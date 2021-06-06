https://ria.ru/20210606/sobaki-1735871371.html

"Лишенные голоса": волонтеры спасли собак с замотанными скотчем мордами

"Лишенные голоса": волонтеры спасли собак с замотанными скотчем мордами - РИА Новости, 06.06.2021

"Лишенные голоса": волонтеры спасли собак с замотанными скотчем мордами

В Ленинградской области во дворе частного дома хозяева держали 6 собак в возрасте от 10 месяцев до 6 лет, заматывая им морды скотчем, чтобы не лаяли. Кормили и поили животных нерегулярно.

2021-06-06T14:04

2021-06-06T14:04

2021-06-06T14:04

собаки

ленинградская область

видео

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Когда их обнаружили волонтеры, собаки были в критическом состоянии. Животных забрали и через объявления в соцсетях нашли им хозяев. Перед отправкой в новый дом собакам оказали ветеринарную помощь. Одну из них спасти не удалось. Из-за серьезных проблем со здоровьем двухлетняя Линда погибла.

ленинградская область

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

«Лишенные голоса»: волонтеры спасли собак с замотанными скотчем мордами В Ленинградской области во дворе частного дома хозяева держали 6 собак в возрасте от 10 месяцев до 6 лет, заматывая им морды скотчем, чтобы не лаяли. Кормили и поили животных нерегулярно. Когда их обнаружили волонтеры, собаки были в критическом состоянии. Животных забрали и через объявления в соцсетях нашли им хозяев. Перед отправкой в новый дом собакам оказали ветеринарную помощь. Одну из них спасти не удалось. Из-за серьезных проблем со здоровьем двухлетняя Линда погибла. 2021-06-06T14:04 true PT3M01S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

видео, собаки, ленинградская область, видео