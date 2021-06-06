https://ria.ru/20210606/padenie-1735836401.html

В Киеве пожаловались на падение числа сторонников ЕС среди украинцев

В Киеве пожаловались на падение числа сторонников ЕС среди украинцев - РИА Новости, 06.06.2021

В Киеве пожаловались на падение числа сторонников ЕС среди украинцев

Поддержка европейской и евроатлантической интеграции на Украине за последние два года уменьшилась на пять процентов, об этом на онлайн-конференции European... РИА Новости, 06.06.2021

2021-06-06T02:07

2021-06-06T02:07

2021-06-06T10:52

россия

алексей резников

ситуация на украине

евросоюз

европа

украина

в мире

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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Поддержка европейской и евроатлантической интеграции на Украине за последние два года уменьшилась на пять процентов, об этом на онлайн-конференции European Policy Centre заявил вице-премьер страны Алексей Резников."Поддержка существенно уменьшилась в тех регионах, где она всегда была на самом высоком уровне. А также среди молодежи, которая всегда была самой проевропейской, это признак разочарования в европейском векторе в среде самых больших его сторонников", — заявил он.По словам вице-премьера, в такой ситуации дополнительные аргументы получают те, кому ближе "российско-белорусская модель". Резников задался вопросом, "насколько это соответствует интересам Европы".Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти и страны Запада ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела Украины. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором Россию назвали "страной-агрессором". Кремль обвинения Киева и Запада отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.

https://ria.ru/20210603/naivnyy-1735467046.html

россия

европа

украина

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россия, алексей резников, ситуация на украине, евросоюз, европа, украина, в мире