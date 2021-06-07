Под Петербургом погибла народная артистка Римма Волкова
09:13 07.06.2021 (обновлено: 09:59 07.06.2021)
© Фото : Музыкальная школа имени Римского-Корсакова/Виктор КотовРимма Волкова
© Фото : Музыкальная школа имени Римского-Корсакова/Виктор Котов
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Под Петербургом в ДТП погибла оперная певица Римма Волкова. Об этом сообщила Музыкальная школа имени Римского-Корсакова на странице во "ВКонтакте".
"Она любила учеников, была искренне предана своему делу: всегда имела большой класс, много лет заведовала вокальным отделом, воспитала множество замечательных выпускников", — говорится в некрологе.
По информации "Пятого канала", авария произошла в воскресенье вечером на трассе Петродворец — Кейкино, между Воронино и деревней Лопухинка в Ленобласти. Столкнулись микроавтобус Peugeot Boxer и легковой Datsun, в котором находились 80-летняя артистка и еще два человека.
Официальными комментариями о произошедшем РИА Новости не располагает.
Волкова родилась в Ашхабаде. Получив музыкальное образование в Ставропольском училище, поступила в Казанскую консерваторию. На четвертом курсе стала лауреатом международного конкурса в Рио-де-Жанейро. После этого ее пригласили в Кировской театр (сегодня — Мариинка), где она была ведущей солисткой с 1967 по 1993 год.
Звание народной артистки России певица получила в 1995-м. Впоследствии начала преподавать в Музыкальной школе имени Римского-Корсакова и возглавила вокальный отдел.