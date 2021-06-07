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Роскачество рассказало, чего россияне опасаются в еде
Роскачество рассказало, чего россияне опасаются в еде - РИА Новости, 07.06.2021
Роскачество рассказало, чего россияне опасаются в еде
Россияне большей частью недовольны содержанием в продуктах растительного происхождения пестицидов и антибиотиков, а самой проблемной считают молочную и мясную... РИА Новости, 07.06.2021
2021-06-07T12:09
2021-06-07T12:09
россия
роскачество
общество
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Россияне большей частью недовольны содержанием в продуктах растительного происхождения пестицидов и антибиотиков, а самой проблемной считают молочную и мясную продукцию, говорится в сообщении АНО "Российская система качества" (Роскачество).Исследование проводилось в мае: эксперты Центра исследования потребительского поведения организации опросили 776 россиян - 69% женщин и 31% мужчин. Большая часть респондентов - молодежь и люди среднего возраста (40% - в возрасте от 25 до 44 лет, 42% - в возрасте от 45 до 64 лет), 16% - люди от 65 лет и старше."Большинство граждан России – 67% - видят проблему в содержании пестицидов в продуктах растительного происхождения; содержание антибиотиков в продуктах считает важной проблемой 66% опрошенных; 65% недовольны наличием в продуктах искусственных добавок", - говорится в сообщении организации.Претензии к нарушениям микробиологической безопасности - наличию кишечной палочки, паразитов и так далее - у 57% респондентов, токсинов и тяжелых металлов в еде опасаются 56%, а еще 36% обеспокоены распространенностью ГМО."Самая проблемная, по мнению 37% россиян, молочная продукция, 31% назвали мясо и мясные продукты, 24% - овощи", - сообщают в Роскачестве. В хорошем состоянии фруктов усомнились 19% опрошенных, по 13% - высказали такие же опасения в отношении кондитерских изделий и рыбы, качеству хлебобулочных изделий не доверяет 9% опрошенных, консервов – 6%."Безопасность продуктов 98% считают важным фактором при покупке, но при этом 30% признались, что, возможно, купят продукт, который содержит потенциально опасные добавки, если он будет более дешевым. 68% не готовы экономить на продуктах питания, жертвуя их безопасностью", - говорится в сообщении.
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россия, роскачество, общество

Роскачество рассказало, чего россияне опасаются в еде

12:09 07.06.2021
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПрилавок с мясной продукцией на сельскохозяйственной ярмарке в Ялте
Прилавок с мясной продукцией на сельскохозяйственной ярмарке в Ялте - РИА Новости, 1920, 07.06.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Россияне большей частью недовольны содержанием в продуктах растительного происхождения пестицидов и антибиотиков, а самой проблемной считают молочную и мясную продукцию, говорится в сообщении АНО "Российская система качества" (Роскачество).
Исследование проводилось в мае: эксперты Центра исследования потребительского поведения организации опросили 776 россиян - 69% женщин и 31% мужчин. Большая часть респондентов - молодежь и люди среднего возраста (40% - в возрасте от 25 до 44 лет, 42% - в возрасте от 45 до 64 лет), 16% - люди от 65 лет и старше.
"Большинство граждан России – 67% - видят проблему в содержании пестицидов в продуктах растительного происхождения; содержание антибиотиков в продуктах считает важной проблемой 66% опрошенных; 65% недовольны наличием в продуктах искусственных добавок", - говорится в сообщении организации.
Претензии к нарушениям микробиологической безопасности - наличию кишечной палочки, паразитов и так далее - у 57% респондентов, токсинов и тяжелых металлов в еде опасаются 56%, а еще 36% обеспокоены распространенностью ГМО.
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"Самая проблемная, по мнению 37% россиян, молочная продукция, 31% назвали мясо и мясные продукты, 24% - овощи", - сообщают в Роскачестве. В хорошем состоянии фруктов усомнились 19% опрошенных, по 13% - высказали такие же опасения в отношении кондитерских изделий и рыбы, качеству хлебобулочных изделий не доверяет 9% опрошенных, консервов – 6%.
"Безопасность продуктов 98% считают важным фактором при покупке, но при этом 30% признались, что, возможно, купят продукт, который содержит потенциально опасные добавки, если он будет более дешевым. 68% не готовы экономить на продуктах питания, жертвуя их безопасностью", - говорится в сообщении.
 
РоссияРоскачествоОбщество
 
 
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