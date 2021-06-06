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В Киеве пожаловались на падение числа сторонников ЕС среди украинцев
В Киеве пожаловались на падение числа сторонников ЕС среди украинцев - РИА Новости, 06.06.2021
В Киеве пожаловались на падение числа сторонников ЕС среди украинцев
Поддержка европейской и евроатлантической интеграции на Украине за последние два года уменьшилась на пять процентов, об этом на онлайн-конференции European... РИА Новости, 06.06.2021
2021-06-06T02:07
2021-06-06T10:52
россия
алексей резников
ситуация на украине
евросоюз
европа
украина
в мире
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Поддержка европейской и евроатлантической интеграции на Украине за последние два года уменьшилась на пять процентов, об этом на онлайн-конференции European Policy Centre заявил вице-премьер страны Алексей Резников."Поддержка существенно уменьшилась в тех регионах, где она всегда была на самом высоком уровне. А также среди молодежи, которая всегда была самой проевропейской, это признак разочарования в европейском векторе в среде самых больших его сторонников", — заявил он.По словам вице-премьера, в такой ситуации дополнительные аргументы получают те, кому ближе "российско-белорусская модель". Резников задался вопросом, "насколько это соответствует интересам Европы".Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти и страны Запада ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела Украины. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором Россию назвали "страной-агрессором". Кремль обвинения Киева и Запада отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
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россия, алексей резников, ситуация на украине, евросоюз, европа, украина, в мире

В Киеве пожаловались на падение числа сторонников ЕС среди украинцев

02:07 06.06.2021 (обновлено: 10:52 06.06.2021)
 
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЗдание МИДа Украины с национальным флагом Украины и флагом Евросоюза на фасаде
Здание МИДа Украины с национальным флагом Украины и флагом Евросоюза на фасаде - РИА Новости, 1920, 06.06.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Поддержка европейской и евроатлантической интеграции на Украине за последние два года уменьшилась на пять процентов, об этом на онлайн-конференции European Policy Centre заявил вице-премьер страны Алексей Резников.
"Поддержка существенно уменьшилась в тех регионах, где она всегда была на самом высоком уровне. А также среди молодежи, которая всегда была самой проевропейской, это признак разочарования в европейском векторе в среде самых больших его сторонников", — заявил он.
По словам вице-премьера, в такой ситуации дополнительные аргументы получают те, кому ближе "российско-белорусская модель". Резников задался вопросом, "насколько это соответствует интересам Европы".
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти и страны Запада ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела Украины. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором Россию назвали "страной-агрессором". Кремль обвинения Киева и Запада отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
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