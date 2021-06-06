https://ria.ru/20210606/irak-1735847818.html

В Ираке сбили беспилотники, пытавшиеся атаковать авиабазу

В Ираке сбили беспилотники, пытавшиеся атаковать авиабазу - РИА Новости, 06.06.2021

В Ираке сбили беспилотники, пытавшиеся атаковать авиабазу

Два беспилотника, пытавшихся атаковать авиабазу "Айн аль-Асад" в провинции Анбар на западе Ирака, были сбиты, сообщает агентство INA со ссылкой на заявление... РИА Новости, 06.06.2021

2021-06-06T09:07

2021-06-06T09:07

2021-06-06T09:07

касем сулеймани

анбар (мухафаза)

корпус стражей исламской революции

багдад (город)

ирак

сша

в мире

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Два беспилотника, пытавшихся атаковать авиабазу "Айн аль-Асад" в провинции Анбар на западе Ирака, были сбиты, сообщает агентство INA со ссылкой на заявление иракских органов безопасности.Согласно заявлению, системам ПВО на авиабазе удалось в ночь на воскресенье сбить два беспилотника.База "Айн аль-Асад" расположена в 160 километрах к северу от Багдада. В июне прошлого года официальный представитель главнокомандующего ВС Ирака Яхья Расул заявлял, что это единственная база в стране, где остаются военные международной антитеррористической коалиции во главе с США.Парламент Ирака 5 января 2020 года проголосовал большинством голосов за вывод иностранных войск с территории страны, а также высказался за пересмотр формата сотрудничества с возглавляемой США международной антитеррористической коалицией. Эти меры стали ответом на проведенную США в районе международного аэропорта Багдада операцию, в результате которой в ночь на 3 января того же года были убиты иранский генерал, командующий спецподразделением Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани и заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис.После этих событий международная коалиция во главе с США передала иракским военным ряд объектов, где до этого дислоцировались американские военные, в том числе ряд авиабаз и штаб-квартиру военных советников коалиции.

https://ria.ru/20210605/iran-1735748835.html

https://ria.ru/20210518/bespilotnik-1732746603.html

анбар (мухафаза)

багдад (город)

ирак

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

касем сулеймани, анбар (мухафаза), корпус стражей исламской революции, багдад (город), ирак, сша, в мире