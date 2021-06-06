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Автор памятника Александру III в Гатчине исправил ошибку в изображении ордена
Автор памятника Александру III в Гатчине исправил ошибку в изображении ордена - РИА Новости, 06.06.2021
Автор памятника Александру III в Гатчине исправил ошибку в изображении ордена
На памятнике императору Александру III исправили ошибку, которую ранее заметили на ордене. Об этом на своей странице в Instagram сообщил автор монумента... РИА Новости, 06.06.2021
2021-06-06T12:07
2021-06-06T14:40
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владимир путин
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санкт-петербург
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. На памятнике императору Александру III исправили ошибку, которую ранее заметили на ордене. Об этом на своей странице в Instagram сообщил автор монумента Владимир Бродарский."Техническая ошибка была замечена и исправлена! Виноваты, перенервничали, а ведь на макете было все верно", — написал скульптор.Монумент Александру III установили во дворе Арсенального каре Большого Гатчинского дворца. На церемонии открытия памятника присутствовали Владимир Путин, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Глава государства отметил, что сегодня важно сохранять историческое, духовное наследие России, запускать новые современные просветительские проекты и уделять особое внимание патриотическому воспитанию молодежи.После открытия памятника пользователи Сети заметили, что у ордена святого апостола Андрея Первозванного оказалось не восемь лучей, а шесть.
https://ria.ru/20210412/putin-1727942690.html
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россия, владимир мединский, владимир путин, александр беглов, санкт-петербург, общество

Автор памятника Александру III в Гатчине исправил ошибку в изображении ордена

12:07 06.06.2021 (обновлено: 14:40 06.06.2021)
 
© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПамятник императору Александру III в Гатчине
Памятник императору Александру III в Гатчине - РИА Новости, 1920, 06.06.2021
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. На памятнике императору Александру III исправили ошибку, которую ранее заметили на ордене. Об этом на своей странице в Instagram сообщил автор монумента Владимир Бродарский.
"Техническая ошибка была замечена и исправлена! Виноваты, перенервничали, а ведь на макете было все верно", — написал скульптор.
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Монумент Александру III установили во дворе Арсенального каре Большого Гатчинского дворца. На церемонии открытия памятника присутствовали Владимир Путин, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.
Глава государства отметил, что сегодня важно сохранять историческое, духовное наследие России, запускать новые современные просветительские проекты и уделять особое внимание патриотическому воспитанию молодежи.
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РоссияВладимир МединскийВладимир ПутинАлександр БегловСанкт-ПетербургОбщество
 
 
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