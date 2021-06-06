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Финского журналиста удивили "странные" ритуалы в русской бане
Финского журналиста удивили "странные" ритуалы в русской бане - РИА Новости, 06.06.2021
Финского журналиста удивили "странные" ритуалы в русской бане
Финский журналист Эркка Микконен в своей статье в издании Yle поделился впечатлениями от посещения русских бань, рассказав о "странных" для него ритуалах в... РИА Новости, 06.06.2021
2021-06-06T03:03
2021-06-06T12:32
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Финский журналист Эркка Микконен в своей статье в издании Yle поделился впечатлениями от посещения русских бань, рассказав о "странных" для него ритуалах в парилке.По его словам, русская баня сильно отличается от финской сауны. "Главное различие — в ритуалах. Например, русские никогда не парятся без банной шапки. Отсутствие ее сразу выдает финна. Я шапку полюбил: она хорошо защищает голову от перегрева", — делится впечатлениями Микконен.Как пишет журналист, более странным ему показался ритуал "приготовление пара", с которым он столкнулся во многих общественных банях Москвы и Санкт-Петербурга. "Банщик и его помощник разогревают пустую баню. На каменку несколько раз выливается вода, затем по бане разгоняется горячий воздух — например, при помощи простыни. Под потолок могут подвесить мяту, хрен и даже чеснок. Так баня наполнится сильными ароматами. Когда баня готова, всех приглашают на полки. Ритуал начинается", — пишет автор.После этого, по словам Микконена, посетители заходят в парилку, а банщик начинает направлять на них горячий воздух. При этом в России, как отмечает журналист, принято париться молча — "по крайней мере, при банщике"."В конце ритуала посетители награждают банщика аплодисментами и отправляются остудиться в бассейн с холодной водой. Процедура повторяется через час. Потом начинается следующий ритуал — на этот раз с банными вениками", — продолжает он.При этом после посещения бани все говорят друг другу "С легким паром!", напоминает автор. "Мне, угрюмому финну, баня очень понравилась. Банные традиции многое говорят о коллективизме русских — и, как мне кажется, это лучшее в бане", — заключает Микконен.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20210605/finka-1735791022.html
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россия, москва, финляндия, санкт-петербург, в мире

Финского журналиста удивили "странные" ритуалы в русской бане

03:03 06.06.2021 (обновлено: 12:32 06.06.2021)
 
© Fotolia / vubazБаня
Баня - РИА Новости, 1920, 06.06.2021
© Fotolia / vubaz
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Финский журналист Эркка Микконен в своей статье в издании Yle поделился впечатлениями от посещения русских бань, рассказав о "странных" для него ритуалах в парилке.
По его словам, русская баня сильно отличается от финской сауны. "Главное различие — в ритуалах. Например, русские никогда не парятся без банной шапки. Отсутствие ее сразу выдает финна. Я шапку полюбил: она хорошо защищает голову от перегрева", — делится впечатлениями Микконен.
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Как пишет журналист, более странным ему показался ритуал "приготовление пара", с которым он столкнулся во многих общественных банях Москвы и Санкт-Петербурга.
"Банщик и его помощник разогревают пустую баню. На каменку несколько раз выливается вода, затем по бане разгоняется горячий воздух — например, при помощи простыни. Под потолок могут подвесить мяту, хрен и даже чеснок. Так баня наполнится сильными ароматами. Когда баня готова, всех приглашают на полки. Ритуал начинается", — пишет автор.
После этого, по словам Микконена, посетители заходят в парилку, а банщик начинает направлять на них горячий воздух. При этом в России, как отмечает журналист, принято париться молча — "по крайней мере, при банщике".
"В конце ритуала посетители награждают банщика аплодисментами и отправляются остудиться в бассейн с холодной водой. Процедура повторяется через час. Потом начинается следующий ритуал — на этот раз с банными вениками", — продолжает он.
При этом после посещения бани все говорят друг другу "С легким паром!", напоминает автор. "Мне, угрюмому финну, баня очень понравилась. Банные традиции многое говорят о коллективизме русских — и, как мне кажется, это лучшее в бане", — заключает Микконен.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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