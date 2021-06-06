https://ria.ru/20210606/uran-1735881740.html

В Индии попытались продать уран с надписью "Сделано в США"

В Индии попытались продать уран с надписью "Сделано в США" - РИА Новости, 06.06.2021

В Индии попытались продать уран с надписью "Сделано в США"

Полиция арестовала в индийском штате Джаркханд семь человек, которые пытались продать шесть килограммов урана, сообщает телеканал India TV. РИА Новости, 06.06.2021

2021-06-06T15:58

2021-06-06T15:58

2021-06-06T16:09

западная бенгалия

джаркханд

махараштра

индия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/148575/41/1485754156_0:199:4680:2832_1920x0_80_0_0_8bdacaf4c0ed5d3ec1ce6450aa0f21ef.jpg

НЬЮ-ДЕЛИ, 6 июн – РИА Новости. Полиция арестовала в индийском штате Джаркханд семь человек, которые пытались продать шесть килограммов урана, сообщает телеканал India TV.Расположенный на востоке страны Джаркханд - один из штатов в стране, где есть урановые рудники."Мы изъяли вещество желтого цвета и отправим его экспертам для тестирования. До сих пор неясно, как они получают в свои руки радиоактивный металл. Во время допроса в полиции они сказали, что получили его от кого-то из (штата) Западной Бенгалии, а иногда говорят, что получили его из города Гиридих (в Джаркханде) и других мест", - сказал суперинтендат полиции Чандан Кумар Джа.Он отметил, что полиция провела рейды после того, как получила информацию о незаконной продаже урана. По предварительной информации, преступники планировали продавать его по 5 миллионов рупий за килограмм (примерно $68,5 тысячи).В полиции добавили, что ведется расследование, чтобы задержать покупателей и установить цель покупки. При этом полиция отметила, что на упаковке урана стоит печать с надписью "Сделано в США". Экспертам предстоит проверить является ли эта печать настоящей или злоумышленники нанесли ее самостоятельно.Это третий случай изъятия урана в Индии у частных лиц за несколько лет и второй за два месяца – в мае этого года полиция индийского штата Махараштра задержала двоих мужчин, которые пытались продать через интернет более семи килограммов урана. По данным отдела по борьбе с терроризмом Махараштры, конфискованные материалы стоят около 2,9 миллиона долларов. Индийский центр атомных исследований Бхабхи подтвердил, что изъятый материал является высокорадиоактивным.Ранее в 2016 году полиция Махараштры изъяла почти девять килограммов обедненного урана в районе Тан.

https://ria.ru/20210520/veschestvo-1733061341.html

https://ria.ru/20210523/plesen-1733524647.html

западная бенгалия

джаркханд

махараштра

индия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

западная бенгалия, джаркханд, махараштра, индия, в мире