https://ria.ru/20210606/tatarstan-1735860316.html
В Татарстане подросток без прав устроил смертельное ДТП, катая друзей
В Татарстане подросток без прав устроил смертельное ДТП, катая друзей - РИА Новости, 06.06.2021
В Татарстане подросток без прав устроил смертельное ДТП, катая друзей
Автомобиль под управлением не имеющего прав подростка опрокинулся в кювет, три человека погибли и двое госпитализированы, сообщает МВД по республике. РИА Новости, 06.06.2021
2021-06-06T11:58
2021-06-06T11:58
2021-06-06T11:58
ульяновск
республика татарстан (татарстан)
казань
происшествия
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КАЗАНЬ, 6 июн - РИА Новости. Автомобиль под управлением не имеющего прав подростка опрокинулся в кювет, три человека погибли и двое госпитализированы, сообщает МВД по республике."В 06.00 на 5-м километре автодороги Казань – Ульяновск Datsun On-Do под управлением несовершеннолетнего подростка 2005 года рождения, управлявшего транспортным средством, не имея права управления транспортными средствами… выехал на обочину попутного направления, где совершил касательный наезд на дорожное ограждение", - говорится в сообщении.После этого, по данным МВД, автомобиль выехал на встречную обочину, совершил наезд на дорожное ограждение второстепенной дороги и опрокинулся во встречный кювет.В результате ДТП водитель и две пассажирки 2002 года рождения скончалась на месте, два пассажира 2001 и 2002 годов рождения доставлены в горбольницу №7 Казани.В настоящее время сотрудниками ГИБДД по факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, устанавливаются детали ДТП.
https://ria.ru/20201102/dtp-1582691813.html
https://ria.ru/20210518/dtp-1732841817.html
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ульяновск, республика татарстан (татарстан), казань, происшествия