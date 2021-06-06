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Глава Нигерии заявил, что разочарован удалением своего поста в Twitter
Глава Нигерии заявил, что разочарован удалением своего поста в Twitter - РИА Новости, 06.06.2021
Глава Нигерии заявил, что разочарован удалением своего поста в Twitter
Президент Нигерии Мухаммаду Бухари разочарован удалением своего поста в Twitter, подобная "цензура" со стороны соцсети основана на непонимании стоящих перед... РИА Новости, 06.06.2021
2021-06-06T08:26
2021-06-06T08:26
мухаммад бухари
нигерия
twitter
технологии
в мире
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Президент Нигерии Мухаммаду Бухари разочарован удалением своего поста в Twitter, подобная "цензура" со стороны соцсети основана на непонимании стоящих перед Нигерией вызовов, говорится в заявлении официального представителя президента.Телекоммуникационные операторы Нигерии 5 июня заявили, что приостановили доступ к Twitter в стране после распоряжения правительства. В пятницу правительство Нигерии распорядилось на неопределенный срок приостановить работу Twitter. Министр информации и культуры Нигерии Альхаджи Лай Мохаммед заявил о "постоянном использовании" этой соцсети для деятельности, которая способна "подорвать" существование Нигерии.Ранее на этой неделе Twitter удалил сообщение президента Нигерии Мухаммаду Бухари, объяснив такую меру нарушением правил поведения в социальной сети. Как сообщала газета Nation, во вторник Бухари написал в Twitter, что "многие из тех, кто сегодня ведет себя плохо, слишком молоды, чтобы знать о разрушениях и гибели во время гражданской войны в Нигерии в 1967-1970 годах". Ряд нигерийских СМИ выразили мнение, что Бухари в твите пригрозил сторонникам сепаратистского движения за отделение Биафры - региона на юго-востоке Нигерии. Идея независимости региона в 1960-70-х годах привела к кровопролитной гражданской войне, погибли около одного миллиона человек."Удаление поста ... разочаровывает. Цензура, похоже, основана на непонимании вызовов, которые стоят перед Нигерией", - говорится в заявлении, опубликованном в Facebook Бухари.При этом, согласно заявлению, приостановка работы соцсети не была реакцией на удаление поста. Отмечается связь Twitter с целым "перечнем проблем" в стране, в числе которых фейковые новости, распространяемые на платформе соцсети."Все это время компания избегала ответственности", - подчеркивается в сообщении.
https://ria.ru/20210605/twitter-1735791739.html
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мухаммад бухари, нигерия, twitter, технологии, в мире

Глава Нигерии заявил, что разочарован удалением своего поста в Twitter

08:26 06.06.2021
 
© AFP 2021 / Saul LoebПрезидент Нигерии Мохаммаду Бухари в Белом доме в Вашингтоне. 30 апреля 2018
Президент Нигерии Мохаммаду Бухари в Белом доме в Вашингтоне. 30 апреля 2018 - РИА Новости, 1920, 06.06.2021
© AFP 2021 / Saul Loeb
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Президент Нигерии Мухаммаду Бухари разочарован удалением своего поста в Twitter, подобная "цензура" со стороны соцсети основана на непонимании стоящих перед Нигерией вызовов, говорится в заявлении официального представителя президента.
Телекоммуникационные операторы Нигерии 5 июня заявили, что приостановили доступ к Twitter в стране после распоряжения правительства. В пятницу правительство Нигерии распорядилось на неопределенный срок приостановить работу Twitter. Министр информации и культуры Нигерии Альхаджи Лай Мохаммед заявил о "постоянном использовании" этой соцсети для деятельности, которая способна "подорвать" существование Нигерии.
Логотип социальной сети Twitter - РИА Новости, 1920, 05.06.2021
5 июня, 14:53
В Нигерии заявили о приостановке работы Twitter
Ранее на этой неделе Twitter удалил сообщение президента Нигерии Мухаммаду Бухари, объяснив такую меру нарушением правил поведения в социальной сети. Как сообщала газета Nation, во вторник Бухари написал в Twitter, что "многие из тех, кто сегодня ведет себя плохо, слишком молоды, чтобы знать о разрушениях и гибели во время гражданской войны в Нигерии в 1967-1970 годах". Ряд нигерийских СМИ выразили мнение, что Бухари в твите пригрозил сторонникам сепаратистского движения за отделение Биафры - региона на юго-востоке Нигерии. Идея независимости региона в 1960-70-х годах привела к кровопролитной гражданской войне, погибли около одного миллиона человек.
"Удаление поста ... разочаровывает. Цензура, похоже, основана на непонимании вызовов, которые стоят перед Нигерией", - говорится в заявлении, опубликованном в Facebook Бухари.
При этом, согласно заявлению, приостановка работы соцсети не была реакцией на удаление поста. Отмечается связь Twitter с целым "перечнем проблем" в стране, в числе которых фейковые новости, распространяемые на платформе соцсети.
"Все это время компания избегала ответственности", - подчеркивается в сообщении.
Президент Федеративной Республики Нигерии Мухаммаду Бухари (второй слева) во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 05.06.2021
5 июня, 20:37
В Нигерии будут привлекать к ответственности нарушителей запрета Twitter
 
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