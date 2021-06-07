Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210607/dolgoletie-1735927714.html
Мурашко дал совет россиянам, как дожить до 100 лет
Мурашко дал совет россиянам, как дожить до 100 лет - РИА Новости, 07.06.2021
Мурашко дал совет россиянам, как дожить до 100 лет
Продлить жизнь до ста лет помогут здоровый образ жизни, правильный график, режим питания и повышенная активность, такие советы в интервью РИА Новости дал... РИА Новости, 07.06.2021
2021-06-07T03:06
2021-06-07T11:34
россия
михаил мурашко
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0b/1731829513_0:0:3187:1793_1920x0_80_0_0_81d5f74ed69d87d12852e2bd716e5a97.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Продлить жизнь до ста лет помогут здоровый образ жизни, правильный график, режим питания и повышенная активность, такие советы в интервью РИА Новости дал министр здравоохранения России Михаил Мурашко.Мурашко также призвал проявлять предельную сдержанность и мудрость."Почему-то когда мы становимся взрослыми, мы считаем, что нам многое позволено, причем четко переходя рубеж дня рождения - 18 лет. Мы это в статистики, к сожалению, видим, особенно у мальчиков", - заметил министр.Ранее группа российских ученых установила, что предел человеческой жизни в 120-150 лет обусловлен тем, что к этому возрасту организм утрачивает способность к какому-либо восстановлению. Как рассказал РИА Новости.Исследователи из Сингапура, России и США под руководством Петра Федичева из Московского физико-технического института (МФТИ) разработали новый метод определения биологического возраста по анализу крови и предложили использовать для оценки биологического старения универсальный комплексный показатель DOSI (dynamic organism state indicator — индикатор динамического состояния организма).Читайте полный текст с Михаилом Мурашко &gt;&gt;
https://rsport.ria.ru/20210607/myasnikov-1735895786.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/0b/1731829513_248:0:2979:2048_1920x0_80_0_0_8287e2d55c210dc10ddaa75db63b8cda.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, михаил мурашко, общество

Мурашко дал совет россиянам, как дожить до 100 лет

03:06 07.06.2021 (обновлено: 11:34 07.06.2021)
 
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкМинистр здравоохранения РФ Михаил Мурашко после посещения казанской республиканской детской клинической больницы, куда были госпитализированы раненные при стрельбе в гимназии
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко после посещения казанской республиканской детской клинической больницы, куда были госпитализированы раненные при стрельбе в гимназии - РИА Новости, 1920, 07.06.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Продлить жизнь до ста лет помогут здоровый образ жизни, правильный график, режим питания и повышенная активность, такие советы в интервью РИА Новости дал министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"Попробуйте пожить по графику, распорядку и типу питания, как живет 10-летний ребенок, - та же активность, те же нагрузки, тот же сбалансированный режим питания, продуктовый состав, за полным исключением алкоголя и табака... если вы поддерживаете такой режим активности, то это однозначно, гарантированно продлит вам годы жизни", - сказал он.
Мурашко также призвал проявлять предельную сдержанность и мудрость.
"Почему-то когда мы становимся взрослыми, мы считаем, что нам многое позволено, причем четко переходя рубеж дня рождения - 18 лет. Мы это в статистики, к сожалению, видим, особенно у мальчиков", - заметил министр.
Ранее группа российских ученых установила, что предел человеческой жизни в 120-150 лет обусловлен тем, что к этому возрасту организм утрачивает способность к какому-либо восстановлению. Как рассказал РИА Новости.
Исследователи из Сингапура, России и США под руководством Петра Федичева из Московского физико-технического института (МФТИ) разработали новый метод определения биологического возраста по анализу крови и предложили использовать для оценки биологического старения универсальный комплексный показатель DOSI (dynamic organism state indicator — индикатор динамического состояния организма).
Читайте полный текст с Михаилом Мурашко >>
Главврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 07.06.2021
02:15ЗОЖ
Доктор Мясников раскрыл секреты кавказского долголетия
 
РоссияМихаил МурашкоОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
19:37Пресс-секретарь Лукашенко анонсировала много "интересного" о Nexta
19:36В Еврокомиссии рассказали о ходе вакцинации от COVID-19
19:30Росстат сообщил об ускорении инфляции на продукты питания
19:20США предложили Германии возместить Украине утрату транзита газа
19:18ВОЗ предупредила об опасности новых штаммов коронавируса для непривитых
19:17Суд оправдал сына дагестанского политика по делу об убийстве студентки
19:11США пригрозили ввести санкции против оператора "Северного потока — 2"
19:11Портрет Павла I был продан на торгах в Лондоне за 1,3 миллиона долларов
19:05Кипр готов принимать вакцинированных туристов из России
18:54В Нидерландах отреагировали на денонсацию налогового соглашения с Россией
18:44МВД утвердило правила доставки пьяных в вытрезвители
18:44Альпинист сорвался в расщелину на Эльбрусе
18:41Украинский только на картинках: болгары высказались о принадлежности Крыма
18:40В КПРФ сообщили, когда пройдет предвыборный съезд партии
18:37США работают над созданием коалиции по борьбе с хакерами
18:35Под Волгоградом подбросившие наркотики экс-полицейские получили срок
18:28Генсек НАТО объяснил, почему организация все больше интересуется Арктикой
18:18В США оценили численность выведенных из Афганистана войск
18:16В Индии при пожаре на химзаводе погибли 14 человек
18:12В Киеве заявили о решающем моменте для остановки "Северного потока — 2"
Лента новостейМолния