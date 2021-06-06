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Блинкен пообещал ответ США в случае проявления "агрессии" со стороны РФ
Блинкен пообещал ответ США в случае проявления "агрессии" со стороны РФ - РИА Новости, 07.06.2021
Блинкен пообещал ответ США в случае проявления "агрессии" со стороны РФ
Государственный секретарь США Энтони Блинкен пригрозил ответить на любые действия России, которые Вашингтон посчитает "агрессивными". РИА Новости, 07.06.2021
2021-06-06T21:45
2021-06-07T05:33
россия
энтони блинкен
нато
сергей шойгу
сша
в мире
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Государственный секретарь США Энтони Блинкен пригрозил ответить на любые действия России, которые Вашингтон посчитает "агрессивными".При этом Блинкен отметил, что Штаты хотели бы иметь более стабильные и предсказуемые отношения с Россией.В марте генсек НАТО Йенс Столтенберг обвинил Россию в "агрессивном поведении", заявил о необходимости сдерживать ее действия. По его словам, это требует усиления обороны альянса и увеличения финансирования.В ответ на это в МИД подчеркнули, что Москва будет учитывать настрой альянса в своем внешнеполитическом и военном планировании. Как отмечали в Кремле, Россия никому не угрожает, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.США и Североатлантический альянс в последние годы значительно нарастили военную активность у границ России. Страны НАТО регулярно проводят учения с имитацией боевых действий против российских Вооруженных сил. Министр обороны Сергей Шойгу заверил, что ведомство предпринимает все необходимые меры для защиты государственных рубежей.
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россия, энтони блинкен, нато, сергей шойгу, сша, в мире

Блинкен пообещал ответ США в случае проявления "агрессии" со стороны РФ

21:45 06.06.2021 (обновлено: 05:33 07.06.2021)
 
© AP Photo / Jon ElswickАмериканские флаги в Вашингтоне
Американские флаги в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 06.06.2021
© AP Photo / Jon Elswick
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Государственный секретарь США Энтони Блинкен пригрозил ответить на любые действия России, которые Вашингтон посчитает "агрессивными".

"Мы дали ясно понять: если Москва будет действовать безрассудно в отношении нас и наших союзников, мы примем меры", — сказал глава Госдепа в интервью Axios.

При этом Блинкен отметил, что Штаты хотели бы иметь более стабильные и предсказуемые отношения с Россией.
В марте генсек НАТО Йенс Столтенберг обвинил Россию в "агрессивном поведении", заявил о необходимости сдерживать ее действия. По его словам, это требует усиления обороны альянса и увеличения финансирования.
В ответ на это в МИД подчеркнули, что Москва будет учитывать настрой альянса в своем внешнеполитическом и военном планировании. Как отмечали в Кремле, Россия никому не угрожает, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
США и Североатлантический альянс в последние годы значительно нарастили военную активность у границ России. Страны НАТО регулярно проводят учения с имитацией боевых действий против российских Вооруженных сил. Министр обороны Сергей Шойгу заверил, что ведомство предпринимает все необходимые меры для защиты государственных рубежей.
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