https://ria.ru/20210606/orden-1735860984.html

Автор памятника Александру III в Гатчине исправил ошибку в изображении ордена

Автор памятника Александру III в Гатчине исправил ошибку в изображении ордена - РИА Новости, 06.06.2021

Автор памятника Александру III в Гатчине исправил ошибку в изображении ордена

На памятнике императору Александру III исправили ошибку, которую ранее заметили на ордене. Об этом на своей странице в Instagram сообщил автор монумента... РИА Новости, 06.06.2021

2021-06-06T12:07

2021-06-06T12:07

2021-06-06T14:40

россия

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владимир путин

александр беглов

санкт-петербург

общество

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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. На памятнике императору Александру III исправили ошибку, которую ранее заметили на ордене. Об этом на своей странице в Instagram сообщил автор монумента Владимир Бродарский."Техническая ошибка была замечена и исправлена! Виноваты, перенервничали, а ведь на макете было все верно", — написал скульптор.Монумент Александру III установили во дворе Арсенального каре Большого Гатчинского дворца. На церемонии открытия памятника присутствовали Владимир Путин, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Глава государства отметил, что сегодня важно сохранять историческое, духовное наследие России, запускать новые современные просветительские проекты и уделять особое внимание патриотическому воспитанию молодежи.После открытия памятника пользователи Сети заметили, что у ордена святого апостола Андрея Первозванного оказалось не восемь лучей, а шесть.

https://ria.ru/20210412/putin-1727942690.html

https://realty.ria.ru/20210603/pamyatniki-1735207950.html

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россия, владимир мединский, владимир путин, александр беглов, санкт-петербург, общество