https://ria.ru/20210606/volgograd-1735901239.html

Полиция задержала мужчину, устроившего стрельбу в Волгограде

Полиция задержала мужчину, устроившего стрельбу в Волгограде - РИА Новости, 06.06.2021

Полиция задержала мужчину, устроившего стрельбу в Волгограде

Полиция задержала мужчину, который в пятницу выстрелил из травматического пистолета, а также ударил ножом жителя Волгограда в центре города, сообщили... РИА Новости, 06.06.2021

2021-06-06T19:55

2021-06-06T19:55

2021-06-06T19:55

гумвд

волгоград

волгоградская область

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/12/1585229577_0:340:3036:2048_1920x0_80_0_0_4bd2e09706961499d7b528076f6f0149.jpg

ВОЛГОГРАД, 6 июн – РИА Новости. Полиция задержала мужчину, который в пятницу выстрелил из травматического пистолета, а также ударил ножом жителя Волгограда в центре города, сообщили журналистам в пресс-службе ГУМВД по Волгоградской области.Ранее сообщалось, что поздно вечером в пятницу в центре Волгограда между двумя мужчинами произошел конфликт, один достал травматический пистолет и выстрелил. Пострадавшему удалось выбить оружие у стрелявшего, но тот достал нож и ударил им соперника, отметили в полиции, после чего скрылся."В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска задержан подозреваемый в нанесении ножевого ранения. В настоящее время подозреваемый доставлен в отдел полиции", - сообщили в ведомстве.

https://ria.ru/20210605/strelba-1735776262.html

волгоград

волгоградская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гумвд, волгоград, волгоградская область, происшествия