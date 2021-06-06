https://ria.ru/20210606/nigeriya-1735845274.html
Глава Нигерии заявил, что разочарован удалением своего поста в Twitter
Глава Нигерии заявил, что разочарован удалением своего поста в Twitter - РИА Новости, 06.06.2021
Глава Нигерии заявил, что разочарован удалением своего поста в Twitter
Президент Нигерии Мухаммаду Бухари разочарован удалением своего поста в Twitter, подобная "цензура" со стороны соцсети основана на непонимании стоящих перед... РИА Новости, 06.06.2021
2021-06-06T08:26
2021-06-06T08:26
2021-06-06T08:26
мухаммад бухари
нигерия
twitter
технологии
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/152237/43/1522374368_0:179:3479:2136_1920x0_80_0_0_d4c1d357dcc2a57676541f6f269d1054.jpg
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Президент Нигерии Мухаммаду Бухари разочарован удалением своего поста в Twitter, подобная "цензура" со стороны соцсети основана на непонимании стоящих перед Нигерией вызовов, говорится в заявлении официального представителя президента.Телекоммуникационные операторы Нигерии 5 июня заявили, что приостановили доступ к Twitter в стране после распоряжения правительства. В пятницу правительство Нигерии распорядилось на неопределенный срок приостановить работу Twitter. Министр информации и культуры Нигерии Альхаджи Лай Мохаммед заявил о "постоянном использовании" этой соцсети для деятельности, которая способна "подорвать" существование Нигерии.Ранее на этой неделе Twitter удалил сообщение президента Нигерии Мухаммаду Бухари, объяснив такую меру нарушением правил поведения в социальной сети. Как сообщала газета Nation, во вторник Бухари написал в Twitter, что "многие из тех, кто сегодня ведет себя плохо, слишком молоды, чтобы знать о разрушениях и гибели во время гражданской войны в Нигерии в 1967-1970 годах". Ряд нигерийских СМИ выразили мнение, что Бухари в твите пригрозил сторонникам сепаратистского движения за отделение Биафры - региона на юго-востоке Нигерии. Идея независимости региона в 1960-70-х годах привела к кровопролитной гражданской войне, погибли около одного миллиона человек."Удаление поста ... разочаровывает. Цензура, похоже, основана на непонимании вызовов, которые стоят перед Нигерией", - говорится в заявлении, опубликованном в Facebook Бухари.При этом, согласно заявлению, приостановка работы соцсети не была реакцией на удаление поста. Отмечается связь Twitter с целым "перечнем проблем" в стране, в числе которых фейковые новости, распространяемые на платформе соцсети."Все это время компания избегала ответственности", - подчеркивается в сообщении.
https://ria.ru/20210605/twitter-1735791739.html
https://ria.ru/20210605/twitter-1735824748.html
нигерия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/152237/43/1522374368_198:0:3282:2313_1920x0_80_0_0_dd0ae4447dad8fc145c7445f7a1cbcbf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мухаммад бухари, нигерия, twitter, технологии, в мире
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости.
Президент Нигерии Мухаммаду Бухари
разочарован удалением своего поста в Twitter
, подобная "цензура" со стороны соцсети основана на непонимании стоящих перед Нигерией
вызовов, говорится в заявлении официального представителя президента.
Телекоммуникационные операторы Нигерии 5 июня заявили, что приостановили доступ к Twitter в стране после распоряжения правительства. В пятницу правительство Нигерии распорядилось на неопределенный срок приостановить работу Twitter. Министр информации и культуры Нигерии Альхаджи Лай Мохаммед заявил о "постоянном использовании" этой соцсети для деятельности, которая способна "подорвать" существование Нигерии.
Ранее на этой неделе Twitter удалил сообщение президента Нигерии Мухаммаду Бухари, объяснив такую меру нарушением правил поведения в социальной сети. Как сообщала газета Nation, во вторник Бухари написал в Twitter, что "многие из тех, кто сегодня ведет себя плохо, слишком молоды, чтобы знать о разрушениях и гибели во время гражданской войны в Нигерии в 1967-1970 годах". Ряд нигерийских СМИ выразили мнение, что Бухари в твите пригрозил сторонникам сепаратистского движения за отделение Биафры - региона на юго-востоке Нигерии. Идея независимости региона в 1960-70-х годах привела к кровопролитной гражданской войне, погибли около одного миллиона человек.
"Удаление поста ... разочаровывает. Цензура, похоже, основана на непонимании вызовов, которые стоят перед Нигерией", - говорится в заявлении, опубликованном в Facebook
Бухари.
При этом, согласно заявлению, приостановка работы соцсети не была реакцией на удаление поста. Отмечается связь Twitter с целым "перечнем проблем" в стране, в числе которых фейковые новости, распространяемые на платформе соцсети.
"Все это время компания избегала ответственности", - подчеркивается в сообщении.