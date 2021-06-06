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Генсека НАТО обеспокоило сотрудничество России и Белоруссии
Генсека НАТО обеспокоило сотрудничество России и Белоруссии - РИА Новости, 06.06.2021
Генсека НАТО обеспокоило сотрудничество России и Белоруссии
НАТО внимательно следит за тем, что происходит в Белоруссии, а сотрудничество Москвы и Минска всерьез беспокоит членов военного блока, заявил в интервью изданию РИА Новости, 06.06.2021
2021-06-06T06:51
2021-06-06T15:47
россия
нато
белоруссия
йенс столтенберг
в мире
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БЕРЛИН, 6 июн — РИА Новости. НАТО внимательно следит за тем, что происходит в Белоруссии, а сотрудничество Москвы и Минска всерьез беспокоит членов военного блока, заявил в интервью изданию Welt am Sonntag генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг."Конечно, мы готовы в случае необходимости защищать и оборонять каждого союзника от любой угрозы, исходящей от Минска и Москвы", — сказал он.Генсек также заявил, что НАТО "придерживается двустороннего подхода к России: сдерживание и диалог".В конце мая Йенс Столтенберг признался, что ему "трудно поверить", будто Москва не имеет отношения к экстренной посадке самолета авиакомпании Ryanair в Белоруссии. Такие выводы он объяснил "очень тесными отношениями" между двумя государствами.По словам президента России Владимира Путина, такие умозаключения свидетельствуют о том, что "люди просто не понимают, как такие процессы могут происходить".Глава государства подчеркнул, что российские спецслужбы никак не связаны со случившимся. "И не хочу оценок давать политическим процессам, которые происходят в Белоруссии. Истина — как всегда, как обычно — где-то там посередине находится. Лучше не вмешиваться, лучше дать возможность людям самим, не спеша, разобраться", — сказал он.Ранее европейские власти запретили белорусским авиаперевозчикам использовать воздушное пространство и аэропорты стран ЕС после задержания в Минске Романа Протасевича, которого сняли с рейса ирландской компании Ryanair. Лайнер совершил вынужденную посадку в столице Белоруссии из-за сообщения о минировании. Оно впоследствии оказалось ложным.Протасевич — основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. Его обвиняют в нескольких преступлениях, включая организацию массовых беспорядков, за что ему грозит до 15 лет лишения свободы.Западные страны раскритиковали произошедшее, заявив, что самолет вынудили совершить посадку. Преследование Протасевича в Европе считают политически мотивированным. Евросовет призвал как можно скорее принять новые санкции против Минска.Белоруссия заявила, что сообщение о минировании самолета поступило на электронную почту минского аэропорта. Командир экипажа сам принял решение совершить посадку в Минске, ни о каком принуждении, развороте воздушного судна речи быть не может. Минск опубликовал расшифровку разговора пилота самолета Ryanair с белорусским диспетчером. В ней не содержится каких-либо угроз в адрес экипажа.
https://ria.ru/20210529/strakh-1734693438.html
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россия, нато, белоруссия, йенс столтенберг, в мире

Генсека НАТО обеспокоило сотрудничество России и Белоруссии

06:51 06.06.2021 (обновлено: 15:47 06.06.2021)
 
© AP Photo / Francisco SecoГенсек НАТО Йенс Столтенберг во время выступления на саммите НАТО
Генсек НАТО Йенс Столтенберг во время выступления на саммите НАТО - РИА Новости, 1920, 06.06.2021
© AP Photo / Francisco Seco
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БЕРЛИН, 6 июн — РИА Новости. НАТО внимательно следит за тем, что происходит в Белоруссии, а сотрудничество Москвы и Минска всерьез беспокоит членов военного блока, заявил в интервью изданию Welt am Sonntag генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.
"Конечно, мы готовы в случае необходимости защищать и оборонять каждого союзника от любой угрозы, исходящей от Минска и Москвы", — сказал он.
Генсек также заявил, что НАТО "придерживается двустороннего подхода к России: сдерживание и диалог".
В конце мая Йенс Столтенберг признался, что ему "трудно поверить", будто Москва не имеет отношения к экстренной посадке самолета авиакомпании Ryanair в Белоруссии. Такие выводы он объяснил "очень тесными отношениями" между двумя государствами.
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По словам президента России Владимира Путина, такие умозаключения свидетельствуют о том, что "люди просто не понимают, как такие процессы могут происходить".
Глава государства подчеркнул, что российские спецслужбы никак не связаны со случившимся. "И не хочу оценок давать политическим процессам, которые происходят в Белоруссии. Истина — как всегда, как обычно — где-то там посередине находится. Лучше не вмешиваться, лучше дать возможность людям самим, не спеша, разобраться", — сказал он.
Ранее европейские власти запретили белорусским авиаперевозчикам использовать воздушное пространство и аэропорты стран ЕС после задержания в Минске Романа Протасевича, которого сняли с рейса ирландской компании Ryanair. Лайнер совершил вынужденную посадку в столице Белоруссии из-за сообщения о минировании. Оно впоследствии оказалось ложным.
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Протасевич — основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. Его обвиняют в нескольких преступлениях, включая организацию массовых беспорядков, за что ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Западные страны раскритиковали произошедшее, заявив, что самолет вынудили совершить посадку. Преследование Протасевича в Европе считают политически мотивированным. Евросовет призвал как можно скорее принять новые санкции против Минска.
Белоруссия заявила, что сообщение о минировании самолета поступило на электронную почту минского аэропорта. Командир экипажа сам принял решение совершить посадку в Минске, ни о каком принуждении, развороте воздушного судна речи быть не может. Минск опубликовал расшифровку разговора пилота самолета Ryanair с белорусским диспетчером. В ней не содержится каких-либо угроз в адрес экипажа.
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