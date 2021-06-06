https://ria.ru/20210606/priem-1735883939.html

Эксперт: отключение России от SWIFT стало риторическим приемом

Эксперт: отключение России от SWIFT стало риторическим приемом - РИА Новости, 06.06.2021

Эксперт: отключение России от SWIFT стало риторическим приемом

Угроза отключения России от платежных систем уже стала риторическим приемом, и в таких условиях становится сложнее планировать на долгосрочную перспективу,... РИА Новости, 06.06.2021

2021-06-06T16:26

2021-06-06T16:26

2021-06-06T16:26

россия

swift

владимир чижов

белоруссия

киргизия

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/16/1602329569_0:72:1200:747_1920x0_80_0_0_206424e56af66007b167cd98e04619e4.jpg

МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Угроза отключения России от платежных систем уже стала риторическим приемом, и в таких условиях становится сложнее планировать на долгосрочную перспективу, заявил РИА Новости исполнительный директор Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Павел Шуст."Угрозы отключения от SWIFT, как мне кажется, стали риторическим приемом. Наряду с рисками санкций в отношении госдолга, это довольно очевидный инструмент экономического воздействия. Поэтому риски отключения висят над страной как дамоклов меч, но реализуется ли такой сценарий - никому доподлинно неизвестно", - считает эксперт."Поэтому, как мне кажется, негативно на наш рейтинг влияют даже не сами санкции, а неопределенность относительно их применения - в такой ситуации тяжело что-то планировать на долгосрочную перспективу", - заключил он.Международное рейтинговое агентство Moody's заявило, что не исключает риск отключения РФ от международных платежных систем. В организации указали, что "ограничения доступа к технологическим ноу-хау препятствуют усилиям по модернизации и диверсификации российской экономики".Постпред России при ЕС Владимир Чижов ранее заявил РИА Новости, что РФ не ощущает угрозы в заявлениях западных политиков по возможному отключению от системы SWIFT: даже если это случится, то не станет катастрофой. В ответ на риски возможного отключения отечественных банков от SWIFT в России уже была создана своя Система передачи финансовых сообщений. По последним данным, к ней подключено уже 23 зарубежных участника из Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Германии и Швейцарии.

https://radiosputnik.ria.ru/20210604/swift-1735559376.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210605/moodys-1735818903.html

россия

белоруссия

киргизия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, swift, владимир чижов, белоруссия, киргизия, экономика