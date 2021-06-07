https://ria.ru/20210607/azerbaydzhan-1735957807.html
Еще одна страна открывается для российских туристов
Еще одна страна открывается для российских туристов - РИА Новости, 07.06.2021
Еще одна страна открывается для российских туристов
Правительство Азербайджана с 10 июня откроет воздушную границу для граждан России и Турции при соблюдении определенных условий, сообщает АТОР. РИА Новости, 07.06.2021
2021-06-07T11:03
2021-06-07T11:03
2021-06-07T16:12
туризм
куда можно лететь
где отдохнуть
коронавирус covid-19
россия
туристы
ассоциация туроператоров россии (атор)
новости - туризм
баку
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Правительство Азербайджана с 10 июня откроет воздушную границу для граждан России и Турции при соблюдении определенных условий, сообщает АТОР.Понадобится предъявить документ, подтверждающий полную вакцинацию от COVID-19 или выздоровление после него, а также справку об отрицательном тесте на коронавирус. Для туристов младше 18 лет достаточно справки.Специальное разрешение от Оперативного штаба при кабинете министров Азербайджана больше не потребуется.Правда, по мнению экспертов, это вряд ли повлияет на турпоток из России. Для увеличения числа гостей необходима возможность въезда взрослых туристов просто с ПЦР-тестом. Только тогда можно будет говорить о регулярном формировании туров, в том числе экскурсионных и городских.Сертификат о прививке от коронавируса (да еще и в комплекте с тестом) для многих остается ограничительным фактором: пока две дозы вакцины получили чуть более восьми процентов населения России.Но в любом случае это решение Азербайджана позитивно, особенно на фоне ограниченного выбора выездных направлений, говорят наблюдатели. "Как транзитное направление для полетов в Турцию Азербайджан будет востребован у небольшого количества россиян. Тут встает вопрос цены. Турция — это массовое относительно бюджетное направление семейного отдыха. Ценник на авиабилеты из Азербайджана будет явно не бюджетным и, естественно, кратно увеличится, когда речь пойдет о семье", — рассуждает один из руководителей крупных федеральных сетей турагентств.По данным билетных агрегаторов на вечер 6 июня, стоимость перелета на одного человека из Москвы в Баку 12 июня составила 32 тысяч рублей, а за перелет из Баку до Антальи придется заплатить еще около 20 тысяч. То есть дорога без отеля на семью из двух взрослых и двух детей туда и обратно в Анталью через Баку может обойтись в сумму более 400 тысяч рублей. Эксперты называют это "заградительной" ценой, но допускают, что расценки изменятся с расширением перевозок.При этом специалисты не исключают, что небольшой поток вакцинированных туристов выберут конечной точкой путешествия именно Азербайджан, так как доступных стран пока немного.
https://ria.ru/20210604/zhivotnye-1735490151.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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куда можно лететь, где отдохнуть, коронавирус covid-19, россия, туристы, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, баку, азербайджан
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости.
Правительство Азербайджана с 10 июня откроет воздушную границу для граждан России и Турции при соблюдении определенных условий, сообщает
АТОР.
Понадобится предъявить документ, подтверждающий полную вакцинацию от COVID-19 или выздоровление после него, а также справку об отрицательном тесте на коронавирус. Для туристов младше 18 лет достаточно справки.
Специальное разрешение от Оперативного штаба при кабинете министров Азербайджана больше не потребуется.
Правда, по мнению экспертов, это вряд ли повлияет на турпоток из России. Для увеличения числа гостей необходима возможность въезда взрослых туристов просто с ПЦР-тестом. Только тогда можно будет говорить о регулярном формировании туров, в том числе экскурсионных и городских.
Сертификат о прививке от коронавируса (да еще и в комплекте с тестом) для многих остается ограничительным фактором: пока две дозы вакцины получили чуть более восьми процентов населения России.
Но в любом случае это решение Азербайджана позитивно, особенно на фоне ограниченного выбора выездных направлений, говорят наблюдатели.
"Как транзитное направление для полетов в Турцию Азербайджан будет востребован у небольшого количества россиян. Тут встает вопрос цены. Турция — это массовое относительно бюджетное направление семейного отдыха. Ценник на авиабилеты из Азербайджана будет явно не бюджетным и, естественно, кратно увеличится, когда речь пойдет о семье", — рассуждает один из руководителей крупных федеральных сетей турагентств.
По данным билетных агрегаторов на вечер 6 июня, стоимость перелета на одного человека из Москвы в Баку 12 июня составила 32 тысяч рублей, а за перелет из Баку до Антальи придется заплатить еще около 20 тысяч. То есть дорога без отеля на семью из двух взрослых и двух детей туда и обратно в Анталью через Баку может обойтись в сумму более 400 тысяч рублей. Эксперты называют это "заградительной" ценой, но допускают, что расценки изменятся с расширением перевозок.
При этом специалисты не исключают, что небольшой поток вакцинированных туристов выберут конечной точкой путешествия именно Азербайджан, так как доступных стран пока немного.