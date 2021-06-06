https://ria.ru/20210606/twitter-1735845794.html

Дипмиссии США и ЕС осудили блокировку Twitter в Нигерии

Дипмиссии США и ЕС осудили блокировку Twitter в Нигерии - РИА Новости, 06.06.2021

Дипмиссии США и ЕС осудили блокировку Twitter в Нигерии

Дипмиссии США, Евросоюза, Великобритании и Ирландии в совместном заявлении осудили приостановку работу Twitter в Нигерии. РИА Новости, 06.06.2021

2021-06-06T08:35

2021-06-06T08:35

2021-06-06T08:35

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Дипмиссии США, Евросоюза, Великобритании и Ирландии в совместном заявлении осудили приостановку работу Twitter в Нигерии.Ранее на этой неделе Twitter удалил сообщение президента Нигерии Мухаммаду Бухари, объяснив такую меру нарушением правил поведения в социальной сети. Телекоммуникационные операторы Нигерии 5 июня заявили, что приостановили доступ к Twitter в стране после распоряжения правительства. В пятницу правительство Нигерии распорядилось на неопределенный срок приостановить работу Twitter. Министр информации и культуры Нигерии Альхаджи Лай Мохаммед заявил о "постоянном использовании" этой соцсети для деятельности, которая способна "подорвать" существование Нигерии."Дипломатические миссии Канады, ЕС (делегация в Нигерии), Республики Ирландия, Великобритании и США выражают разочарование в связи с объявлением правительства Нигерии о приостановке (работы) Twitter", - говорится в совместном заявлении дипмиссий.Согласно заявлению, страны считают, что провозглашенные властями Нигерии меры ограничивают доступ к информации и торговле в то время, когда страна нуждается в "инклюзивном диалоге" и обмене информацией в условиях пандемии коронавируса.

https://ria.ru/20210606/nigeriya-1735845274.html

https://ria.ru/20210605/twitter-1735824748.html

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ирландия

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мухаммаду бухари, евросоюз, великобритания, ирландия, сша, нигерия, twitter, в мире