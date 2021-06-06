https://ria.ru/20210606/dtp-1735912216.html

В ДТП под Волгоградом погибли женщина и подросток

В ДТП под Волгоградом погибли женщина и подросток - РИА Новости, 07.06.2021

В ДТП под Волгоградом погибли женщина и подросток

Женщина и подросток погибли при опрокидывании машины в кювет под Волгоградом, также пострадали еще двое детей, сообщила журналистам старший помощник... РИА Новости, 07.06.2021

2021-06-06T22:04

2021-06-06T22:04

2021-06-07T11:44

россия

волгоград

волгоградская область

происшествия

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ВОЛГОГРАД, 6 июн – РИА Новости. Женщина и подросток погибли при опрокидывании машины в кювет под Волгоградом, также пострадали еще двое детей, сообщила журналистам старший помощник руководителя управления по взаимодействию со СМИ СУСК России по Волгоградской области Наталия Рудник.По её информации, днем в воскресенье на трассе Самара-Волгоград возле поселка Зеленый 29-летняя женщина не справилась с управлением автомобиля, и машина опрокинулась в кювет."Находившиеся в машине несовершеннолетние получили тяжелые травмы, 14-летний пассажир скончался на месте, его брат и сестра госпитализированы в тяжелом состоянии, сейчас за их жизни борются врачи. Водитель автомобиля также доставлена в больницу, однако спасти женщину не удалось", - сообщила Рудник.По ее словам, возраст пострадавших: мальчику и девочке – 9 и 13 лет соответственно. Отмечается, что дети ехали от родственников домой, их мать и дядя ехали в другой машине.Рудник добавила, что региональное СУСК организовало проверку.

https://ria.ru/20210606/tatarstan-1735860316.html

https://ria.ru/20210606/yugra-1735846289.html

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волгоград

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россия, волгоград, волгоградская область, происшествия