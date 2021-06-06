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"Лишенные голоса": волонтеры спасли собак с замотанными скотчем мордами
"Лишенные голоса": волонтеры спасли собак с замотанными скотчем мордами - РИА Новости, 06.06.2021
"Лишенные голоса": волонтеры спасли собак с замотанными скотчем мордами
В Ленинградской области во дворе частного дома хозяева держали 6 собак в возрасте от 10 месяцев до 6 лет, заматывая им морды скотчем, чтобы не лаяли. Кормили и поили животных нерегулярно.
2021-06-06T14:04
2021-06-06T14:04
собаки
ленинградская область
видео
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Когда их обнаружили волонтеры, собаки были в критическом состоянии. Животных забрали и через объявления в соцсетях нашли им хозяев. Перед отправкой в новый дом собакам оказали ветеринарную помощь. Одну из них спасти не удалось. Из-за серьезных проблем со здоровьем двухлетняя Линда погибла.
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РИА Новости
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
«Лишенные голоса»: волонтеры спасли собак с замотанными скотчем мордами
В Ленинградской области во дворе частного дома хозяева держали 6 собак в возрасте от 10 месяцев до 6 лет, заматывая им морды скотчем, чтобы не лаяли. Кормили и поили животных нерегулярно. Когда их обнаружили волонтеры, собаки были в критическом состоянии. Животных забрали и через объявления в соцсетях нашли им хозяев. Перед отправкой в новый дом собакам оказали ветеринарную помощь. Одну из них спасти не удалось. Из-за серьезных проблем со здоровьем двухлетняя Линда погибла.
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видео, собаки, ленинградская область, видео
"Лишенные голоса": волонтеры спасли собак с замотанными скотчем мордами
В Ленинградской области во дворе частного дома хозяева держали 6 собак в возрасте от 10 месяцев до 6 лет, заматывая им морды скотчем, чтобы не лаяли. Кормили и поили животных нерегулярно.
2021-06-06T14:04
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"Лишенные голоса": волонтеры спасли собак с замотанными скотчем мордами

14:04 06.06.2021
 
Читать ria.ru в
В Ленинградской области во дворе частного дома хозяева держали 6 собак в возрасте от 10 месяцев до 6 лет, заматывая им морды скотчем, чтобы не лаяли. Кормили и поили животных нерегулярно.
Когда их обнаружили волонтеры, собаки были в критическом состоянии. Животных забрали и через объявления в соцсетях нашли им хозяев. Перед отправкой в новый дом собакам оказали ветеринарную помощь. Одну из них спасти не удалось. Из-за серьезных проблем со здоровьем двухлетняя Линда погибла.
 
собакиЛенинградская областьВидео
 
 
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