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В Петербурге мужчина набросился с оскорблениями на танцующих девушек
В Петербурге мужчина набросился с оскорблениями на танцующих девушек - РИА Новости, 07.06.2021
В Петербурге мужчина набросился с оскорблениями на танцующих девушек
В Санкт-Петербурге мужчина угрожал девушкам, танцевавшим в центре города; его доставили в полицию, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. РИА Новости, 07.06.2021
2021-06-07T20:22
2021-06-07T20:22
2021-06-07T22:33
санкт-петербург
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн — РИА Новости. В Санкт-Петербурге мужчина угрожал девушкам, танцевавшим в центре города; его доставили в полицию, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.В понедельник в интернете появилось видео, на котором нарушитель возмущается внешним видом четырех танцовщиц у Дворцовой площади. Он также нецензурно требует их уйти.В отношении мужчины 1985 года рождения составили протокол об административном правонарушении, сказал собеседник агентства.
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"За бабки развелась!" Мужчина грубо оскорблял танцующих девушек в Петербурге
"За бабки развелась!" Мужчина грубо оскорблял танцующих девушек в Петербурге
2021-06-07T20:22
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санкт-петербург, происшествия