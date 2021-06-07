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Мурашко дал совет россиянам, как дожить до 100 лет

Мурашко дал совет россиянам, как дожить до 100 лет - РИА Новости, 07.06.2021

Мурашко дал совет россиянам, как дожить до 100 лет

Продлить жизнь до ста лет помогут здоровый образ жизни, правильный график, режим питания и повышенная активность, такие советы в интервью РИА Новости дал... РИА Новости, 07.06.2021

2021-06-07T03:06

2021-06-07T03:06

2021-06-07T11:34

россия

михаил мурашко

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Продлить жизнь до ста лет помогут здоровый образ жизни, правильный график, режим питания и повышенная активность, такие советы в интервью РИА Новости дал министр здравоохранения России Михаил Мурашко.Мурашко также призвал проявлять предельную сдержанность и мудрость."Почему-то когда мы становимся взрослыми, мы считаем, что нам многое позволено, причем четко переходя рубеж дня рождения - 18 лет. Мы это в статистики, к сожалению, видим, особенно у мальчиков", - заметил министр.Ранее группа российских ученых установила, что предел человеческой жизни в 120-150 лет обусловлен тем, что к этому возрасту организм утрачивает способность к какому-либо восстановлению. Как рассказал РИА Новости.Исследователи из Сингапура, России и США под руководством Петра Федичева из Московского физико-технического института (МФТИ) разработали новый метод определения биологического возраста по анализу крови и предложили использовать для оценки биологического старения универсальный комплексный показатель DOSI (dynamic organism state indicator — индикатор динамического состояния организма).Читайте полный текст с Михаилом Мурашко >>

https://rsport.ria.ru/20210607/myasnikov-1735895786.html

россия

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россия, михаил мурашко, общество