https://ria.ru/20210606/nato-1735842991.html

Генсека НАТО обеспокоило сотрудничество России и Белоруссии

Генсека НАТО обеспокоило сотрудничество России и Белоруссии - РИА Новости, 06.06.2021

Генсека НАТО обеспокоило сотрудничество России и Белоруссии

НАТО внимательно следит за тем, что происходит в Белоруссии, а сотрудничество Москвы и Минска всерьез беспокоит членов военного блока, заявил в интервью изданию РИА Новости, 06.06.2021

2021-06-06T06:51

2021-06-06T06:51

2021-06-06T15:47

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нато

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йенс столтенберг

в мире

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БЕРЛИН, 6 июн — РИА Новости. НАТО внимательно следит за тем, что происходит в Белоруссии, а сотрудничество Москвы и Минска всерьез беспокоит членов военного блока, заявил в интервью изданию Welt am Sonntag генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг."Конечно, мы готовы в случае необходимости защищать и оборонять каждого союзника от любой угрозы, исходящей от Минска и Москвы", — сказал он.Генсек также заявил, что НАТО "придерживается двустороннего подхода к России: сдерживание и диалог".В конце мая Йенс Столтенберг признался, что ему "трудно поверить", будто Москва не имеет отношения к экстренной посадке самолета авиакомпании Ryanair в Белоруссии. Такие выводы он объяснил "очень тесными отношениями" между двумя государствами.По словам президента России Владимира Путина, такие умозаключения свидетельствуют о том, что "люди просто не понимают, как такие процессы могут происходить".Глава государства подчеркнул, что российские спецслужбы никак не связаны со случившимся. "И не хочу оценок давать политическим процессам, которые происходят в Белоруссии. Истина — как всегда, как обычно — где-то там посередине находится. Лучше не вмешиваться, лучше дать возможность людям самим, не спеша, разобраться", — сказал он.Ранее европейские власти запретили белорусским авиаперевозчикам использовать воздушное пространство и аэропорты стран ЕС после задержания в Минске Романа Протасевича, которого сняли с рейса ирландской компании Ryanair. Лайнер совершил вынужденную посадку в столице Белоруссии из-за сообщения о минировании. Оно впоследствии оказалось ложным.Протасевич — основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. Его обвиняют в нескольких преступлениях, включая организацию массовых беспорядков, за что ему грозит до 15 лет лишения свободы.Западные страны раскритиковали произошедшее, заявив, что самолет вынудили совершить посадку. Преследование Протасевича в Европе считают политически мотивированным. Евросовет призвал как можно скорее принять новые санкции против Минска.Белоруссия заявила, что сообщение о минировании самолета поступило на электронную почту минского аэропорта. Командир экипажа сам принял решение совершить посадку в Минске, ни о каком принуждении, развороте воздушного судна речи быть не может. Минск опубликовал расшифровку разговора пилота самолета Ryanair с белорусским диспетчером. В ней не содержится каких-либо угроз в адрес экипажа.

https://ria.ru/20210529/strakh-1734693438.html

https://ria.ru/20210606/kompleks-1735834947.html

https://ria.ru/20210605/aviatsiya-1735741969.html

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россия, нато, белоруссия, йенс столтенберг, в мире