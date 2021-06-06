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В Индии попытались продать уран с надписью "Сделано в США"
В Индии попытались продать уран с надписью "Сделано в США" - РИА Новости, 06.06.2021
В Индии попытались продать уран с надписью "Сделано в США"
Полиция арестовала в индийском штате Джаркханд семь человек, которые пытались продать шесть килограммов урана, сообщает телеканал India TV. РИА Новости, 06.06.2021
2021-06-06T15:58
2021-06-06T16:09
западная бенгалия
джаркханд
махараштра
индия
в мире
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НЬЮ-ДЕЛИ, 6 июн – РИА Новости. Полиция арестовала в индийском штате Джаркханд семь человек, которые пытались продать шесть килограммов урана, сообщает телеканал India TV.Расположенный на востоке страны Джаркханд - один из штатов в стране, где есть урановые рудники."Мы изъяли вещество желтого цвета и отправим его экспертам для тестирования. До сих пор неясно, как они получают в свои руки радиоактивный металл. Во время допроса в полиции они сказали, что получили его от кого-то из (штата) Западной Бенгалии, а иногда говорят, что получили его из города Гиридих (в Джаркханде) и других мест", - сказал суперинтендат полиции Чандан Кумар Джа.Он отметил, что полиция провела рейды после того, как получила информацию о незаконной продаже урана. По предварительной информации, преступники планировали продавать его по 5 миллионов рупий за килограмм (примерно $68,5 тысячи).В полиции добавили, что ведется расследование, чтобы задержать покупателей и установить цель покупки. При этом полиция отметила, что на упаковке урана стоит печать с надписью "Сделано в США". Экспертам предстоит проверить является ли эта печать настоящей или злоумышленники нанесли ее самостоятельно.Это третий случай изъятия урана в Индии у частных лиц за несколько лет и второй за два месяца – в мае этого года полиция индийского штата Махараштра задержала двоих мужчин, которые пытались продать через интернет более семи килограммов урана. По данным отдела по борьбе с терроризмом Махараштры, конфискованные материалы стоят около 2,9 миллиона долларов. Индийский центр атомных исследований Бхабхи подтвердил, что изъятый материал является высокорадиоактивным.Ранее в 2016 году полиция Махараштры изъяла почти девять килограммов обедненного урана в районе Тан.
https://ria.ru/20210520/veschestvo-1733061341.html
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западная бенгалия, джаркханд, махараштра, индия, в мире

В Индии попытались продать уран с надписью "Сделано в США"

15:58 06.06.2021 (обновлено: 16:09 06.06.2021)
 
© AP Photo / Manish SwarupСотрудники правоохранительных органов Индии в Дели
Сотрудники правоохранительных органов Индии в Дели - РИА Новости, 1920, 06.06.2021
© AP Photo / Manish Swarup
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НЬЮ-ДЕЛИ, 6 июн – РИА Новости. Полиция арестовала в индийском штате Джаркханд семь человек, которые пытались продать шесть килограммов урана, сообщает телеканал India TV.
Расположенный на востоке страны Джаркханд - один из штатов в стране, где есть урановые рудники.
"Мы изъяли вещество желтого цвета и отправим его экспертам для тестирования. До сих пор неясно, как они получают в свои руки радиоактивный металл. Во время допроса в полиции они сказали, что получили его от кого-то из (штата) Западной Бенгалии, а иногда говорят, что получили его из города Гиридих (в Джаркханде) и других мест", - сказал суперинтендат полиции Чандан Кумар Джа.
Он отметил, что полиция провела рейды после того, как получила информацию о незаконной продаже урана. По предварительной информации, преступники планировали продавать его по 5 миллионов рупий за килограмм (примерно $68,5 тысячи).
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В полиции добавили, что ведется расследование, чтобы задержать покупателей и установить цель покупки. При этом полиция отметила, что на упаковке урана стоит печать с надписью "Сделано в США". Экспертам предстоит проверить является ли эта печать настоящей или злоумышленники нанесли ее самостоятельно.
Это третий случай изъятия урана в Индии у частных лиц за несколько лет и второй за два месяца – в мае этого года полиция индийского штата Махараштра задержала двоих мужчин, которые пытались продать через интернет более семи килограммов урана. По данным отдела по борьбе с терроризмом Махараштры, конфискованные материалы стоят около 2,9 миллиона долларов. Индийский центр атомных исследований Бхабхи подтвердил, что изъятый материал является высокорадиоактивным.
Ранее в 2016 году полиция Махараштры изъяла почти девять килограммов обедненного урана в районе Тан.
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