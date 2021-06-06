https://ria.ru/20210606/maslovskiy-1735856529.html

В ОНК рассказали о самочувствии арестованного основателя Petropavlovsk

В ОНК рассказали о самочувствии арестованного основателя Petropavlovsk - РИА Новости, 06.06.2021

В ОНК рассказали о самочувствии арестованного основателя Petropavlovsk

Основатель и бывший гендиректор Petropavlovsk Павел Масловский чувствует себя в СИЗО "в целом нормально", жалоб у него нет, рассказала РИА Новости член... РИА Новости, 06.06.2021

2021-06-06T11:17

2021-06-06T11:17

2021-06-06T11:17

россия

ева меркачева

petropavlovsk plc

матросская тишина

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Основатель и бывший гендиректор Petropavlovsk Павел Масловский чувствует себя в СИЗО "в целом нормально", жалоб у него нет, рассказала РИА Новости член столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачева, посетившая его в изоляторе "Матросская тишина"."Он (Масловский - ред.) ничего не сказал насчет жалоб. Я сказала ему, что к нам обращались его товарищи, говорили, что ему плохо, тяжело себя воспринимает в новой реальности. На это он сказал, что "в целом нормально". Число болезней не уменьшилось, и ситуация сложная, но он держится уверенно", - сказала Меркачева.Она добавила, что у Масловского большая камера, в ней шесть человек, "совершенно разные люди".Масловскому предъявлено обвинение по части 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата), санкция которой предусматривает до 10 лет лишения свободы. Он был арестован 25 декабря.Как ранее сообщали в МВД, в 2018 году фигуранты похитили финансовые активы предприятия, сумма ущерба превысила 95 миллионов рублей.Очередной корпоративный конфликт в Petropavlovsk начался после прихода нового крупного акционера - "Южуралзолота". Четыре крупнейших акционера не поддержали на годовом собрании в июне прежний состав совета директоров, включая основателя компании Павла Масловского. Они также инициировали независимое расследование ряда сделок за последние три года, когда Масловский занимал должность генерального директора, после чего он и был задержан.Компания зарегистрирована в Великобритании, основной офис расположен в Лондоне, группа имеет офисы в Москве и Благовещенске, а основные активы расположены в Амурской области.Petropavlovsk Plc входит в первую пятерку российских компаний по объемам производства золота.

https://ria.ru/20210116/petropavlovsk-1593342797.html

https://ria.ru/20210323/ananevy-1602475734.html

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россия, ева меркачева, petropavlovsk plc, матросская тишина