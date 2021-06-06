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В России создали петицию о признании геноцида советского народа нацистами
В России создали петицию о признании геноцида советского народа нацистами - РИА Новости, 06.06.2021
В России создали петицию о признании геноцида советского народа нацистами
Организаторы проекта "Без срока давности" создали петицию, призывающую признать преступления нацистов против советского народа в годы Второй мировой войны... РИА Новости, 06.06.2021
2021-06-06T14:20
2021-06-06T16:21
россия
без срока давности
великая отечественная война (1941-1945)
следственный комитет россии (ск рф)
александр бастрыкин
новгородская область
краснодарский край
общество
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Организаторы проекта "Без срока давности" создали петицию, призывающую признать преступления нацистов против советского народа в годы Второй мировой войны геноцидом."Мы, граждане Российской Федерации и неравнодушные граждане других стран, &lt;...&gt; призываем всех участников мирового сообщества сохранить память о великой победе советских людей, подаривших свободу всему миру", — говорится в обращении, опубликованном на Change.org.Как установил приговор Нюрнбергского трибунала, нацисты планировали избавиться от всего местного населения СССР, изгнав и истребив его, чтобы колонизировать освободившуюся территорию немцами, напоминают авторы петиции.В годы войны около 13,5 миллиона мирных жителей Советского Союза или были целенаправленно убиты, или умерли от жестоких условий оккупационного режима (голод, инфекционные болезни, отсутствие медицинской помощи и т. п.), или погибли на принудительных работах в Германии. Отмечается, что расследовали не все подобные факты, установили не всех виновных и не всех привлекли к суду.Благодаря последним раскопкам поисковых отрядов и рассекречиванию архивов, стали известны подробности трагических событий в Новгородской, Псковской, Ростовской, Брянской областях, Краснодарском крае, связанные с массовыми казнями мирного населения. Возбуждены уголовные дела об уничтожении более 30 тысяч советских граждан.В минувшем марте глава Следственного комитета Александр Бастрыкин в интервью РИА Новости сообщил, что ведомство решило объединить уголовные дела о зверствах нацистов против мирного населения в одно — о геноциде народов СССР.В октябре 2020 года Солецкий суд Новгородской области впервые в истории российского судопроизводства признал геноцидом массовые убийства советских граждан во времена Великой Отечественной войны — по факту расправ в деревне Жестяная Горка. По мнению суда, они были частью плана Германии по "освобождению" территорий от мирного населения и их последующей колонизации."Без срока давности" создали, чтобы сохранить историческую память о трагедии мирного населения СССР, жертв военных преступлений нацистов и их пособников во время Великой Отечественной войны. В декабре 2020 года инициативу признали лучшим научным проектом Года памяти и славы и удостоили национальной премии "Победа". В рамках проекта РИА Новости опубликовало серию материалов о преступлениях нацистов против мирных граждан, основанных на рассекреченных архивных документах.
https://ria.ru/20210603/smolensk-1735492163.html
https://ria.ru/20210531/kontslager-1734899154.html
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россия, без срока давности, великая отечественная война (1941-1945), следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, новгородская область, краснодарский край, общество

В России создали петицию о признании геноцида советского народа нацистами

14:20 06.06.2021 (обновлено: 16:21 06.06.2021)
 
CC0 / Национальный архив Карелии / Дети в финском концлагерь в Петрозаводске
Дети в финском концлагерь в Петрозаводске - РИА Новости, 1920, 06.06.2021
CC0 / Национальный архив Карелии /
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Организаторы проекта "Без срока давности" создали петицию, призывающую признать преступления нацистов против советского народа в годы Второй мировой войны геноцидом.
"Мы, граждане Российской Федерации и неравнодушные граждане других стран, <...> призываем всех участников мирового сообщества сохранить память о великой победе советских людей, подаривших свободу всему миру", — говорится в обращении, опубликованном на Change.org.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
3 июня, 18:26
Под Смоленском обнаружили захоронение детей времен войны
Как установил приговор Нюрнбергского трибунала, нацисты планировали избавиться от всего местного населения СССР, изгнав и истребив его, чтобы колонизировать освободившуюся территорию немцами, напоминают авторы петиции.
В годы войны около 13,5 миллиона мирных жителей Советского Союза или были целенаправленно убиты, или умерли от жестоких условий оккупационного режима (голод, инфекционные болезни, отсутствие медицинской помощи и т. п.), или погибли на принудительных работах в Германии. Отмечается, что расследовали не все подобные факты, установили не всех виновных и не всех привлекли к суду.
Благодаря последним раскопкам поисковых отрядов и рассекречиванию архивов, стали известны подробности трагических событий в Новгородской, Псковской, Ростовской, Брянской областях, Краснодарском крае, связанные с массовыми казнями мирного населения. Возбуждены уголовные дела об уничтожении более 30 тысяч советских граждан.
ФСБ рассекретила архивные документы о брянском Бухенвальде - РИА Новости, 1920, 31.05.2021
31 мая, 12:07
ФСБ рассекретила архивные документы о "брянском Бухенвальде"
В минувшем марте глава Следственного комитета Александр Бастрыкин в интервью РИА Новости сообщил, что ведомство решило объединить уголовные дела о зверствах нацистов против мирного населения в одно — о геноциде народов СССР.
В октябре 2020 года Солецкий суд Новгородской области впервые в истории российского судопроизводства признал геноцидом массовые убийства советских граждан во времена Великой Отечественной войны — по факту расправ в деревне Жестяная Горка. По мнению суда, они были частью плана Германии по "освобождению" территорий от мирного населения и их последующей колонизации.
"Без срока давности" создали, чтобы сохранить историческую память о трагедии мирного населения СССР, жертв военных преступлений нацистов и их пособников во время Великой Отечественной войны. В декабре 2020 года инициативу признали лучшим научным проектом Года памяти и славы и удостоили национальной премии "Победа". В рамках проекта РИА Новости опубликовало серию материалов о преступлениях нацистов против мирных граждан, основанных на рассекреченных архивных документах.
Вид на город Воронеж - РИА Новости, 1920, 26.05.2021
26 мая, 16:49
В Воронежской области нашли останки убитых нацистами женщин и детей
 
РоссияБез срока давностиВеликая Отечественная война (1941-1945)Следственный комитет России (СК РФ)Александр БастрыкинНовгородская областьКраснодарский крайОбщество
 
 
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