный балл по математике профильного уровня составляет 27 баллов. Свои результаты участники экзамена узнают не позднее 23 июня.
Пропустившие экзамен по болезни или иной уважительной причине участники смогут сдать его в резервные дни – 29 июня и 2 июля, либо в дополнительный период в июле.
Основной период ЕГЭ проходит в 2021 году с 31 мая по 2 июля. Следующие экзамены - по истории и физике - пройдут 11 июня.
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