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В Совфеде оценили слова главы НАТО об отношениях России и Белоруссии
В Совфеде оценили слова главы НАТО об отношениях России и Белоруссии - РИА Новости, 06.06.2021
В Совфеде оценили слова главы НАТО об отношениях России и Белоруссии
Отношения России и Белоруссии отвечают нашим национальным интересам, Москва не дружит против кого-то, заявил РИА Новости в воскресенье сенатор Александр Башкин. РИА Новости, 06.06.2021
2021-06-06T13:04
2021-06-06T13:04
россия
александр башкин
нато
белоруссия
йенс столтенберг
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МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. Отношения России и Белоруссии отвечают нашим национальным интересам, Москва не дружит против кого-то, заявил РИА Новости в воскресенье сенатор Александр Башкин.Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ранее заявил, что члены Североатлантического альянса всерьез обеспокоены сотрудничеством между РФ и Белоруссией, альянс готов "в случае необходимости" защищать союзников от любой угрозы, которая может исходить от этих стран."Раз альянс выразил беспокойство отношениями России и Белоруссии, значит, мы все правильно делаем (в двусторонних отношениях - ред.)", - сказал политик.Он отметил, что Россия никогда не дружит "против кого-то и выстраивает отношения в соответствии со своими национальными интересами". "У альянса нет причин беспокоиться", - заключил Башкин.
https://ria.ru/20210606/nato-1735864269.html
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россия, александр башкин, нато, белоруссия, йенс столтенберг

В Совфеде оценили слова главы НАТО об отношениях России и Белоруссии

13:04 06.06.2021
 
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Александр Башкин
Заместитель председателя комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Александр Башкин - РИА Новости, 1920, 06.06.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. Отношения России и Белоруссии отвечают нашим национальным интересам, Москва не дружит против кого-то, заявил РИА Новости в воскресенье сенатор Александр Башкин.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ранее заявил, что члены Североатлантического альянса всерьез обеспокоены сотрудничеством между РФ и Белоруссией, альянс готов "в случае необходимости" защищать союзников от любой угрозы, которая может исходить от этих стран.
Сенатор Алексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 06.06.2021
Вчера, 12:52
Пушков констатировал "смерть мозга" НАТО
"Раз альянс выразил беспокойство отношениями России и Белоруссии, значит, мы все правильно делаем (в двусторонних отношениях - ред.)", - сказал политик.
Он отметил, что Россия никогда не дружит "против кого-то и выстраивает отношения в соответствии со своими национальными интересами". "У альянса нет причин беспокоиться", - заключил Башкин.
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НАТО увидела "серьезный вызов" в усилении сотрудничества России и Китая
 
РоссияАлександр БашкинНАТОБелоруссияЙенс Столтенберг
 
 
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