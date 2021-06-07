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В Тверской области в ДТП погиб отец 11 детей
В Тверской области в ДТП погиб отец 11 детей - РИА Новости, 07.06.2021
В Тверской области в ДТП погиб отец 11 детей
Настоятель Никольской церкви в Твери, отец одиннадцати детей протоиерей Сергий Дроба погиб в ДТП, его супруга доставлена в больницу, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 07.06.2021
2021-06-07T15:51
2021-06-07T15:51
русская православная церковь
калязин
кашин
тверь
происшествия
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РЯЗАНЬ, 7 июн - РИА Новости. Настоятель Никольской церкви в Твери, отец одиннадцати детей протоиерей Сергий Дроба погиб в ДТП, его супруга доставлена в больницу, сообщила пресс-служба Тверской епархии."Седьмого июня на дороге между Кашином и Калязином в автокатастрофе погиб настоятель Никольской церкви в Красной слободе Твери, руководитель Центра подготовки церковных специалистов Тверской и Кашинской епархии Русской православной церкви протоиерей Сергий Дроба. Отец Сергий находился в автомобиле с матушкой, она доставлена в больницу", - говорится в сообщении.Епархия уточняет, что протоиерей Сергий был отцом одиннадцати детей. Соболезнования родным и близким выразил митрополит Тверской и Кашинский Амвросий. Епархия обещает помочь с похоронами, а в дальнейшем "будет оказывать помощь семье в воспитании оставшихся без отца детей".Божественную литургию и отпевание протоиерея Сергия Дробы проведут 9 июня в церкви святителя Николая, где он был настоятелем. Погребение пройдет в Иоанно-Предтеченском храме города.По данным сайта епархии, протоиерей Сергий Дроба родился 20 октября 1976 года. В 2000 году был рукоположен в сан диакона, в 2001 году – священника, в 2011 году был удостоен сана протоиерея. В 2018 году его наградили медалью святителя Симеона, первого епископа Тверского. Настоятелем церкви в честь святителя Николая Мирликийского, Чудотворца, в Красной слободе города Твери Сергий был с момента ее передачи церкви. Его трудами храм был "восстановлен после разорения в советское время".
https://ria.ru/20210607/tatarstan-1735938543.html
калязин
кашин
тверь
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русская православная церковь, калязин, кашин, тверь, происшествия

В Тверской области в ДТП погиб отец 11 детей

15:51 07.06.2021
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 07.06.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 7 июн - РИА Новости. Настоятель Никольской церкви в Твери, отец одиннадцати детей протоиерей Сергий Дроба погиб в ДТП, его супруга доставлена в больницу, сообщила пресс-служба Тверской епархии.
"Седьмого июня на дороге между Кашином и Калязином в автокатастрофе погиб настоятель Никольской церкви в Красной слободе Твери, руководитель Центра подготовки церковных специалистов Тверской и Кашинской епархии Русской православной церкви протоиерей Сергий Дроба. Отец Сергий находился в автомобиле с матушкой, она доставлена в больницу", - говорится в сообщении.
Епархия уточняет, что протоиерей Сергий был отцом одиннадцати детей. Соболезнования родным и близким выразил митрополит Тверской и Кашинский Амвросий. Епархия обещает помочь с похоронами, а в дальнейшем "будет оказывать помощь семье в воспитании оставшихся без отца детей".
Божественную литургию и отпевание протоиерея Сергия Дробы проведут 9 июня в церкви святителя Николая, где он был настоятелем. Погребение пройдет в Иоанно-Предтеченском храме города.
Автомобиль Следственного комитета на дороге - РИА Новости, 1920, 07.06.2021
08:30
В СК раскрыли подробности смертельного ДТП с подростком за рулем
По данным сайта епархии, протоиерей Сергий Дроба родился 20 октября 1976 года. В 2000 году был рукоположен в сан диакона, в 2001 году – священника, в 2011 году был удостоен сана протоиерея. В 2018 году его наградили медалью святителя Симеона, первого епископа Тверского. Настоятелем церкви в честь святителя Николая Мирликийского, Чудотворца, в Красной слободе города Твери Сергий был с момента ее передачи церкви. Его трудами храм был "восстановлен после разорения в советское время".
 
Русская православная церковьКалязинКашинТверьПроисшествия
 
 
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