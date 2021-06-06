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Финского журналиста удивили "странные" ритуалы в русской бане

Финского журналиста удивили "странные" ритуалы в русской бане - РИА Новости, 06.06.2021

Финского журналиста удивили "странные" ритуалы в русской бане

Финский журналист Эркка Микконен в своей статье в издании Yle поделился впечатлениями от посещения русских бань, рассказав о "странных" для него ритуалах в... РИА Новости, 06.06.2021

2021-06-06T03:03

2021-06-06T03:03

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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Финский журналист Эркка Микконен в своей статье в издании Yle поделился впечатлениями от посещения русских бань, рассказав о "странных" для него ритуалах в парилке.По его словам, русская баня сильно отличается от финской сауны. "Главное различие — в ритуалах. Например, русские никогда не парятся без банной шапки. Отсутствие ее сразу выдает финна. Я шапку полюбил: она хорошо защищает голову от перегрева", — делится впечатлениями Микконен.Как пишет журналист, более странным ему показался ритуал "приготовление пара", с которым он столкнулся во многих общественных банях Москвы и Санкт-Петербурга. "Банщик и его помощник разогревают пустую баню. На каменку несколько раз выливается вода, затем по бане разгоняется горячий воздух — например, при помощи простыни. Под потолок могут подвесить мяту, хрен и даже чеснок. Так баня наполнится сильными ароматами. Когда баня готова, всех приглашают на полки. Ритуал начинается", — пишет автор.После этого, по словам Микконена, посетители заходят в парилку, а банщик начинает направлять на них горячий воздух. При этом в России, как отмечает журналист, принято париться молча — "по крайней мере, при банщике"."В конце ритуала посетители награждают банщика аплодисментами и отправляются остудиться в бассейн с холодной водой. Процедура повторяется через час. Потом начинается следующий ритуал — на этот раз с банными вениками", — продолжает он.При этом после посещения бани все говорят друг другу "С легким паром!", напоминает автор. "Мне, угрюмому финну, баня очень понравилась. Банные традиции многое говорят о коллективизме русских — и, как мне кажется, это лучшее в бане", — заключает Микконен.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20210605/finka-1735791022.html

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