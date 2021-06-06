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Эксперт: отключение России от SWIFT стало риторическим приемом
Эксперт: отключение России от SWIFT стало риторическим приемом - РИА Новости, 06.06.2021
Эксперт: отключение России от SWIFT стало риторическим приемом
Угроза отключения России от платежных систем уже стала риторическим приемом, и в таких условиях становится сложнее планировать на долгосрочную перспективу,... РИА Новости, 06.06.2021
2021-06-06T16:26
2021-06-06T16:26
россия
swift
владимир чижов
белоруссия
киргизия
экономика
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Угроза отключения России от платежных систем уже стала риторическим приемом, и в таких условиях становится сложнее планировать на долгосрочную перспективу, заявил РИА Новости исполнительный директор Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Павел Шуст."Угрозы отключения от SWIFT, как мне кажется, стали риторическим приемом. Наряду с рисками санкций в отношении госдолга, это довольно очевидный инструмент экономического воздействия. Поэтому риски отключения висят над страной как дамоклов меч, но реализуется ли такой сценарий - никому доподлинно неизвестно", - считает эксперт."Поэтому, как мне кажется, негативно на наш рейтинг влияют даже не сами санкции, а неопределенность относительно их применения - в такой ситуации тяжело что-то планировать на долгосрочную перспективу", - заключил он.Международное рейтинговое агентство Moody's заявило, что не исключает риск отключения РФ от международных платежных систем. В организации указали, что "ограничения доступа к технологическим ноу-хау препятствуют усилиям по модернизации и диверсификации российской экономики".Постпред России при ЕС Владимир Чижов ранее заявил РИА Новости, что РФ не ощущает угрозы в заявлениях западных политиков по возможному отключению от системы SWIFT: даже если это случится, то не станет катастрофой. В ответ на риски возможного отключения отечественных банков от SWIFT в России уже была создана своя Система передачи финансовых сообщений. По последним данным, к ней подключено уже 23 зарубежных участника из Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Германии и Швейцарии.
https://radiosputnik.ria.ru/20210604/swift-1735559376.html
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россия, swift, владимир чижов, белоруссия, киргизия, экономика

Эксперт: отключение России от SWIFT стало риторическим приемом

16:26 06.06.2021
 
© Фото : SWIFTЛоготип SWIFT
Логотип SWIFT - РИА Новости, 1920, 06.06.2021
© Фото : SWIFT
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Угроза отключения России от платежных систем уже стала риторическим приемом, и в таких условиях становится сложнее планировать на долгосрочную перспективу, заявил РИА Новости исполнительный директор Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Павел Шуст.
"Угрозы отключения от SWIFT, как мне кажется, стали риторическим приемом. Наряду с рисками санкций в отношении госдолга, это довольно очевидный инструмент экономического воздействия. Поэтому риски отключения висят над страной как дамоклов меч, но реализуется ли такой сценарий - никому доподлинно неизвестно", - считает эксперт.
Постоянный представитель Российской Федерации при Европейском Союзе Владимир Чижов - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
4 июня, 10:08В мире
Постпред РФ при ЕС: отключение от SWIFT не станет катастрофой для РФ
"Поэтому, как мне кажется, негативно на наш рейтинг влияют даже не сами санкции, а неопределенность относительно их применения - в такой ситуации тяжело что-то планировать на долгосрочную перспективу", - заключил он.
Международное рейтинговое агентство Moody's заявило, что не исключает риск отключения РФ от международных платежных систем. В организации указали, что "ограничения доступа к технологическим ноу-хау препятствуют усилиям по модернизации и диверсификации российской экономики".
Постпред России при ЕС Владимир Чижов ранее заявил РИА Новости, что РФ не ощущает угрозы в заявлениях западных политиков по возможному отключению от системы SWIFT: даже если это случится, то не станет катастрофой. В ответ на риски возможного отключения отечественных банков от SWIFT в России уже была создана своя Система передачи финансовых сообщений. По последним данным, к ней подключено уже 23 зарубежных участника из Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Германии и Швейцарии.
Рейтинговое агентство Moody's - РИА Новости, 1920, 05.06.2021
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Moody’s увидело риски отключения России от платежных систем
 
РоссияSWIFTВладимир ЧижовБелоруссияКиргизияЭкономика
 
 
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