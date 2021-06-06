Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210606/organy-1735903772.html
Украинцы распродают органы богатым иностранцам
Украинцы распродают органы богатым иностранцам - РИА Новости, 06.06.2021
Украинцы распродают органы богатым иностранцам
В Болгарии раскрыли схему продажи органов украинских мигрантов богатым иностранцам. Граждане страны не в первый раз оказываются в центре скандалов с черной... РИА Новости, 06.06.2021
2021-06-06T20:30
2021-06-06T21:21
турция
болгария
израиль
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/19/1598869909_0:126:3151:1898_1920x0_80_0_0_ffbc27074a404bf7f05eaef6f31b7ef2.jpg
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. В Болгарии раскрыли схему продажи органов украинских мигрантов богатым иностранцам. Граждане страны не в первый раз оказываются в центре скандалов с черной трансплантологией, пишет онлайн-издание "Страна.ua". Выяснилось, что в бывшей государственной больнице Лозенец в Болгарии за два года провели около полутора десятков операций по пересадке почки от живых доноров. Об этом заявил глава местного Минздрава Стойчо Кацаров. Во всех случаях донорами становились молодые украинцы и молдаване, а получателями — граждане Израиля, Омана и Японии. Чтобы узаконить операцию, в клинике записывали их как родственников.Получатели органов платили от 50 тысяч долларов за почку, при этом официально в кассу вносилось около половины суммы. Донор же получал от пяти до 15 тысяч, рассказал болгарский журналист Ивайло Йолчев. Он добавил, что пока неизвестно, придумывались ли имена пациентов в больнице, или в схеме использовали фальшивые паспорта."Известны только имена доноров из Украины — Валентин, Артем, Руслан и другие. Некоторые из них были в Европе на заработках и решили еще так подзаработать", — рассказал репортер. Его слова подтвердила жительница Львова Оксана Федив, побывавшая в последние годы на заработках в нескольких европейских странах. "Из-за пандемии с работой туго, многие мои знакомые ищут возможность, как еще заработать. И соглашаются продать почку или даже часть печени", — поделилась она. По ее словам, за это можно получить несколько тысяч долларов, но есть риск умереть. Так, два года назад во Львовской области 20-летний парень продал почку, чтобы устроить пышную свадьбу. Родственникам он сказал, что уехал за границу на заработки. Молодой человек привез 15 тысяч долларов, женился, а через несколько недель после торжества умер. На теле у него нашли шрам. При этом выяснить, кому и где он продал почку, не удалось.Как рассказал эксперт по торговле людьми и черной трансплантологии Вадим Резниченко, в этой сфере действуют транснациональные преступные группировки, в состав которых входят высококвалифицированные врачи. "В частности, немало клиник черных трансплантологов расположены как раз в Турции, а также в Китае и Египте", — поделился он.Два года назад в Казахстане задержали главврача шымкентской больницы. Его обвинили в проведении незаконных операций по пересадке органов. По данным следствия, преступная группировка привлекала в качестве доноров украинцев, узбеков и киргизов, клиентами же становились в основном граждане Израиля.А осенью прошлого года в Стамбуле задержали больше десяти человек, включая украинцев, собиравшихся продать свои органы.
https://ria.ru/20200226/1565237021.html
https://ria.ru/20200605/1572463177.html
https://ria.ru/20210301/prevoskhodstvo-1599371294.html
турция
болгария
израиль
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/19/1598869909_246:0:2977:2048_1920x0_80_0_0_d986d4725c8027ba4401d4fd0b57143b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
турция, болгария, израиль, украина, в мире

Украинцы распродают органы богатым иностранцам

20:30 06.06.2021 (обновлено: 21:21 06.06.2021)
 
© РИА Новости / Виталий ТимкивОперационная
Операционная - РИА Новости, 1920, 06.06.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. В Болгарии раскрыли схему продажи органов украинских мигрантов богатым иностранцам. Граждане страны не в первый раз оказываются в центре скандалов с черной трансплантологией, пишет онлайн-издание "Страна.ua".
Выяснилось, что в бывшей государственной больнице Лозенец в Болгарии за два года провели около полутора десятков операций по пересадке почки от живых доноров. Об этом заявил глава местного Минздрава Стойчо Кацаров.
Во всех случаях донорами становились молодые украинцы и молдаване, а получателями — граждане Израиля, Омана и Японии. Чтобы узаконить операцию, в клинике записывали их как родственников.
Получатели органов платили от 50 тысяч долларов за почку, при этом официально в кассу вносилось около половины суммы. Донор же получал от пяти до 15 тысяч, рассказал болгарский журналист Ивайло Йолчев. Он добавил, что пока неизвестно, придумывались ли имена пациентов в больнице, или в схеме использовали фальшивые паспорта.
Люди держат связанные флаги Польши и Украины в Варшаве - РИА Новости, 1920, 26.02.2020
26 февраля 2020, 15:53Распространение коронавируса
Украинец пожаловался на агрессию со стороны поляков из-за коронавируса
"Известны только имена доноров из Украины — Валентин, Артем, Руслан и другие. Некоторые из них были в Европе на заработках и решили еще так подзаработать", — рассказал репортер.
Его слова подтвердила жительница Львова Оксана Федив, побывавшая в последние годы на заработках в нескольких европейских странах.
"Из-за пандемии с работой туго, многие мои знакомые ищут возможность, как еще заработать. И соглашаются продать почку или даже часть печени", — поделилась она.
По ее словам, за это можно получить несколько тысяч долларов, но есть риск умереть.
Так, два года назад во Львовской области 20-летний парень продал почку, чтобы устроить пышную свадьбу. Родственникам он сказал, что уехал за границу на заработки. Молодой человек привез 15 тысяч долларов, женился, а через несколько недель после торжества умер. На теле у него нашли шрам. При этом выяснить, кому и где он продал почку, не удалось.
Эстонский политик Март Хельме - РИА Новости, 1920, 05.06.2020
5 июня 2020, 08:00Распространение коронавируса
Угроза национальной безопасности. Кто в Прибалтике не рад украинцам
Как рассказал эксперт по торговле людьми и черной трансплантологии Вадим Резниченко, в этой сфере действуют транснациональные преступные группировки, в состав которых входят высококвалифицированные врачи.
"В частности, немало клиник черных трансплантологов расположены как раз в Турции, а также в Китае и Египте", — поделился он.
Два года назад в Казахстане задержали главврача шымкентской больницы. Его обвинили в проведении незаконных операций по пересадке органов. По данным следствия, преступная группировка привлекала в качестве доноров украинцев, узбеков и киргизов, клиентами же становились в основном граждане Израиля.
А осенью прошлого года в Стамбуле задержали больше десяти человек, включая украинцев, собиравшихся продать свои органы.
Сотрудница пограничной службы Украины на международном пункте пропуска через украинско-польскую границу - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
1 марта, 06:14
Эксперт рассказала о чувстве превосходства поляков над украинцами
 
ТурцияБолгарияИзраильУкраинаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
19:20В США заявили об обсуждении с Германией компенсации Киеву за транзит газа
19:18ВОЗ предупредила об опасности новых штаммов коронавируса для непривитых
19:17Суд оправдал сына дагестанского политика по делу об убийстве студентки
19:11Блинкен не исключил повторных санкций против оператора "Северного потока — 2"
19:11Портрет Павла I был продан на торгах в Лондоне за 1,3 миллиона долларов
19:05Кипр готов принимать вакцинированных туристов из России
18:54В Нидерландах отреагировали на денонсацию налогового соглашения с Россией
18:44МВД утвердило правила доставки пьяных в вытрезвители
18:44Альпинист сорвался в расщелину на Эльбрусе
18:41Украинский только на картинках: болгары высказались о принадлежности Крыма
18:40В КПРФ сообщили, когда пройдет предвыборный съезд партии
18:37США работают над созданием коалиции по борьбе с хакерами
18:35Под Волгоградом подбросившие наркотики экс-полицейские получили срок
18:28Генсек НАТО объяснил, почему организация все больше интересуется Арктикой
18:18В США оценили численность выведенных из Афганистана войск
18:16В Индии при пожаре на химзаводе погибли 14 человек
18:12В Киеве заявили о решающем моменте для остановки "Северного потока — 2"
18:12Замначальника отдела УМВД Екатеринбурга обвинили в получении взятки
18:07Путин оценил состояние связей России и Евросоюза
18:03Пользователи Twitter подали иск к Роскомнадзору из-за замедления сайта
Лента новостейМолния