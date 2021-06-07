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В Петербурге мужчина набросился с оскорблениями на танцующих девушек

В Петербурге мужчина набросился с оскорблениями на танцующих девушек - РИА Новости, 07.06.2021

В Петербурге мужчина набросился с оскорблениями на танцующих девушек

В Санкт-Петербурге мужчина угрожал девушкам, танцевавшим в центре города; его доставили в полицию, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. РИА Новости, 07.06.2021

2021-06-07T20:22

2021-06-07T20:22

2021-06-07T22:33

санкт-петербург

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн — РИА Новости. В Санкт-Петербурге мужчина угрожал девушкам, танцевавшим в центре города; его доставили в полицию, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.В понедельник в интернете появилось видео, на котором нарушитель возмущается внешним видом четырех танцовщиц у Дворцовой площади. Он также нецензурно требует их уйти.В отношении мужчины 1985 года рождения составили протокол об административном правонарушении, сказал собеседник агентства.

https://radiosputnik.ria.ru/20210603/spirtnoe-1735468160.html

санкт-петербург

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2021

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"За бабки развелась!" Мужчина грубо оскорблял танцующих девушек в Петербурге "За бабки развелась!" Мужчина грубо оскорблял танцующих девушек в Петербурге 2021-06-07T20:22 true PT0M42S

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санкт-петербург, происшествия