https://ria.ru/20210606/nato-1735873609.html
В Госдуме заявили о растущей военной активности НАТО
В Госдуме заявили о растущей военной активности НАТО - РИА Новости, 06.06.2021
В Госдуме заявили о растущей военной активности НАТО
Растущая военная активность НАТО у границ России и Белоруссии беспрецедентна, прежде чем обвинять Москву и Минск в каких-то "угрозах", генсеку НАТО Йенсу... РИА Новости, 06.06.2021
2021-06-06T14:31
2021-06-06T14:31
2021-06-06T14:32
россия
леонид калашников
госдума рф
нато
москва
белоруссия
йенс столтенберг
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Растущая военная активность НАТО у границ России и Белоруссии беспрецедентна, прежде чем обвинять Москву и Минск в каких-то "угрозах", генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу следовало бы "посмотреться в зеркало", заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.Столтенберг ранее заявил, что члены Североатлантического альянса всерьез обеспокоены более тесным сотрудничеством между РФ и Белоруссией в последние месяцы, и альянс готов "в случае необходимости" защищать союзников от любой угрозы, которая может исходить от этих стран. По словам Столтенберга, в НАТО "очень внимательно следят за тем, что происходит в Белоруссии"."Они каждый день видят угрозу, и было бы странно, если бы они ее не видели. Ну и хорошо, пусть видят на здоровье. Меня это в последнее время как-то перестало волновать, потому что угрозу, которую они нам создали, приблизив в Прибалтику все свои военные базы, это просто ни в какие ворота не лезет", - сказал Калашников.По его словам, как только в НАТО увидели "ответную сосредоточенность" России и Белоруссии, сразу же со стороны альянса возникла соответствующая реакция. "Они замечают только сильных, только тех, кто борется за свою безопасность... Вот тут они будут орать, а на воре и шапка горит", - отметил глава думского комитета.В результате же, добавил Калашников, теперь они "стоят нос к носу", Прибалтика и Белоруссия, c нацеленным оружием друг на друга. "Но кто это сделал - надо посмотреть, прежде всего, в зеркало им, Столтенбергу", - заключил депутат Госдумы.
https://ria.ru/20210605/shtorm-1735833237.html
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россия, леонид калашников, госдума рф, нато, москва, белоруссия, йенс столтенберг
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости.
Растущая военная активность НАТО
у границ России
и Белоруссии
беспрецедентна, прежде чем обвинять Москву
и Минск
в каких-то "угрозах", генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу
следовало бы "посмотреться в зеркало", заявил РИА Новости глава комитета Госдумы
по делам СНГ
, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников
.
Столтенберг ранее заявил, что члены Североатлантического альянса всерьез обеспокоены более тесным сотрудничеством между РФ и Белоруссией в последние месяцы, и альянс готов "в случае необходимости" защищать союзников от любой угрозы, которая может исходить от этих стран. По словам Столтенберга, в НАТО "очень внимательно следят за тем, что происходит в Белоруссии".
"Они каждый день видят угрозу, и было бы странно, если бы они ее не видели. Ну и хорошо, пусть видят на здоровье. Меня это в последнее время как-то перестало волновать, потому что угрозу, которую они нам создали, приблизив в Прибалтику
все свои военные базы, это просто ни в какие ворота не лезет", - сказал Калашников.
По его словам, как только в НАТО увидели "ответную сосредоточенность" России и Белоруссии, сразу же со стороны альянса возникла соответствующая реакция. "Они замечают только сильных, только тех, кто борется за свою безопасность... Вот тут они будут орать, а на воре и шапка горит", - отметил глава думского комитета.
В результате же, добавил Калашников, теперь они "стоят нос к носу", Прибалтика и Белоруссия, c нацеленным оружием друг на друга. "Но кто это сделал - надо посмотреть, прежде всего, в зеркало им, Столтенбергу", - заключил депутат Госдумы.