В Индии попытались продать уран с надписью "Сделано в США"
15:58 06.06.2021 (обновлено: 16:09 06.06.2021)
© AP Photo / Manish SwarupСотрудники правоохранительных органов Индии в Дели
© AP Photo / Manish Swarup
НЬЮ-ДЕЛИ, 6 июн – РИА Новости. Полиция арестовала в индийском штате Джаркханд семь человек, которые пытались продать шесть килограммов урана, сообщает телеканал India TV.
Расположенный на востоке страны Джаркханд - один из штатов в стране, где есть урановые рудники.
"Мы изъяли вещество желтого цвета и отправим его экспертам для тестирования. До сих пор неясно, как они получают в свои руки радиоактивный металл. Во время допроса в полиции они сказали, что получили его от кого-то из (штата) Западной Бенгалии, а иногда говорят, что получили его из города Гиридих (в Джаркханде) и других мест", - сказал суперинтендат полиции Чандан Кумар Джа.
Он отметил, что полиция провела рейды после того, как получила информацию о незаконной продаже урана. По предварительной информации, преступники планировали продавать его по 5 миллионов рупий за килограмм (примерно $68,5 тысячи).
В полиции добавили, что ведется расследование, чтобы задержать покупателей и установить цель покупки. При этом полиция отметила, что на упаковке урана стоит печать с надписью "Сделано в США". Экспертам предстоит проверить является ли эта печать настоящей или злоумышленники нанесли ее самостоятельно.
Это третий случай изъятия урана в Индии у частных лиц за несколько лет и второй за два месяца – в мае этого года полиция индийского штата Махараштра задержала двоих мужчин, которые пытались продать через интернет более семи килограммов урана. По данным отдела по борьбе с терроризмом Махараштры, конфискованные материалы стоят около 2,9 миллиона долларов. Индийский центр атомных исследований Бхабхи подтвердил, что изъятый материал является высокорадиоактивным.
Ранее в 2016 году полиция Махараштры изъяла почти девять килограммов обедненного урана в районе Тан.