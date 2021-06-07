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В Сомали боевики "Аш-Шабаб" захватили четыре города
В Сомали боевики "Аш-Шабаб" захватили четыре города - РИА Новости, 07.06.2021
В Сомали боевики "Аш-Шабаб" захватили четыре города
Боевики из радикальной группировки "Аш-Шабаб" захватили четыре города в Сомали за выходные, сообщает местное издание Halgan Media. РИА Новости, 07.06.2021
2021-06-07T11:15
2021-06-07T11:15
2021-06-07T11:35
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Боевики из радикальной группировки "Аш-Шабаб" захватили четыре города в Сомали за выходные, сообщает местное издание Halgan Media.Как сообщается, в субботу боевики захватили важные города Варсииз, Куордхир и Варараксли, а в воскресенье вечером захватили город Вармаксан в провинции Нижняя Шабелле после неожиданного вывода правительственных войск.Издание отмечает, что самой значительной потерей правительственных и союзных иностранных войск стал захват Вармаксана. Этот город находится на дороге, соединяющей районы Афгойе и Ванлавейн. Афгойе находится всего лишь в 30 километрах от столицы страны Могадишо, а Ванлавейн – в 20 километрах от авиабазы, находящейся под управлением США.Радикальная группировка "Аш-Шабаб" ("Движение молодых моджахедов") имеет тесные связи с международной террористической организацией "Аль-Каида"*. Она ведет вооруженную борьбу против центрального правительства Сомали и препятствует гуманитарной деятельности ООН. Группировка внесена США в список террористических организаций в 2008 году, в отношении нее на территории страны действуют санкции.* Террористическая организация, запрещена в России
https://radiosputnik.ria.ru/20210606/siriya-1735887126.html
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