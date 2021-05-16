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"Повреждение мозга": НЛО — на службе Кремля
"Повреждение мозга": НЛО — на службе Кремля
Как-то даже неловко писать об этом в серьезном издании, однако американские военные утверждают, что открыли тайну летающих тарелок. В июне нас ожидает доклад... РИА Новости, 16.05.2021
2021-05-16T08:00
2021-05-16T09:17
россия
марк эспер
марко рубио
министерство обороны сша
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Как-то даже неловко писать об этом в серьезном издании, однако американские военные утверждают, что открыли тайну летающих тарелок. В июне нас ожидает доклад экспертов Пентагона, посвященный "неопознанным атмосферным явлениям" — этим словосочетанием в последнее время обозначают старые добрые НЛО. Судя по утечкам, летающие тарелки вполне могут оказаться русским "чудо-оружием". Ждем, когда партнеры опознают в маленьких зеленых человечках Петрова и Боширова. Запасаемся шапочками из фольги. Впрочем, несмотря на очевидную карнавальность темы, историю с "русскими НЛО" начали разрабатывать очень серьезные люди еще двадцать лет назад.Массовое помешательство на тему НЛО, охватившее американцев аккурат с началом холодной войны, было всенародным движем без особой поддержки в истеблишменте. Горы макулатуры (и несколько хороших романов), тысячи фильмов (и среди них полдюжины истинных шедевров), массовые слеты уфологов — все это не принималось всерьез ни военными, ни политиками. Интерес к "тарелочкам" первого директора ЦРУ Роско Хиленкоттера воспринимался его современниками как откровенная блажь. Невозможно было представить политика высокого уровня, который бы публично мог обсуждать, кто там следит за американскими гражданами с летающих тарелок и регулярно похищает их для опытов.Однако на рубеже веков тема НЛО нашла поддержку среди американских элит. Одним из видных конспирологов-уфологов была Лесли Кин — нью-йоркская дамочка из очень непростой семьи. Все ее предки принадлежали к политической элите США. Дед десять сроков оттрубил в конгрессе, дядя — губернатор Нью-Джерси.В 2002 году Лесли начала работать на телеканал Sci-Fi. Ей помогал в работе лоббист Тони Подеста. Еще одним другом Лесли стал Эдвин Ротшильд. Именно он познакомил ее с Джоном Подестой, братом Тони. Джон был старым другом Клинтонов и занимал видные посты в администрации США. А еще он всю жизнь увлекался сериалом "Секретные материалы" и писал на его сюжеты фанфики. Про Джона рассказывают, что он частенько звонил из Белого дома командованию ВВС США, чтобы расспросить про инопланетян, и уговаривал Хиллари и Билла рассекретить наконец всю информацию по НЛО.Все эти богатые и влиятельные люди добились того, что после продолжительного судебного процесса NASA рассекретило документы по НЛО. Кин написала книжку по этим материалам, и ее распиарили на самом высоком уровне. Предисловие к ней написал лично Джон Подеста. Физик с мировым именем Митио Каку дал хороший отзыв. В общем, получилась как бы научная монография. Кин делала доклады и общалась с представителями Пентагона и ЦРУ. Тема НЛО внезапно обрела респектабельность. В 2017 году ею заинтересовался Кристофер Меллон, бывший заместитель помощника министра обороны по разведке. Он, кстати, не просто высокопоставленный разведчик. Он принадлежит к легендарной семье Меллонов, одному из тех несусветно богатых кланов, которые столетиями правят Америкой. Работая в сенате США, он тесно сотрудничал с политиком из семьи Рокфеллеров. С помощью Меллона Кин наладила контакты с Пентагоном и начала лоббировать военное видение темы НЛО в прессе. Первой ласточкой стала статья в The New York Times от 16 декабря 2017 года. В заметке "Сияющие ауры и черный нал" сообщалось о том, что Пентагон официально исследует НЛО. Военные утверждали, что "в воздушном пространстве активно действует множество людей, которые не хотят, чтобы о них знали. Весь шум (вокруг НЛО) они используют как камуфляж".Идею о том, что НЛО как-то связаны с разведывательной деятельностью других стран, стали продвигать самые приличные, интеллигентные, влиятельные издания. Бредовые конспирологические теории — в голливудских фильмах их обычно высказывают бомжеватые бородатые безумцы с горящими глазами — на полном серьезе обсуждались в ведущих газетах и на респектабельных телеканалах. NBC, CNN, The Washington Post, The New York Times, далее везде. Таким образом, тему технично вывели на самый высший уровень. В 2020 году сенатор Марко Рубио — звезда Республиканской партии — предложил, чтобы министр обороны и директор Национальной разведки регулярно анализировали имеющуюся информацию о "неопознанных атмосферных явлениях" и докладывали о ситуации. Предложение Рубио было составлено в соавторстве с Кристофером Меллоном. К тому времени темой уже плотно занимались американские спецслужбы. "Нам потребовалось нечто вроде тех объединенных аналитических центров, которые возникли после 11 сентября, — откровенничал пожелавший остаться неназванным представитель высшего командования США в интервью журналисту The New Yorker. — Такое место, где парень из Минобороны мог бы обсудить тему с парнем из ФБР и с парнем из разведки &lt;...&gt; Нечто вроде комиссии по расследованию событий 11 сентября".В прошлом году министр обороны США Марк Эспер обсуждал НЛО — в смысле неопознанные атмосферные явления — с японскими коллегами. По американским СМИ пошли массовые вбросы о загадочных объектах, которые наблюдали военнослужащие НАТО из кабин самолетов и c палуб авианосцев. Наконец в августе 2020 года помощник министра обороны Дэвид Норквист официально подтвердил, что в Пентагоне существует особая структура по расследованию "неопознанных атмосферных явлений". Она представит результаты своей работы в специальном докладе уже в июне. Вбросы и утечки свидетельствуют о том, что американские партнеры планируют использовать этот доклад в информационной войне против России. Таблоиды уже растиражировали интервью бывшего американского сенатора от демократов Гарри Рейда. "Без вопросов, русские участвуют в этом, — сказал он про загадочные объекты, которые американские пилоты якобы наблюдали над Калифорнией. — Никогда не забывайте про Россию. Россией правит Путин. Он был главой КГБ. У КГБ было в свое время тридцать тысяч агентов". Сенильное шамканье Рейда про русские "летающие пирамиды" выглядит как какой-то зловещий балаган. Тем не менее СМИ разносят этот информационный вирус по всему миру. Не то чтобы кто-то из организаторов этой кампании верил в "виновность" России. Дело просто в том, чтобы по-быстрому, не заботясь ни о малейшем правдоподобии, очернить нашу страну. Мировое сообщество будет раздумывать, виновна ли Россия, русские будут подыскивать аргументы, а тем временем американские партнеры устроят новую информационную диверсию. Она тоже будет словно списана из "Секретных материалов". Такое впечатление, что там работает один и тот же сценарист. В частности, новая антироссийская страшилка гласит, что русские создали суперсекретное "энергетическое" оружие, которое посылает некие "микроволны" (из микроволновок, вероятно) прямо в мозг американским дипломатам и церэушникам. Нет-нет, это не "Вестник техасского уфолога". О загадочных "энергетических атаках" на американцев за рубежом пишет светоч интеллектуальной журналистики The New York Times. Администрация Байдена планирует всерьез заняться изучением более чем 130 случаев воздействия на американских граждан. Среди возможных организаторов атак упоминалось вездесущее ГРУ. Инциденты происходили в последние годы в Китае, на Кубе, в России. Симптомы атаки — тошнота, головная боль, спутанность сознания — живо напоминают тяжелое похмелье. "Серьезное повреждение головного мозга", констатировали американские эксперты. Тут с ними нельзя не согласиться.
https://ria.ru/20200815/1575813028.html
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россия, марк эспер, марко рубио, министерство обороны сша, главное разведывательное управление рф, сша, авторы, мнение - авторы

"Повреждение мозга": НЛО — на службе Кремля

08:00 16.05.2021 (обновлено: 09:17 16.05.2021)
 
© AP Photo / Susan SternerПосетители Международного музея НЛО в США
Посетители Международного музея НЛО в США - РИА Новости, 1920, 16.05.2021
© AP Photo / Susan Sterner
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Виктория Никифорова
Виктория Никифорова
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Как-то даже неловко писать об этом в серьезном издании, однако американские военные утверждают, что открыли тайну летающих тарелок. В июне нас ожидает доклад экспертов Пентагона, посвященный "неопознанным атмосферным явлениям" — этим словосочетанием в последнее время обозначают старые добрые НЛО. Судя по утечкам, летающие тарелки вполне могут оказаться русским "чудо-оружием".
Ждем, когда партнеры опознают в маленьких зеленых человечках Петрова и Боширова. Запасаемся шапочками из фольги. Впрочем, несмотря на очевидную карнавальность темы, историю с "русскими НЛО" начали разрабатывать очень серьезные люди еще двадцать лет назад.
Фреска на тему НЛО в муниципалитете Хайко, штат Невада, США - РИА Новости, 1920, 15.08.2020
15 августа 2020, 01:53
Пентагон объяснил создание рабочей группы по изучению НЛО
Массовое помешательство на тему НЛО, охватившее американцев аккурат с началом холодной войны, было всенародным движем без особой поддержки в истеблишменте. Горы макулатуры (и несколько хороших романов), тысячи фильмов (и среди них полдюжины истинных шедевров), массовые слеты уфологов — все это не принималось всерьез ни военными, ни политиками.
Интерес к "тарелочкам" первого директора ЦРУ Роско Хиленкоттера воспринимался его современниками как откровенная блажь. Невозможно было представить политика высокого уровня, который бы публично мог обсуждать, кто там следит за американскими гражданами с летающих тарелок и регулярно похищает их для опытов.
Однако на рубеже веков тема НЛО нашла поддержку среди американских элит. Одним из видных конспирологов-уфологов была Лесли Кин — нью-йоркская дамочка из очень непростой семьи. Все ее предки принадлежали к политической элите США. Дед десять сроков оттрубил в конгрессе, дядя — губернатор Нью-Джерси.
Скриншот видео с НЛО, обнародованное Пентагоном - РИА Новости, 1920, 15.05.2020
15 мая 2020, 17:23
Американские военные опубликовали отчеты об инцидентах с НЛО
В 2002 году Лесли начала работать на телеканал Sci-Fi. Ей помогал в работе лоббист Тони Подеста. Еще одним другом Лесли стал Эдвин Ротшильд. Именно он познакомил ее с Джоном Подестой, братом Тони.
Джон был старым другом Клинтонов и занимал видные посты в администрации США. А еще он всю жизнь увлекался сериалом "Секретные материалы" и писал на его сюжеты фанфики. Про Джона рассказывают, что он частенько звонил из Белого дома командованию ВВС США, чтобы расспросить про инопланетян, и уговаривал Хиллари и Билла рассекретить наконец всю информацию по НЛО.
Все эти богатые и влиятельные люди добились того, что после продолжительного судебного процесса NASA рассекретило документы по НЛО. Кин написала книжку по этим материалам, и ее распиарили на самом высоком уровне. Предисловие к ней написал лично Джон Подеста. Физик с мировым именем Митио Каку дал хороший отзыв. В общем, получилась как бы научная монография.
Указатель на трассе 375 (шоссе НЛО), ведущей к Зоне 51 в Неваде, США - РИА Новости, 1920, 28.04.2020
28 апреля 2020, 11:48
Пентагон официально опубликовал видеозаписи полета НЛО
Кин делала доклады и общалась с представителями Пентагона и ЦРУ. Тема НЛО внезапно обрела респектабельность. В 2017 году ею заинтересовался Кристофер Меллон, бывший заместитель помощника министра обороны по разведке. Он, кстати, не просто высокопоставленный разведчик. Он принадлежит к легендарной семье Меллонов, одному из тех несусветно богатых кланов, которые столетиями правят Америкой. Работая в сенате США, он тесно сотрудничал с политиком из семьи Рокфеллеров.
С помощью Меллона Кин наладила контакты с Пентагоном и начала лоббировать военное видение темы НЛО в прессе. Первой ласточкой стала статья в The New York Times от 16 декабря 2017 года. В заметке "Сияющие ауры и черный нал" сообщалось о том, что Пентагон официально исследует НЛО. Военные утверждали, что "в воздушном пространстве активно действует множество людей, которые не хотят, чтобы о них знали. Весь шум (вокруг НЛО) они используют как камуфляж".
Идею о том, что НЛО как-то связаны с разведывательной деятельностью других стран, стали продвигать самые приличные, интеллигентные, влиятельные издания. Бредовые конспирологические теории — в голливудских фильмах их обычно высказывают бомжеватые бородатые безумцы с горящими глазами — на полном серьезе обсуждались в ведущих газетах и на респектабельных телеканалах. NBC, CNN, The Washington Post, The New York Times, далее везде.
Истребители Пентагона столкнулись с НЛО - РИА Новости, 1920, 31.05.2019
31 мая 2019, 15:56Наука
Бывший сотрудник Пентагона рассказал о программе наблюдений за НЛО
Таким образом, тему технично вывели на самый высший уровень. В 2020 году сенатор Марко Рубио — звезда Республиканской партии — предложил, чтобы министр обороны и директор Национальной разведки регулярно анализировали имеющуюся информацию о "неопознанных атмосферных явлениях" и докладывали о ситуации. Предложение Рубио было составлено в соавторстве с Кристофером Меллоном.
К тому времени темой уже плотно занимались американские спецслужбы. "Нам потребовалось нечто вроде тех объединенных аналитических центров, которые возникли после 11 сентября, — откровенничал пожелавший остаться неназванным представитель высшего командования США в интервью журналисту The New Yorker. — Такое место, где парень из Минобороны мог бы обсудить тему с парнем из ФБР и с парнем из разведки <...> Нечто вроде комиссии по расследованию событий 11 сентября".
В прошлом году министр обороны США Марк Эспер обсуждал НЛО — в смысле неопознанные атмосферные явления — с японскими коллегами. По американским СМИ пошли массовые вбросы о загадочных объектах, которые наблюдали военнослужащие НАТО из кабин самолетов и c палуб авианосцев.
Наконец в августе 2020 года помощник министра обороны Дэвид Норквист официально подтвердил, что в Пентагоне существует особая структура по расследованию "неопознанных атмосферных явлений". Она представит результаты своей работы в специальном докладе уже в июне.
Подземный комплекс NORAD в горе Шайенн, Колорадо - РИА Новости, 1920, 17.06.2018
17 июня 2018, 08:00
Белое пятно на карте. Пять самых загадочных военных баз в мире
Вбросы и утечки свидетельствуют о том, что американские партнеры планируют использовать этот доклад в информационной войне против России. Таблоиды уже растиражировали интервью бывшего американского сенатора от демократов Гарри Рейда. "Без вопросов, русские участвуют в этом, — сказал он про загадочные объекты, которые американские пилоты якобы наблюдали над Калифорнией. — Никогда не забывайте про Россию. Россией правит Путин. Он был главой КГБ. У КГБ было в свое время тридцать тысяч агентов".
Сенильное шамканье Рейда про русские "летающие пирамиды" выглядит как какой-то зловещий балаган. Тем не менее СМИ разносят этот информационный вирус по всему миру. Не то чтобы кто-то из организаторов этой кампании верил в "виновность" России. Дело просто в том, чтобы по-быстрому, не заботясь ни о малейшем правдоподобии, очернить нашу страну.
Мировое сообщество будет раздумывать, виновна ли Россия, русские будут подыскивать аргументы, а тем временем американские партнеры устроят новую информационную диверсию. Она тоже будет словно списана из "Секретных материалов". Такое впечатление, что там работает один и тот же сценарист.
Военные во время акции протеста сторонников действующего президента США Дональда Трампа у здания конгресса в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 11.05.2021
11 мая, 14:26
Генерал ФСБ прокомментировал статью об "атаках" ГРУ на американцев
В частности, новая антироссийская страшилка гласит, что русские создали суперсекретное "энергетическое" оружие, которое посылает некие "микроволны" (из микроволновок, вероятно) прямо в мозг американским дипломатам и церэушникам. Нет-нет, это не "Вестник техасского уфолога". О загадочных "энергетических атаках" на американцев за рубежом пишет светоч интеллектуальной журналистики The New York Times.
Администрация Байдена планирует всерьез заняться изучением более чем 130 случаев воздействия на американских граждан. Среди возможных организаторов атак упоминалось вездесущее ГРУ. Инциденты происходили в последние годы в Китае, на Кубе, в России. Симптомы атаки — тошнота, головная боль, спутанность сознания — живо напоминают тяжелое похмелье.
"Серьезное повреждение головного мозга", констатировали американские эксперты. Тут с ними нельзя не согласиться.
Здание посольства США на Кубе в Гаване - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
7 декабря 2020, 02:25
В США назвали причину "акустической атаки" против дипломатов на Кубе
 
РоссияМарк ЭсперМарко РубиоМинистерство обороны СШАГлавное разведывательное управление РФСШААвторыМнение - Авторы
 
 
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