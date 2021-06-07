Мурашко дал совет россиянам, как дожить до 100 лет
03:06 07.06.2021 (обновлено: 11:34 07.06.2021)
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкМинистр здравоохранения РФ Михаил Мурашко после посещения казанской республиканской детской клинической больницы, куда были госпитализированы раненные при стрельбе в гимназии
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Продлить жизнь до ста лет помогут здоровый образ жизни, правильный график, режим питания и повышенная активность, такие советы в интервью РИА Новости дал министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"Попробуйте пожить по графику, распорядку и типу питания, как живет 10-летний ребенок, - та же активность, те же нагрузки, тот же сбалансированный режим питания, продуктовый состав, за полным исключением алкоголя и табака... если вы поддерживаете такой режим активности, то это однозначно, гарантированно продлит вам годы жизни", - сказал он.
Мурашко также призвал проявлять предельную сдержанность и мудрость.
"Почему-то когда мы становимся взрослыми, мы считаем, что нам многое позволено, причем четко переходя рубеж дня рождения - 18 лет. Мы это в статистики, к сожалению, видим, особенно у мальчиков", - заметил министр.
Ранее группа российских ученых установила, что предел человеческой жизни в 120-150 лет обусловлен тем, что к этому возрасту организм утрачивает способность к какому-либо восстановлению. Как рассказал РИА Новости.
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