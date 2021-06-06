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Эрдоган пообещал избавить Мраморное море от слизи

Эрдоган пообещал избавить Мраморное море от слизи - РИА Новости, 06.06.2021

Эрдоган пообещал избавить Мраморное море от слизи

Президент Турции Тайип Эрдоган пообещал решить проблему слизи в Мраморном море, передает агентство Anadolu. РИА Новости, 06.06.2021

2021-06-06T10:35

2021-06-06T10:35

2021-06-06T10:35

мраморное море

турция

реджеп тайип эрдоган

в мире

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган пообещал решить проблему слизи в Мраморном море, передает агентство Anadolu."Мы спасем наши моря, в особенности Мраморное, от этой проблемы слизи", - приводит агентство слова Эрдогана во время церемонии в Стамбуле по случаю Всемирного дня окружающей среды.По его словам, в настоящее время группа из 300 человек проводит проверку в более чем 90 точках Мраморного моря, а также на всех объектах по очистке сточных вод и утилизации твердых отходов на суше с целью обнаружить источник загрязнения.В пятницу агентство DHA сообщило, что турецкие ученые проводят исследования морской слизи, покрывшей Мраморное море в районе Стамбула, и призывают принять экстренные меры. По словам директора Ближневосточного технического университета Турции (ODTU) Барыша Салихоглу, значительный вклад в формирование слизи в море вносят неочищенные стоки, которые сливаются в море с промышленных предприятий, а также стоки из рек. Он отметил, что уровень соли в стоках нужно сократить наполовину, тогда уровень кислорода в морской воде восстановится через 5-6 лет.

мраморное море

турция

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мраморное море, турция, реджеп тайип эрдоган, в мире