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Полиция задержала мужчину, устроившего стрельбу в Волгограде
Полиция задержала мужчину, устроившего стрельбу в Волгограде - РИА Новости, 06.06.2021
Полиция задержала мужчину, устроившего стрельбу в Волгограде
Полиция задержала мужчину, который в пятницу выстрелил из травматического пистолета, а также ударил ножом жителя Волгограда в центре города, сообщили... РИА Новости, 06.06.2021
2021-06-06T19:55
2021-06-06T19:55
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волгоград
волгоградская область
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ВОЛГОГРАД, 6 июн – РИА Новости. Полиция задержала мужчину, который в пятницу выстрелил из травматического пистолета, а также ударил ножом жителя Волгограда в центре города, сообщили журналистам в пресс-службе ГУМВД по Волгоградской области.Ранее сообщалось, что поздно вечером в пятницу в центре Волгограда между двумя мужчинами произошел конфликт, один достал травматический пистолет и выстрелил. Пострадавшему удалось выбить оружие у стрелявшего, но тот достал нож и ударил им соперника, отметили в полиции, после чего скрылся."В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска задержан подозреваемый в нанесении ножевого ранения. В настоящее время подозреваемый доставлен в отдел полиции", - сообщили в ведомстве.
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гумвд, волгоград, волгоградская область, происшествия

Полиция задержала мужчину, устроившего стрельбу в Волгограде

19:55 06.06.2021
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобиль полиции едет по дороге
Автомобиль полиции едет по дороге - РИА Новости, 1920, 06.06.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ВОЛГОГРАД, 6 июн – РИА Новости. Полиция задержала мужчину, который в пятницу выстрелил из травматического пистолета, а также ударил ножом жителя Волгограда в центре города, сообщили журналистам в пресс-службе ГУМВД по Волгоградской области.
Ранее сообщалось, что поздно вечером в пятницу в центре Волгограда между двумя мужчинами произошел конфликт, один достал травматический пистолет и выстрелил. Пострадавшему удалось выбить оружие у стрелявшего, но тот достал нож и ударил им соперника, отметили в полиции, после чего скрылся.
"В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска задержан подозреваемый в нанесении ножевого ранения. В настоящее время подозреваемый доставлен в отдел полиции", - сообщили в ведомстве.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 05.06.2021
5 июня, 12:40
Полиция ищет мужчину, устроившего стрельбу в центре Волгограда
 
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