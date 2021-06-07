https://ria.ru/20210607/blagoustroystvo-1735975514.html

Оренбуржью выделят допсредства на благоустройство сельских территорий

Оренбуржью выделят допсредства на благоустройство сельских территорий - РИА Новости, 07.06.2021

Оренбуржью выделят допсредства на благоустройство сельских территорий

Оренбуржью из федерального бюджета в текущем году планируется выделить допсредства на реализацию госпрограммы комплексного развития сельских территорий, что... РИА Новости, 07.06.2021

2021-06-07T12:32

2021-06-07T12:32

2021-06-07T12:32

оренбургская область

денис паслер

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

оренбургская область

асекеевский район

ташлинский район

общество

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ОРЕНБУРГ, 7 июн — РИА Новости. Оренбуржью из федерального бюджета в текущем году планируется выделить допсредства на реализацию госпрограммы комплексного развития сельских территорий, что позволит реализовать в регионе на 25 проектов больше запланированных ранее, сообщает пресс-служба областного правительства. На заседании правительства Оренбургской области губернатор Денис Паслер отметил, что работа по комплексному благоустройству сел – одно из самых ответственных направлений развития для сельскохозяйственного региона, которым является Оренбуржье.Пресс-служба сообщает, что по поручению губернатора региональный Минсельхоз подготовил более 30 дополнительных проектов благоустройства в разных территориях региона. Речь идет о создании новых зон отдыха, пешеходных дорожек, детских игровых площадок и благоустройстве площадок ТКО в сельских территориях", говорится в сообщении.Ранее в регионе уже начались работы по выполнению всех запланированных в рамках программы мероприятий. Среди них - строительство детского сада на 140 мест с подготовительной группой, бурение водозаборной скважины и строительство газопровода протяженностью 3,8 километров в селе Ташла Ташлинского района, социальные выплаты на улучшение жилищных условий 34 оренбургских семей, строительство подъездной дороги к селе Яковлевка Асекеевского района и компенсация до 90% затрат сельхозтоваропроизводителей на обучение восьми студентов и прохождение производственной практики еще 36 молодых оренбуржцев.

https://ria.ru/20210603/soglashenie-1735506525.html

оренбургская область

асекеевский район

ташлинский район

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денис паслер, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), оренбургская область, асекеевский район, ташлинский район, общество