https://ria.ru/20210606/irak-1735847818.html
В Ираке сбили беспилотники, пытавшиеся атаковать авиабазу
В Ираке сбили беспилотники, пытавшиеся атаковать авиабазу - РИА Новости, 06.06.2021
В Ираке сбили беспилотники, пытавшиеся атаковать авиабазу
Два беспилотника, пытавшихся атаковать авиабазу "Айн аль-Асад" в провинции Анбар на западе Ирака, были сбиты, сообщает агентство INA со ссылкой на заявление... РИА Новости, 06.06.2021
2021-06-06T09:07
2021-06-06T09:07
2021-06-06T09:07
касем сулеймани
анбар (мухафаза)
корпус стражей исламской революции
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Два беспилотника, пытавшихся атаковать авиабазу "Айн аль-Асад" в провинции Анбар на западе Ирака, были сбиты, сообщает агентство INA со ссылкой на заявление иракских органов безопасности.Согласно заявлению, системам ПВО на авиабазе удалось в ночь на воскресенье сбить два беспилотника.База "Айн аль-Асад" расположена в 160 километрах к северу от Багдада. В июне прошлого года официальный представитель главнокомандующего ВС Ирака Яхья Расул заявлял, что это единственная база в стране, где остаются военные международной антитеррористической коалиции во главе с США.Парламент Ирака 5 января 2020 года проголосовал большинством голосов за вывод иностранных войск с территории страны, а также высказался за пересмотр формата сотрудничества с возглавляемой США международной антитеррористической коалицией. Эти меры стали ответом на проведенную США в районе международного аэропорта Багдада операцию, в результате которой в ночь на 3 января того же года были убиты иранский генерал, командующий спецподразделением Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани и заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис.После этих событий международная коалиция во главе с США передала иракским военным ряд объектов, где до этого дислоцировались американские военные, в том числе ряд авиабаз и штаб-квартиру военных советников коалиции.
https://ria.ru/20210605/iran-1735748835.html
https://ria.ru/20210518/bespilotnik-1732746603.html
анбар (мухафаза)
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касем сулеймани, анбар (мухафаза), корпус стражей исламской революции, багдад (город), ирак, сша, в мире