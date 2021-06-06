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Блинкен пообещал ответ США в случае проявления "агрессии" со стороны РФ

Блинкен пообещал ответ США в случае проявления "агрессии" со стороны РФ - РИА Новости, 07.06.2021

Блинкен пообещал ответ США в случае проявления "агрессии" со стороны РФ

Государственный секретарь США Энтони Блинкен пригрозил ответить на любые действия России, которые Вашингтон посчитает "агрессивными". РИА Новости, 07.06.2021

2021-06-06T21:45

2021-06-06T21:45

2021-06-07T05:33

россия

энтони блинкен

нато

сергей шойгу

сша

в мире

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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Государственный секретарь США Энтони Блинкен пригрозил ответить на любые действия России, которые Вашингтон посчитает "агрессивными".При этом Блинкен отметил, что Штаты хотели бы иметь более стабильные и предсказуемые отношения с Россией.В марте генсек НАТО Йенс Столтенберг обвинил Россию в "агрессивном поведении", заявил о необходимости сдерживать ее действия. По его словам, это требует усиления обороны альянса и увеличения финансирования.В ответ на это в МИД подчеркнули, что Москва будет учитывать настрой альянса в своем внешнеполитическом и военном планировании. Как отмечали в Кремле, Россия никому не угрожает, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.США и Североатлантический альянс в последние годы значительно нарастили военную активность у границ России. Страны НАТО регулярно проводят учения с имитацией боевых действий против российских Вооруженных сил. Министр обороны Сергей Шойгу заверил, что ведомство предпринимает все необходимые меры для защиты государственных рубежей.

https://ria.ru/20210604/pentagon-1735479744.html

россия

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россия, энтони блинкен, нато, сергей шойгу, сша, в мире