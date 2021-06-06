В России создали петицию о признании геноцида советского народа нацистами
14:20 06.06.2021 (обновлено: 16:21 06.06.2021)
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Организаторы проекта "Без срока давности" создали петицию, призывающую признать преступления нацистов против советского народа в годы Второй мировой войны геноцидом.
"Мы, граждане Российской Федерации и неравнодушные граждане других стран, <...> призываем всех участников мирового сообщества сохранить память о великой победе советских людей, подаривших свободу всему миру", — говорится в обращении, опубликованном на Change.org.
Как установил приговор Нюрнбергского трибунала, нацисты планировали избавиться от всего местного населения СССР, изгнав и истребив его, чтобы колонизировать освободившуюся территорию немцами, напоминают авторы петиции.
В годы войны около 13,5 миллиона мирных жителей Советского Союза или были целенаправленно убиты, или умерли от жестоких условий оккупационного режима (голод, инфекционные болезни, отсутствие медицинской помощи и т. п.), или погибли на принудительных работах в Германии. Отмечается, что расследовали не все подобные факты, установили не всех виновных и не всех привлекли к суду.
Благодаря последним раскопкам поисковых отрядов и рассекречиванию архивов, стали известны подробности трагических событий в Новгородской, Псковской, Ростовской, Брянской областях, Краснодарском крае, связанные с массовыми казнями мирного населения. Возбуждены уголовные дела об уничтожении более 30 тысяч советских граждан.
В минувшем марте глава Следственного комитета Александр Бастрыкин в интервью РИА Новости сообщил, что ведомство решило объединить уголовные дела о зверствах нацистов против мирного населения в одно — о геноциде народов СССР.
В октябре 2020 года Солецкий суд Новгородской области впервые в истории российского судопроизводства признал геноцидом массовые убийства советских граждан во времена Великой Отечественной войны — по факту расправ в деревне Жестяная Горка. По мнению суда, они были частью плана Германии по "освобождению" территорий от мирного населения и их последующей колонизации.
"Без срока давности" создали, чтобы сохранить историческую память о трагедии мирного населения СССР, жертв военных преступлений нацистов и их пособников во время Великой Отечественной войны. В декабре 2020 года инициативу признали лучшим научным проектом Года памяти и славы и удостоили национальной премии "Победа". В рамках проекта РИА Новости опубликовало серию материалов о преступлениях нацистов против мирных граждан, основанных на рассекреченных архивных документах.