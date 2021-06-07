https://ria.ru/20210607/armeniya-1735955224.html

В Армении командира добровольческого отряда обвинили в шпионаже

В Армении командира добровольческого отряда обвинили в шпионаже - РИА Новости, 07.06.2021

В Армении командира добровольческого отряда обвинили в шпионаже

Служба нацбезопасности Армении обвинила одного из командиров добровольческого отряда, участвовавшего в боевых действиях в Карабахе осенью 2020 года, в шпионаже... РИА Новости, 07.06.2021

2021-06-07T10:54

2021-06-07T10:54

2021-06-07T10:54

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никол пашинян

азербайджан

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 7 июн – РИА Новости. Служба нацбезопасности Армении обвинила одного из командиров добровольческого отряда, участвовавшего в боевых действиях в Карабахе осенью 2020 года, в шпионаже в пользу Азербайджана.Четвертого июня исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян сообщил о задержании добровольца, который, по его словам, шпионил в пользу Азербайджана во время эскалации конфликта в Карабахе осенью 2020 года."Члены организованной группы перешли на сторону врага, собирая, храня и передавая за вознаграждение путем шпионажа иностранному государству информацию, содержащую государственную и служебную тайну. За совершение подобного преступного деяния двое членов организованной группы привлечены в качестве обвиняемых и уже дали признательные показания. В их отношении избрана мера пресечения в виде ареста", - говорится в сообщении на сайте СНБ.По версии следствия, военнослужащий, награжденный медалями "За безупречную службу", "За участие в боевых действиях", нагрудными знаками, почетными грамотами и правительственной наградой, отправился ранее вместе с другим гражданином Армении в Турцию в поисках работы, где попал в поле зрения азербайджанских спецслужб. В СНБ заявили, что устная договоренность о сотрудничестве, достигнутая в Турции, была позднее документально закреплена в посольстве Азербайджана в одной из третьих стран."После этого, 27 сентября 2020 года, один из членов организованной группы в качестве командира добровольческого отряда выехал в Гадрутский оборонительный район (в Карабахе - ред.) для выполнения нового поручения, данного азербайджанскими спецслужбами, и, воспользовавшись возможностью, собирал и до конца октября передавал спецслужбам вражеского государства информацию о средствах ПВО, ракетных комплексах, бронетехнике, боевых позициях, воинских частей на территории Арцаха (самоназвание Карабаха – ред.) и Армении", - заявили в спецслужбе.Как считают в СНБ, эти действия позволили противнику определить местонахождение стратегически важных видов вооружения, военной техники, наносить целенаправленные удары, вывести из строя армянские армейские соединения, военную технику и живую силу, "были созданы благоприятные условия для прорыва противником оборонительной линии на южном направлении и продвижения вглубь Карабаха".В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве России Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

https://radiosputnik.ria.ru/20201001/armeniya-1578043240.html

https://ria.ru/20201004/shpionazh-1578194005.html

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россия, никол пашинян, азербайджан, армения, в мире