https://ria.ru/20210607/dtp-1736019050.html

В Тверской области в ДТП погиб отец 11 детей

В Тверской области в ДТП погиб отец 11 детей - РИА Новости, 07.06.2021

В Тверской области в ДТП погиб отец 11 детей

Настоятель Никольской церкви в Твери, отец одиннадцати детей протоиерей Сергий Дроба погиб в ДТП, его супруга доставлена в больницу, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 07.06.2021

2021-06-07T15:51

2021-06-07T15:51

2021-06-07T15:51

русская православная церковь

калязин

кашин

тверь

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0c/1727905474_0:189:2968:1859_1920x0_80_0_0_cabe39dd3f9a20d68e8361d541dfe14d.jpg

РЯЗАНЬ, 7 июн - РИА Новости. Настоятель Никольской церкви в Твери, отец одиннадцати детей протоиерей Сергий Дроба погиб в ДТП, его супруга доставлена в больницу, сообщила пресс-служба Тверской епархии."Седьмого июня на дороге между Кашином и Калязином в автокатастрофе погиб настоятель Никольской церкви в Красной слободе Твери, руководитель Центра подготовки церковных специалистов Тверской и Кашинской епархии Русской православной церкви протоиерей Сергий Дроба. Отец Сергий находился в автомобиле с матушкой, она доставлена в больницу", - говорится в сообщении.Епархия уточняет, что протоиерей Сергий был отцом одиннадцати детей. Соболезнования родным и близким выразил митрополит Тверской и Кашинский Амвросий. Епархия обещает помочь с похоронами, а в дальнейшем "будет оказывать помощь семье в воспитании оставшихся без отца детей".Божественную литургию и отпевание протоиерея Сергия Дробы проведут 9 июня в церкви святителя Николая, где он был настоятелем. Погребение пройдет в Иоанно-Предтеченском храме города.По данным сайта епархии, протоиерей Сергий Дроба родился 20 октября 1976 года. В 2000 году был рукоположен в сан диакона, в 2001 году – священника, в 2011 году был удостоен сана протоиерея. В 2018 году его наградили медалью святителя Симеона, первого епископа Тверского. Настоятелем церкви в честь святителя Николая Мирликийского, Чудотворца, в Красной слободе города Твери Сергий был с момента ее передачи церкви. Его трудами храм был "восстановлен после разорения в советское время".

https://ria.ru/20210607/tatarstan-1735938543.html

калязин

кашин

тверь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

русская православная церковь, калязин, кашин, тверь, происшествия