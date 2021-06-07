Оренбуржью выделят допсредства на благоустройство сельских территорий
ОРЕНБУРГ, 7 июн — РИА Новости. Оренбуржью из федерального бюджета в текущем году планируется выделить допсредства на реализацию госпрограммы комплексного развития сельских территорий, что позволит реализовать в регионе на 25 проектов больше запланированных ранее, сообщает пресс-служба областного правительства.
На заседании правительства Оренбургской области губернатор Денис Паслер отметил, что работа по комплексному благоустройству сел – одно из самых ответственных направлений развития для сельскохозяйственного региона, которым является Оренбуржье.
"Результат благоустройства на селе всегда виден, будь то новая детская площадка или благоустроенное пространство для отдыха. Дополнительное федеральное финансирование позволяет нам реализовать на 25 проектов больше, чем мы планировали в этом году", - цитирует пресс-служба слова Паслера.
Пресс-служба сообщает, что по поручению губернатора региональный Минсельхоз подготовил более 30 дополнительных проектов благоустройства в разных территориях региона. Речь идет о создании новых зон отдыха, пешеходных дорожек, детских игровых площадок и благоустройстве площадок ТКО в сельских территориях", говорится в сообщении.
Ранее в регионе уже начались работы по выполнению всех запланированных в рамках программы мероприятий. Среди них - строительство детского сада на 140 мест с подготовительной группой, бурение водозаборной скважины и строительство газопровода протяженностью 3,8 километров в селе Ташла Ташлинского района, социальные выплаты на улучшение жилищных условий 34 оренбургских семей, строительство подъездной дороги к селе Яковлевка Асекеевского района и компенсация до 90% затрат сельхозтоваропроизводителей на обучение восьми студентов и прохождение производственной практики еще 36 молодых оренбуржцев.