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В ДТП под Волгоградом погибли женщина и подросток
В ДТП под Волгоградом погибли женщина и подросток - РИА Новости, 07.06.2021
В ДТП под Волгоградом погибли женщина и подросток
Женщина и подросток погибли при опрокидывании машины в кювет под Волгоградом, также пострадали еще двое детей, сообщила журналистам старший помощник... РИА Новости, 07.06.2021
2021-06-06T22:04
2021-06-07T11:44
россия
волгоград
волгоградская область
происшествия
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ВОЛГОГРАД, 6 июн – РИА Новости. Женщина и подросток погибли при опрокидывании машины в кювет под Волгоградом, также пострадали еще двое детей, сообщила журналистам старший помощник руководителя управления по взаимодействию со СМИ СУСК России по Волгоградской области Наталия Рудник.По её информации, днем в воскресенье на трассе Самара-Волгоград возле поселка Зеленый 29-летняя женщина не справилась с управлением автомобиля, и машина опрокинулась в кювет."Находившиеся в машине несовершеннолетние получили тяжелые травмы, 14-летний пассажир скончался на месте, его брат и сестра госпитализированы в тяжелом состоянии, сейчас за их жизни борются врачи. Водитель автомобиля также доставлена в больницу, однако спасти женщину не удалось", - сообщила Рудник.По ее словам, возраст пострадавших: мальчику и девочке – 9 и 13 лет соответственно. Отмечается, что дети ехали от родственников домой, их мать и дядя ехали в другой машине.Рудник добавила, что региональное СУСК организовало проверку.
https://ria.ru/20210606/tatarstan-1735860316.html
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россия, волгоград, волгоградская область, происшествия

В ДТП под Волгоградом погибли женщина и подросток

22:04 06.06.2021 (обновлено: 11:44 07.06.2021)
 
© Фото : СУСК РФ по Волгоградской областиАвтомобиль опрокинулся в кювет под Волгоградом
Автомобиль опрокинулся в кювет под Волгоградом - РИА Новости, 1920, 06.06.2021
© Фото : СУСК РФ по Волгоградской области
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ВОЛГОГРАД, 6 июн – РИА Новости. Женщина и подросток погибли при опрокидывании машины в кювет под Волгоградом, также пострадали еще двое детей, сообщила журналистам старший помощник руководителя управления по взаимодействию со СМИ СУСК России по Волгоградской области Наталия Рудник.
По её информации, днем в воскресенье на трассе Самара-Волгоград возле поселка Зеленый 29-летняя женщина не справилась с управлением автомобиля, и машина опрокинулась в кювет.
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"Находившиеся в машине несовершеннолетние получили тяжелые травмы, 14-летний пассажир скончался на месте, его брат и сестра госпитализированы в тяжелом состоянии, сейчас за их жизни борются врачи. Водитель автомобиля также доставлена в больницу, однако спасти женщину не удалось", - сообщила Рудник.
По ее словам, возраст пострадавших: мальчику и девочке – 9 и 13 лет соответственно. Отмечается, что дети ехали от родственников домой, их мать и дядя ехали в другой машине.
Рудник добавила, что региональное СУСК организовало проверку.
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