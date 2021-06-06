https://ria.ru/20210606/organy-1735903772.html

Украинцы распродают органы богатым иностранцам

Украинцы распродают органы богатым иностранцам - РИА Новости, 06.06.2021

Украинцы распродают органы богатым иностранцам

В Болгарии раскрыли схему продажи органов украинских мигрантов богатым иностранцам. Граждане страны не в первый раз оказываются в центре скандалов с черной... РИА Новости, 06.06.2021

2021-06-06T20:30

2021-06-06T20:30

2021-06-06T21:21

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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. В Болгарии раскрыли схему продажи органов украинских мигрантов богатым иностранцам. Граждане страны не в первый раз оказываются в центре скандалов с черной трансплантологией, пишет онлайн-издание "Страна.ua". Выяснилось, что в бывшей государственной больнице Лозенец в Болгарии за два года провели около полутора десятков операций по пересадке почки от живых доноров. Об этом заявил глава местного Минздрава Стойчо Кацаров. Во всех случаях донорами становились молодые украинцы и молдаване, а получателями — граждане Израиля, Омана и Японии. Чтобы узаконить операцию, в клинике записывали их как родственников.Получатели органов платили от 50 тысяч долларов за почку, при этом официально в кассу вносилось около половины суммы. Донор же получал от пяти до 15 тысяч, рассказал болгарский журналист Ивайло Йолчев. Он добавил, что пока неизвестно, придумывались ли имена пациентов в больнице, или в схеме использовали фальшивые паспорта."Известны только имена доноров из Украины — Валентин, Артем, Руслан и другие. Некоторые из них были в Европе на заработках и решили еще так подзаработать", — рассказал репортер. Его слова подтвердила жительница Львова Оксана Федив, побывавшая в последние годы на заработках в нескольких европейских странах. "Из-за пандемии с работой туго, многие мои знакомые ищут возможность, как еще заработать. И соглашаются продать почку или даже часть печени", — поделилась она. По ее словам, за это можно получить несколько тысяч долларов, но есть риск умереть. Так, два года назад во Львовской области 20-летний парень продал почку, чтобы устроить пышную свадьбу. Родственникам он сказал, что уехал за границу на заработки. Молодой человек привез 15 тысяч долларов, женился, а через несколько недель после торжества умер. На теле у него нашли шрам. При этом выяснить, кому и где он продал почку, не удалось.Как рассказал эксперт по торговле людьми и черной трансплантологии Вадим Резниченко, в этой сфере действуют транснациональные преступные группировки, в состав которых входят высококвалифицированные врачи. "В частности, немало клиник черных трансплантологов расположены как раз в Турции, а также в Китае и Египте", — поделился он.Два года назад в Казахстане задержали главврача шымкентской больницы. Его обвинили в проведении незаконных операций по пересадке органов. По данным следствия, преступная группировка привлекала в качестве доноров украинцев, узбеков и киргизов, клиентами же становились в основном граждане Израиля.А осенью прошлого года в Стамбуле задержали больше десяти человек, включая украинцев, собиравшихся продать свои органы.

https://ria.ru/20200226/1565237021.html

https://ria.ru/20200605/1572463177.html

https://ria.ru/20210301/prevoskhodstvo-1599371294.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

турция, болгария, израиль, украина, в мире