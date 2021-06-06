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Климкин заявил о планах перенести переговоры по Донбассу в Турцию
Климкин заявил о планах перенести переговоры по Донбассу в Турцию - РИА Новости, 06.06.2021
Климкин заявил о планах перенести переговоры по Донбассу в Турцию
Украина отказалась от проведения переговоров по Донбассу в Минске, и теперь есть два варианта для переноса встреч, заявил экс-министр иностранных дел страны... РИА Новости, 06.06.2021
2021-06-06T15:41
2021-06-06T18:00
россия
ситуация на украине
донбасс
павел климкин
вооруженные силы украины
сербия
финляндия
турция
швейцария
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Украина отказалась от проведения переговоров по Донбассу в Минске, и теперь есть два варианта для переноса встреч, заявил экс-министр иностранных дел страны Павел Климкин в эфире канала "Украина 24". По словам дипломата, "минского формата" формально не существует и встречи Трехсторонней контактной группы не имеют никакой географической привязки. "Что касается нового места, а 100% от Минска нужно отказаться, я считаю, что мы это уже сделали, нужно только жестко это сказать", — заявил он.Климкин рассказал, что сейчас рассматривают два варианта для нового места переговоров: в первом случае это страны, не вводившие санкции против российских чиновников, что позволит не делать исключений для их въезда в эти государства."Возникает вариант: или Турция — Стамбул, Анкара, или вариант Сербии. По моей информации, Россия уже зондировала с некоторыми западными партнерами вариант Сербии, например, тот же Белград", — пояснил он.Второй вариант — это нейтральные страны, в частности Швейцария или Финляндия. Кроме того, по словам Климкина, обсуждается также перенос встреч в Польшу, но он уверен, что "Кремль на это не пойдет".Экс-министр добавил, что Киев не совсем устраивает проведение переговоров в Белграде, и выступил за вариант Стамбула, так как, по словам дипломата, он лучше "с точки зрения политики".Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе на встречах минской контактной группы. За семь лет ее участники приняли уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта, однако столкновения до сих пор продолжаются.В феврале этого года ситуация обострилась — возросло число обстрелов, ужесточились бои. Весной Киев стал стягивать силы в зону конфликта, руководство ВСУ заявляло о возможности масштабного наступления, произошли атаки, в результате которых были жертвы среди мирного населения.
https://ria.ru/20210604/donbass-1735626938.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210604/donbass-1735602734.html
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россия, ситуация на украине, донбасс, павел климкин, вооруженные силы украины, сербия, финляндия, турция, швейцария, украина, в мире

Климкин заявил о планах перенести переговоры по Донбассу в Турцию

15:41 06.06.2021 (обновлено: 18:00 06.06.2021)
 
© AP Photo / Luca BrunoМинистр иностранных дел Украины Павел Климкин
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин - РИА Новости, 1920, 06.06.2021
© AP Photo / Luca Bruno
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Украина отказалась от проведения переговоров по Донбассу в Минске, и теперь есть два варианта для переноса встреч, заявил экс-министр иностранных дел страны Павел Климкин в эфире канала "Украина 24".
По словам дипломата, "минского формата" формально не существует и встречи Трехсторонней контактной группы не имеют никакой географической привязки.
"Что касается нового места, а 100% от Минска нужно отказаться, я считаю, что мы это уже сделали, нужно только жестко это сказать", — заявил он.
Климкин рассказал, что сейчас рассматривают два варианта для нового места переговоров: в первом случае это страны, не вводившие санкции против российских чиновников, что позволит не делать исключений для их въезда в эти государства.
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"Возникает вариант: или ТурцияСтамбул, Анкара, или вариант Сербии. По моей информации, Россия уже зондировала с некоторыми западными партнерами вариант Сербии, например, тот же Белград", — пояснил он.
Второй вариант — это нейтральные страны, в частности Швейцария или Финляндия. Кроме того, по словам Климкина, обсуждается также перенос встреч в Польшу, но он уверен, что "Кремль на это не пойдет".
Экс-министр добавил, что Киев не совсем устраивает проведение переговоров в Белграде, и выступил за вариант Стамбула, так как, по словам дипломата, он лучше "с точки зрения политики".
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В феврале этого года ситуация обострилась — возросло число обстрелов, ужесточились бои. Весной Киев стал стягивать силы в зону конфликта, руководство ВСУ заявляло о возможности масштабного наступления, произошли атаки, в результате которых были жертвы среди мирного населения.
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