https://ria.ru/20210606/nato-1735843913.html

НАТО увидела "серьезный вызов" в усилении сотрудничества России и Китая

НАТО увидела "серьезный вызов" в усилении сотрудничества России и Китая - РИА Новости, 06.06.2021

НАТО увидела "серьезный вызов" в усилении сотрудничества России и Китая

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс отмечает все более активное сотрудничество России с Китаем, которое... РИА Новости, 06.06.2021

2021-06-06T07:36

2021-06-06T07:36

2021-06-06T07:36

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йенс столтенберг

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БЕРЛИН, 6 июн - РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс отмечает все более активное сотрудничество России с Китаем, которое представляет "серьезный вызов"."Мы отмечаем, что Россия и Китай в последнее время все активнее сотрудничают как в политическом плане, так и в военном", - сказал Столтенберг изданию Welt am Sonntag.По словам генсека НАТО, сотрудничество двух стран представляет "новое измерение и серьезный вызов"."Обе страны проводят совместные маневры, дальние полеты боевых самолетов и морские операции, а также интенсивно делятся опытом в сфере вооружений и контроля интернета", - отметил Столтенберг.Однодневный саммит НАТО состоится в штаб-квартире Североатлантического альянса в Брюсселе 14 июня. В центре повестки, как ожидается, окажется утверждение инициативы НАТО-2030, которая призвана заменить устаревшую стратегию альянса от 2010 года, не учитывавшую "новые угрозы" (со стороны России, Китая, терроризм, гибридные и киберугрозы), а также наметить работу на ближайшие десять лет.Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у своих западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Россия ни для кого не представляет угрозы, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.В МИД Китая заявляли, что планы НАТО по обновлению своей стратегической концепции в связи с подъемом КНР являются проявлением мышления холодной войны, у которого в современном мире нет пути для дальнейшего развития.

https://ria.ru/20210606/nato-1735842991.html

https://ria.ru/20210606/nato-1735837846.html

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россия, нато, китай, европа, йенс столтенберг, в мире