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Под Петербургом погибла народная артистка Римма Волкова

Под Петербургом погибла народная артистка Римма Волкова - РИА Новости, 07.06.2021

Под Петербургом погибла народная артистка Римма Волкова

Под Петербургом в ДТП погибла оперная певица Римма Волкова. Об этом сообщила Музыкальная школа имени Римского-Корсакова на странице во "ВКонтакте". РИА Новости, 07.06.2021

2021-06-07T09:13

2021-06-07T09:13

2021-06-07T09:59

россия

мариинский театр

ашхабад

культура

санкт-петербург

происшествия

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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Под Петербургом в ДТП погибла оперная певица Римма Волкова. Об этом сообщила Музыкальная школа имени Римского-Корсакова на странице во "ВКонтакте".По информации "Пятого канала", авария произошла в воскресенье вечером на трассе Петродворец — Кейкино, между Воронино и деревней Лопухинка в Ленобласти. Столкнулись микроавтобус Peugeot Boxer и легковой Datsun, в котором находились 80-летняя артистка и еще два человека.Официальными комментариями о произошедшем РИА Новости не располагает.Волкова родилась в Ашхабаде. Получив музыкальное образование в Ставропольском училище, поступила в Казанскую консерваторию. На четвертом курсе стала лауреатом международного конкурса в Рио-де-Жанейро. После этого ее пригласили в Кировской театр (сегодня — Мариинка), где она была ведущей солисткой с 1967 по 1993 год. Звание народной артистки России певица получила в 1995-м. Впоследствии начала преподавать в Музыкальной школе имени Римского-Корсакова и возглавила вокальный отдел.

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ашхабад

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, мариинский театр, ашхабад, санкт-петербург, происшествия