Генсека НАТО обеспокоило сотрудничество России и Белоруссии
06:51 06.06.2021 (обновлено: 15:47 06.06.2021)
© AP Photo / Francisco SecoГенсек НАТО Йенс Столтенберг во время выступления на саммите НАТО
© AP Photo / Francisco Seco
БЕРЛИН, 6 июн — РИА Новости. НАТО внимательно следит за тем, что происходит в Белоруссии, а сотрудничество Москвы и Минска всерьез беспокоит членов военного блока, заявил в интервью изданию Welt am Sonntag генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.
"Конечно, мы готовы в случае необходимости защищать и оборонять каждого союзника от любой угрозы, исходящей от Минска и Москвы", — сказал он.
Генсек также заявил, что НАТО "придерживается двустороннего подхода к России: сдерживание и диалог".
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По словам президента России Владимира Путина, такие умозаключения свидетельствуют о том, что "люди просто не понимают, как такие процессы могут происходить".
Глава государства подчеркнул, что российские спецслужбы никак не связаны со случившимся. "И не хочу оценок давать политическим процессам, которые происходят в Белоруссии. Истина — как всегда, как обычно — где-то там посередине находится. Лучше не вмешиваться, лучше дать возможность людям самим, не спеша, разобраться", — сказал он.
Ранее европейские власти запретили белорусским авиаперевозчикам использовать воздушное пространство и аэропорты стран ЕС после задержания в Минске Романа Протасевича, которого сняли с рейса ирландской компании Ryanair. Лайнер совершил вынужденную посадку в столице Белоруссии из-за сообщения о минировании. Оно впоследствии оказалось ложным.
Протасевич — основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. Его обвиняют в нескольких преступлениях, включая организацию массовых беспорядков, за что ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Белоруссия заявила, что сообщение о минировании самолета поступило на электронную почту минского аэропорта. Командир экипажа сам принял решение совершить посадку в Минске, ни о каком принуждении, развороте воздушного судна речи быть не может. Минск опубликовал расшифровку разговора пилота самолета Ryanair с белорусским диспетчером. В ней не содержится каких-либо угроз в адрес экипажа.