Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210605/uscherb-1735692841.html
Нас бомбардируют "волшебные самолеты": ущерб огромен
Нас бомбардируют "волшебные самолеты": ущерб огромен - РИА Новости, 05.06.2021
Нас бомбардируют "волшебные самолеты": ущерб огромен
То, чего ожидали и требовали много десятилетий, наконец свершилось. Рассекречивание правительственного доклада США об НЛО, которое анонсировалось недавно,... РИА Новости, 05.06.2021
2021-06-05T08:00
2021-06-05T08:03
россия
сша
невада
united airlines
авторы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/06/04/1735688466_0:543:2048:1695_1920x0_80_0_0_d3a85018cd6573703cb49d2299f21b6b.jpg
То, чего ожидали и требовали много десятилетий, наконец свершилось. Рассекречивание правительственного доклада США об НЛО, которое анонсировалось недавно, началось. В докладе, который полностью станет доступен публике 25 июня, описывается 120 случаев наблюдения НЛО, которые, впрочем, официально именуются другой аббревиатурой (НАЯ — неопознанные атмосферные явления). Доклад, естественно, уже достался прессе (в частности, The New York Times). Заголовки в СМИ об этом эпохальном событии делятся на "Спецслужбы США не нашли доказательств существования инопланетян" и "Спецслужбы США не смогли объяснить НЛО". По факту, судя по пересказам, в тексте ряда НАЯ: ...Что тут стоит отметить.Следует учитывать, что НЛО для нас и НЛО для американцев — это явления совершенно разного культурного порядка.В России контактов с неопознанными летающими предметами и их наездниками традиционно было до слез мало — до западной "инопланетянской паранойи" 1950-х у нас этим вообще почти не интересовались, в 1960-70-х тема существовала как-то несколько на задворках официальной действительности (советское общество было в значительной степени "обществом технарей", фантастика у нас тоже была, как правило, глубоко серьезной и притом гуманистической, мистика не приветствовалась, поэтому НЛО, снежный человек йети и люди-феномены с кожным зрением и экстрасенсорными способностями до 1980-х присутствовали в массовом сознании на птичьих правах и периодически осмеивались Стругацкими или даже попадали в куплеты В. С. Высоцкого). Потом, конечно, прорвало — но на довольно краткий период: если перестройка сопровождалась бумом вообще любой мистики, включая самую нездоровую, а также журналистскими алкотурами в "аномальные зоны" и заряжением кремов по телевизору, то к началу нулевых, вместе со спадом безумия 90-х и окончанием "Секретных материалов", интерес к летающим тарелкам уложился и остался уделом очень специфических граждан.Американская же традиция неопознанной летательности очень давняя и никогда, по сути, не прерывалась. Уже в конце XIX столетия в разных концах страны люди видели "неопознанные дирижабли", которые не только летали, но еще и отчаянно дымили, а ко многим очевидцам даже спускались по веревочным лестницам джентльмены-пилоты, покупали у них уголь и просили "передать привет мистеру Эдисону". Распространение же в 1930-40-х годах мусорной космической фантастики, герои которой постоянно палили по пришельцам из атомных пистолетов или вырывали блондинок из щупалец гигантских разумных грибов, предрешило трактовку всех увиденных туч, миражей, инверсионных следов в глубоко космическом ключе. К этому стоит добавить традиционную высокую религиозность американцев (причем без наличия какого-то единого авторитетного духовного института и при множестве конкурирующих сект) — что в принципе снимает препятствия к некритичному восприятию "чего-нибудь загадочного". Поэтому в США, например, по сей день существует дикое количество людей, уверенных, что пришельцы похищали их и вставляли в них зонды (весьма характерно, что это так и осталось почти исключительно западным феноменом — жители остального глобуса инопланетян-исследователей в этом плане, видимо, интересуют едва-едва). ...В свете всего сказанного нет причин удивляться тому, что доклад об НЛО сейчас в СМИ передовых стран — летняя тема номер один (точно так же, как в позапрошлом году "темой номер один" осенью был предстоящий якобы штурм "Зоны 51" в Неваде фанатами инопланетян, желающими добиться от правительства Правды о "крушении НЛО в Розуэлле").Но для нас интересно другое.На дворе XXI век, век всеобщей хаотичной если не информированности, то информируемости (за каждым из нас бегут наперегонки толпы анонсов, заманух и заголовков разной степени спекулятивности, перекрикивая друг друга). Однако никакого снижения накала интереса к Необъяснимым Явлениям и прочим секретам таинственных загадок в передовых обществах планеты не заметно.Скорее наоборот: увеличившийся и демократизировавшийся доступ всех желающих к почти любой информации породил вирусное распространение не настоящих знаний, а вообще любых.Так, во многих странах за последние два десятилетия увеличилось число верящих в гороскопы.Резко выросло число "плоскоземельцев".Случился бум неоязычников, "общающихся с силами Природы", причем в тесной связке с модной зеленой повесткой.Власти многих стран испытывают трудности с вакцинацией от коронавируса — не потому, что граждане не верят в смертоносность ковида или в безвредность вакцин, а потому, что, к сожалению, напротив, верят: они верят в рассылаемые по вацапам анонимные откровения о "вакцинных чипах с перепрограммированием ДНК".То есть перед нами не скептицизм, а напротив — своеобразная "полирелигиозность", всеверие, торопливая готовность принять на веру все, что созвучно настроению. Любопытно, что СМИ в своей адской гонке за просмотрами-лайками-репостами добровольно или вынужденно, но волочатся за трендами — и тоже активно стирают границу между фактами, прожектами, обещалками и полным бредом.Одним из небольших скандалов последнего месяца стала публикация в подростковом Teen Vogue (то есть "Воге" для 12-17-летних девочек) о том, как использовать менструальную кровь в "практической магии".Это радикальный пример стирания границ между реальностью и бредом. Но есть и менее радикальные: например, одной из свежих сенсаций из технического мира стало на днях известие о возрождении гражданской сверхзвуковой авиации. Компания United Airlines объявила о том, что закупит 15 сверхзвуковых самолетов у айтишно-инженерного стартапа, а потом, наверно, еще 35 (фотографии летящего суперсамолета прилагаются). Совершенно незначимым на этом фоне является тот факт, что самолета еще нет. Его не построили и не сертифицировали. Он существует примерно в такой же степени, как лунные базы (его планируется вывести в небо к 2029-му). Мы не знаем, взлетит ли он когда-нибудь или отправится туда же, где ездят сейчас гиперлупы или работают диагностические суперчипы компании Theranos.Но фокус в том, что довольно многим нашим современникам уже все равно. Они увидели фото, они прочли заголовки о "возвращении сверхзвука" и о закупке 50 сверхскоростных самолетов — и этого достаточно. Грань между существующим и воображаемым стерта, а вопросы на тему "как вы будете решать проблемы, приведшие к отказу от сверхзвуковых гражданских самолетов, созданных в 1970-х", не возникают — поскольку сам "мир всеверия" не предполагает таких вопросов.В известном смысле для таких современников любой самолет — НЛО, поскольку летает волшебным образом и создается чьим-то усилием воли при наличии достаточного финансового ресурса, как в видеоигре.И вопрос о том, что делать с современниками, у которых стерты границы между реальным, желаемым и обещаемым, — куда важнее в практическом смысле, чем вопрос о том, существуют ли на самом деле инопланетяне.
https://ria.ru/20210530/nlo-1734849952.html
https://ria.ru/20210520/nlo-1733062677.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210530/ssha-1734786739.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210406/nlo-1727100990.html
россия
сша
невада
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
Виктор Мараховский
https://cdn23.img.ria.ru/images/149146/47/1491464723_169:0:635:464_100x100_80_0_0_0d0a8dc8ee18d16fcff91bf773c34b68.jpg
Виктор Мараховский
https://cdn23.img.ria.ru/images/149146/47/1491464723_169:0:635:464_100x100_80_0_0_0d0a8dc8ee18d16fcff91bf773c34b68.jpg
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/06/04/1735688466_0:222:2048:1758_1920x0_80_0_0_24807e10b7bcfc3af3771cbc3c02128d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, сша, невада, united airlines, авторы

Нас бомбардируют "волшебные самолеты": ущерб огромен

08:00 05.06.2021 (обновлено: 08:03 05.06.2021)
 
© AFP 2021 / Boom SupersonicРелиз сверхзвукового самолета Boom Overture с логотипом авиакомпании United Airlines
Релиз сверхзвукового самолета Boom Overture с логотипом авиакомпании United Airlines - РИА Новости, 1920, 05.06.2021
© AFP 2021 / Boom Supersonic
Читать ria.ru в
Виктор Мараховский
Виктор Мараховский
Все материалы
То, чего ожидали и требовали много десятилетий, наконец свершилось. Рассекречивание правительственного доклада США об НЛО, которое анонсировалось недавно, началось.
В докладе, который полностью станет доступен публике 25 июня, описывается 120 случаев наблюдения НЛО, которые, впрочем, официально именуются другой аббревиатурой (НАЯ — неопознанные атмосферные явления).
Доклад, естественно, уже достался прессе (в частности, The New York Times). Заголовки в СМИ об этом эпохальном событии делятся на "Спецслужбы США не нашли доказательств существования инопланетян" и "Спецслужбы США не смогли объяснить НЛО". По факту, судя по пересказам, в тексте ряда НАЯ:
  1. 1
    указываются известные атмосферные явления, которыми могли быть наблюдавшиеся военными пилотами НЛО;
  2. 2
    указываются случаи, которые под известные атмосферные явления не подходят или подходят не полностью, но четких доказательств искусственности явлений у правительства также не имеется.
...Что тут стоит отметить.
Следует учитывать, что НЛО для нас и НЛО для американцев — это явления совершенно разного культурного порядка.
НЛО - РИА Новости, 1920, 30.05.2021
30 мая, 23:45
Астрофизик допустил, что разведка США приняла за НЛО российские дроны
В России контактов с неопознанными летающими предметами и их наездниками традиционно было до слез мало — до западной "инопланетянской паранойи" 1950-х у нас этим вообще почти не интересовались, в 1960-70-х тема существовала как-то несколько на задворках официальной действительности (советское общество было в значительной степени "обществом технарей", фантастика у нас тоже была, как правило, глубоко серьезной и притом гуманистической, мистика не приветствовалась, поэтому НЛО, снежный человек йети и люди-феномены с кожным зрением и экстрасенсорными способностями до 1980-х присутствовали в массовом сознании на птичьих правах и периодически осмеивались Стругацкими или даже попадали в куплеты В. С. Высоцкого).
Потом, конечно, прорвало — но на довольно краткий период: если перестройка сопровождалась бумом вообще любой мистики, включая самую нездоровую, а также журналистскими алкотурами в "аномальные зоны" и заряжением кремов по телевизору, то к началу нулевых, вместе со спадом безумия 90-х и окончанием "Секретных материалов", интерес к летающим тарелкам уложился и остался уделом очень специфических граждан.
Американская же традиция неопознанной летательности очень давняя и никогда, по сути, не прерывалась. Уже в конце XIX столетия в разных концах страны люди видели "неопознанные дирижабли", которые не только летали, но еще и отчаянно дымили, а ко многим очевидцам даже спускались по веревочным лестницам джентльмены-пилоты, покупали у них уголь и просили "передать привет мистеру Эдисону".
Барак Обама - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
20 мая, 06:54
Обама ответил на вопрос об НЛО
Распространение же в 1930-40-х годах мусорной космической фантастики, герои которой постоянно палили по пришельцам из атомных пистолетов или вырывали блондинок из щупалец гигантских разумных грибов, предрешило трактовку всех увиденных туч, миражей, инверсионных следов в глубоко космическом ключе.
К этому стоит добавить традиционную высокую религиозность американцев (причем без наличия какого-то единого авторитетного духовного института и при множестве конкурирующих сект) — что в принципе снимает препятствия к некритичному восприятию "чего-нибудь загадочного". Поэтому в США, например, по сей день существует дикое количество людей, уверенных, что пришельцы похищали их и вставляли в них зонды (весьма характерно, что это так и осталось почти исключительно западным феноменом — жители остального глобуса инопланетян-исследователей в этом плане, видимо, интересуют едва-едва).
...В свете всего сказанного нет причин удивляться тому, что доклад об НЛО сейчас в СМИ передовых стран — летняя тема номер один (точно так же, как в позапрошлом году "темой номер один" осенью был предстоящий якобы штурм "Зоны 51" в Неваде фанатами инопланетян, желающими добиться от правительства Правды о "крушении НЛО в Розуэлле").
Но для нас интересно другое.
На дворе XXI век, век всеобщей хаотичной если не информированности, то информируемости (за каждым из нас бегут наперегонки толпы анонсов, заманух и заголовков разной степени спекулятивности, перекрикивая друг друга).
Однако никакого снижения накала интереса к Необъяснимым Явлениям и прочим секретам таинственных загадок в передовых обществах планеты не заметно.
Внеземная жизнь - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
30 мая, 10:11В мире
В Британии задумались о подготовке спецотряда охотников за НЛО
Скорее наоборот: увеличившийся и демократизировавшийся доступ всех желающих к почти любой информации породил вирусное распространение не настоящих знаний, а вообще любых.
Так, во многих странах за последние два десятилетия увеличилось число верящих в гороскопы.
Резко выросло число "плоскоземельцев".
Случился бум неоязычников, "общающихся с силами Природы", причем в тесной связке с модной зеленой повесткой.
Власти многих стран испытывают трудности с вакцинацией от коронавируса — не потому, что граждане не верят в смертоносность ковида или в безвредность вакцин, а потому, что, к сожалению, напротив, верят: они верят в рассылаемые по вацапам анонимные откровения о "вакцинных чипах с перепрограммированием ДНК".
То есть перед нами не скептицизм, а напротив — своеобразная "полирелигиозность", всеверие, торопливая готовность принять на веру все, что созвучно настроению. Любопытно, что СМИ в своей адской гонке за просмотрами-лайками-репостами добровольно или вынужденно, но волочатся за трендами — и тоже активно стирают границу между фактами, прожектами, обещалками и полным бредом.
Одним из небольших скандалов последнего месяца стала публикация в подростковом Teen Vogue (то есть "Воге" для 12-17-летних девочек) о том, как использовать менструальную кровь в "практической магии".
Похищение инопланетянами - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
6 апреля, 20:53
Экс-глава ЦРУ подтвердил существование НЛО
Это радикальный пример стирания границ между реальностью и бредом. Но есть и менее радикальные: например, одной из свежих сенсаций из технического мира стало на днях известие о возрождении гражданской сверхзвуковой авиации. Компания United Airlines объявила о том, что закупит 15 сверхзвуковых самолетов у айтишно-инженерного стартапа, а потом, наверно, еще 35 (фотографии летящего суперсамолета прилагаются).
Совершенно незначимым на этом фоне является тот факт, что самолета еще нет. Его не построили и не сертифицировали. Он существует примерно в такой же степени, как лунные базы (его планируется вывести в небо к 2029-му). Мы не знаем, взлетит ли он когда-нибудь или отправится туда же, где ездят сейчас гиперлупы или работают диагностические суперчипы компании Theranos.
Но фокус в том, что довольно многим нашим современникам уже все равно. Они увидели фото, они прочли заголовки о "возвращении сверхзвука" и о закупке 50 сверхскоростных самолетов — и этого достаточно. Грань между существующим и воображаемым стерта, а вопросы на тему "как вы будете решать проблемы, приведшие к отказу от сверхзвуковых гражданских самолетов, созданных в 1970-х", не возникают — поскольку сам "мир всеверия" не предполагает таких вопросов.
В известном смысле для таких современников любой самолет — НЛО, поскольку летает волшебным образом и создается чьим-то усилием воли при наличии достаточного финансового ресурса, как в видеоигре.
И вопрос о том, что делать с современниками, у которых стерты границы между реальным, желаемым и обещаемым, — куда важнее в практическом смысле, чем вопрос о том, существуют ли на самом деле инопланетяне.
 
РоссияСШАНевадаUnited AirlinesАвторы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
19:05Кипр готов принимать вакцинированных туристов из России
18:54В Нидерландах отреагировали на денонсацию налогового соглашения с Россией
18:44МВД утвердило правила доставки пьяных в вытрезвители
18:44Альпинист сорвался в расщелину на Эльбрусе
18:41Украинский только на картинках: болгары высказались о принадлежности Крыма
18:40В КПРФ сообщили, когда пройдет предвыборный съезд партии
18:37США работают над созданием коалиции по борьбе с хакерами
18:35Под Волгоградом подбросившие наркотики экс-полицейские получили срок
18:28Генсек НАТО объяснил, почему организация все больше интересуется Арктикой
18:18В США оценили численность выведенных из Афганистана войск
18:16В Индии при пожаре на химзаводе погибли 14 человек
18:12В Киеве заявили о решающем моменте для остановки "Северного потока — 2"
18:12Замначальника отдела УМВД Екатеринбурга обвинили в получении взятки
18:07Путин оценил состояние связей России и Евросоюза
18:03Пользователи Twitter подали иск к Роскомнадзору из-за замедления сайта
18:02В Крыму ливень подтопил участок трассы "Таврида"
17:54Путин обсудил с главой Евросовета ситуацию в Нагорном Карабахе
17:52Кипр надеется открыться для российских туристов в ближайшее время
17:48Россия уведомила Нидерланды о денонсации налогового соглашения
17:44Путин подчеркнул контрпродуктивность санкций ЕС против Белоруссии
Лента новостейМолния